Gördülékeny hozzáférés a különböző környezetek adataihoz

A Fujitsu a Microsofttal közösen ösztönzi a helyben telepített infrastruktúra modernizálását, és testre szabott, üzemkész hibrid IT-megoldásokat kínál ügyfeleinek

A Fujitsu bejelentette, hogy a Microsofttal folytatott együttműködését kibővítve ösztönzi a hibrid IT-kész infrastruktúra használatát a digitális átalakulás során. Új megoldása gördülékeny hozzáférést nyújt a Fujitsu PRIMEFLEX felhasználóknak a Microsoft Azure-ban tárolt adataikhoz, és rendszerhatárokon átívelő szinkronizált fájlhozzáféréssel támogatja a problémamentes munkavégzést a különböző ökoszisztémákban.

A partnerek hibrid IT együttműködésének legújabb fejlesztése magasabb szintre emeli az ügyfelek digitális átalakulását. Lehetővé teszi, hogy az Azure File Sync szolgáltatást az Azure Stack HCI rendszeren használva hozzáférjenek adataikhoz, a hibrid IT fejlesztése révén pedig végső soron az infrastruktúra modernizálásához is hozzájárul.

„A hibrid informatikai környezetekben nem csupán egyenletes színvonalú, hatékony felügyeletre van szükség. Az összes rendszerre kiterjedő egyszerű adathozzáférés hasonlóan fontos. A Fujitsu és a Microsoft szélesebb körű együttműködésének köszönhetően az ügyfelek most egy forrásból szerezhetik be a Microsoft Azure-ön tárolt adataikhoz gördülékeny hozzáférést nyújtó, komplett PRIMEFLEX megoldást, amely a tanácsadást, a bevezetést és a támogatást is magában foglalja” – nyilatkozta Rupert Lehner, a Fujitsu Kelet-Közép-Európáért és európai termékdivízióért felelős vezetője.

Bernardo Caldas, a Microsoft programirányítási partnerigazgatója hozzátette: „A Fujitsuval folytatott sikeres együttműködésünk kibővítésével még több vállalatot segítünk hozzá a különféle vertikumokban és méretszegmensekben digitális átalakulási céljai megvalósításához. Egyre több szervezet integrálja helyben telepített adatközpontját a nyilvános felhőszolgáltatásokkal, de általában cégspecifikus módon, a konkrét igényekre szabva. A Fujitsuval folytatott közös munka eredményeként mi egyszerre kínálunk nagyobb teljesítményt, költséghatékonyságot és összességében véve jobb ár-érték arányt képviselő megoldást az ügyfeleknek.”

A kibővített együttműködésnek köszönhetően a PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI felhasználói az Azure File Sync szolgáltatáson keresztül hozzáférnek az Azure-fájlmegosztásokhoz. Az Azure File Sync a helyi szerverek és felhőben található SMB-megosztások közötti szakadékot áthidalva gondoskodik a fájlok folyamatos szinkronizálásáról. A szolgáltatás eléréséhez a felhasználóknak Azure előfizetéssel kell rendelkezniük, és telepíteniük kell helyi szervereikre az Azure File Sync ágensprogramot.

A hardverekhez és a szoftverekhez telepítési és támogatási szolgáltatásokat nyújtó terméktámogatás részeként a Fujitsu ezt is biztosítja ügyfeleinek. A szolgáltatások révén a PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI felhasználói a bevezetés első napjától kezdve hozzáférnek az Azure File Sync szolgáltatáson keresztül az Azure Stack HCI rendszerhez, és élvezhetik a hibrid felhő előnyeit.

A PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI integrált adatközponti rendszer az összes hardvert és szoftvert tartalmazza, egyszerűsítve ezzel a Microsoft-alapú hiperkonvergens IT-infrastruktúra beszerzését és bevezetését. Nagy teljesítményű és energiahatékony szabványos x86-os PRIMERGY szerverekkel dolgozik, és a Windows Server 2019 szoftveralapú szerver- és tárolótechnológiájával (Hyper-V és Storage Spaces Direct) mérsékli a komplexitást és a TCO-t az adatközponti működés során.

