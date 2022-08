Fedezze fel a LEMO új vákuumtömör, kiterjesztett működési hőmérséklet tartományú HY modelljét!

Címkék: csatlakozás-technika csatlakozó Lemo

A LEMO egy új, HY névre keresztelt vákuumtömör modellel bővítette a terepi alkalmazásokban bevált M sorozatát.

Az új modell minden méretben és alacsony feszültségű konfigurációban elérhető. Az új fix foglalatos modellt kifejezetten olyan alkalmazások számára tervezték, amelyek a zord környezet miatt vákuumtömör integrációt igényelnek

Az innovatív ültetőanyagnak köszönhetően az új HY modell vákuumtömör tömítést kínál ultra alacsony szivárgási szint mellett, széles hőmérsékleti tartományban.

Az új modell ezenkívül optimalizált PCB-végeket integrál, amelyek még nagy sűrűségű konfigurációk esetén is lehetővé teszik a NYÁK-ok egyszerűbb vezetékezését. A vonalcsatlakozást is javították, így már akár szabványos földelőcsapok, akár speciális rezgéscsillapító menetes furatok használatát is lehetővé teszi a NYÁK „átcsavarozható” rögzítéséhez.

Az M sorozat ezen új kiegészítése a piacon a legnagyobb sűrűségű racsnis tengelycsatlakozókat kínálja az ügyfeleknek, ahol vákuumtömör integrációra van szükség. Az ultra alacsony szivárgási szint és a széles működési hőmérsékleti tartomány páratlan teljesítményt tesz lehetővé optikai házakban, vagy nagy magasságban működő alkalmazásokban.

További információ: www.lemo.com/en/products/new-connectors/m-series-vacuum-tight