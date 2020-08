EcoStruxure Machine Advisor – új lehetőségek az IIOT világában

A karbantartás az IIoT korszakában már nem feltétlenül a leállást követő kiszállást és gépjavítást jelenti

Címkék: digitalizálás felügyeleti szoftver IIOT Internet of Things ipar 4.0 SCADA Schneider Electric termelésirányítás

A piaci változások mellett a termelés gyorsan növekvő digitalizációja arra ösztönzi a gépgyártó vállalatokat, hogy egyre fejlettebb és rugalmasabb szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleiknek.

Jó példa erre a Schneider Electric EcoStruxure Machine Advisor megoldása, amelyet először a 2018. évi Hannover Messe szakkiállításon mutattak be a szakmai közönségnek. Az új, digitális felhőalapú szolgáltatási platform – melyet azóta is folyamatosan fejlesztenek és bővítenek – nem csupán a gépkezelőket segíti a hatékony üzemeltetésben, de lehetőséget biztosít a gépgyártók számára is, hogy új szolgáltatásokat és üzleti megoldásokat nyújtsanak vásárlóik, megrendelőik számára. A Schneider Electric által fejlesztett alkalmazás a hatékonyságra törekedve összegyűjti az elérhető adatokat, és segít a gépgyártóknak optimális keretfeltételeket alkotni a tökéletes és megbízható gépműködtetéshez.

A szoftver három kulcsfunkcionalitással rendelkezik:

– Nyomon követés: Gépek térképes megjelenítése a föld bármely pontján, szükséges dokumentációk, architektúrák, anyaglisták, kézikönyvek, karbantartási napló elérése egy helyen. Egyszerűen és könnyen megvalósíthatónak hangzik, ám a valóság az, hogy még a digitális 21. században is a karbantartási idők 35-40%-át a megfelelő dokumentációk előkerítése teszi ki. A dokumentációk tárolása mellett nyomon követhetők a rendszerben végzett változtatások, valamint elvégzendő feladatokat lehet időzíteni és ellenőrizni, mint például az ütemezett karbantartások, firmware-frissítések stb.

– Felügyelet: A felhőalapú szolgáltatás lehetővé teszi az adatok valós idejű gyűjtését, elemzését és megjelenítését. Az elemzések segítségével elérhetővé teszi a kulcsfontosságú mutatókat (KPI), mint például a berendezés termelési hatékonysága, rendelkezésre állása, a gyártási minőség, energiafogyasztás. Emellett egyéb kimutatások és elemzések készíthetők, melyek közvetlenül a webes felületről exportálhatók.

– Javítás: Az alkalmazás távoli elérést biztosít a mérnököknek a gépen futó szoftverek monitorozására, módosítására. A kiterjesztett valóság szoftver segítségével (EcoStruxure Augmented Operator Advisor) akár lépésről lépésre képesek vezetni az üzemeltetőket az egyes folyamatok végrehajtásában, illetve lehetőséget ad távoli segítségnyújtásra is.

Az EcoStruxure Machine Advisor segítségével lehetővé válik a gépek valós idejű monitorozása a teljes életciklusuk alatt, így a megfelelő szenzorok telepítésével képes az adatok elemzésére, felügyeli az eszközök állapotát, és segítséget nyújt a megelőző karbantartások tervezésében, növelve a gépek rendelkezésre állását, illetve segíti a gépgyártót a szervizfeladatok értékesítésében.

Új üzleti modellek a gépgyártásban

A folyamatos felügyelet a gépgyártók számára nem csak a szervizszolgáltatások biztosítása miatt előnyös. A Schneider Electric egy németországi gépgyártóval közösen új üzleti modellt követve értékesített gyártósorokat: a folyamatos felügyelet lehetővé tette a termelésalapú géplízinget. A piacon korábban szokatlan konstrukció termelésfelügyeletét az EcoStruxure Machine Advisor biztosítja, a modell pedig a végfelhasználót és a gépgyártót is a termelés maximalizálására ösztönzi.

OEM-szolgáltatás 4.0

A folyamatos felügyelet folyamatos segítségnyújtási lehetőséget is jelent. A karbantartás az IIoT korszakában már nem feltétlenül a leállást követő kiszállást és gépjavítást jelenti. Az új karbantartási metodikák már régóta ismertek, az elemzéshez szükséges információk biztosítása viszont még nem minden esetben megoldott. Az EcoStruxure Machine Advisor rendszer megalkotásával ez az akadály is elhárul, a megfelelően monitorozott és dokumentált gépekre pedig megnyílnak a valódi valós idejű felügyelet alapú karbantartási megoldások, akár helyszíni kiszállás nélkül is.

Előnyök az üzemeltető számára

Az EcoStruxure Machine Advisor nem csupán a gépgyártók számára nyújt hozzáadott értéket. A felhasználó kezelői funkciók segítségével az üzemeltető számára is beállítható több megjeleníthető képernyő, ami a fontos kimutatásokat és elemzéseket tartalmazhatja. Ezek az elemzések exportálhatók, illetve maga az alkalmazás képes az adatok historikus tárolására is, akár több évig is.

A Schneider Electric kiemelten fókuszál szolgáltatásainak és megoldásainak összekapcsolhatóságára is, aminek köszönhetően nem csak folyamat- vagy épületüzemeltetési szakemberek, de gépüzemeltetők is élvezhetik az EcoStruxure Augmented Operator Advisor adta lehetőségeket. A Machine Advisor felületet biztosít a kiterjesztett valóságon alapuló üzemeltetéstámogató szoftvernek, így az üzemeltetők egy telefonon vagy tableten keresztül is elérhetik a géphez tartozó szükséges információkat, illetve igény esetén gyors, élő videóchates segítséget kérhetnek a gépgyártótól a szükséges javítási, karbantartási munkákhoz is. Nincs többé elveszett dokumentáció, a digitális felhőben tárolt kézikönyveknek, terveknek köszönhetően.

Mindezekkel a funkciókkal a gépgyártók (OEM) növelhetik ügyfeleik, megrendelőik elégedettségét, és új szolgáltatási kínálatokat fejleszthetnek ki a szerviz területén. Az új felhőalapú megoldás ideális választás minden IIoT-ready gép felügyeletére, mivel mind az előre elkészített univerzális keretrendszer fejlesztési ideje, mind a szoftver költsége elhanyagolható egy hasonló méretű és funkcionalitású SCADA-rendszer megvalósításához képest. A szoftver megjelenítésben is a rugalmasságra törekszik: az egész rendszer felülete átalakítható a gépgyártók igényeinek megfelelően, akár saját logók elhelyezésével is.

Ráadásul az EcoStruxure Machine Advisor és az Augmented Operator Advisor nem kizárólag új gépek esetében logikus választás: jellemzően a meglévő, akár garanciaidőn túl lévő gépek esetében is, minimális átalakításokkal kinyerhetők a legfontosabb mutatókhoz szükséges információk, így régebbi „nem okos” gépeket is megújíthat az új szolgáltatásokkal, a folyamatos felügyeletnek köszönhetően pedig akár ki is bővítheti a gépek garanciaidejét.

