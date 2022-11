ECOM Instruments az SPS 2022 kiállításon

Gyújtószikramentes mobileszköz-ökoszisztéma minden okosgyári koncepcióhoz

A robusztus, gyújtószikramentes okoseszközöknek köszönhetően az alkalmazottak még a veszélyes területeken élvezhetik is az adatgyűjtés, az intelligens karbantartás és a távoli segítségnyújtás előnyeit.

November 8-10. között a nürnbergi SPS - Smart Production Solutions szakkiállításon a Pepperl+Fuchs ECOM Instruments márkája a 7A csarnok 411-es standon egy sokrétű ökoszisztémát mutatott be, amely a mobil munkavállalókat és egy intelligens gyár veszélyes területeit kapcsolja össze. Az okostelefonok, táblagépek és okosszemüvegek szinte korlátlan rugalmasságot biztosítanak a mobil dolgozóknak minden alkalmazási helyzetben.





Az ECOM Instruments Visor-Ex® 01 okosszemüvegével a mobil dolgozók nagy teljesítményű társat kapnak minden olyan feladathoz, ami szabad kézhasználtot és folyamatos kommunikációt igényel.

Legyen szó dokumentációról, digitális munkarendelésekről, építési rajzok megtekintéséről, intelligens műveletekről vagy valós idejű „látom, amit látok” kommunikációról távoli támogatással: az ECOM Instruments már ma átfogó, gyújtószikramentes intelligens eszközökből, perifériákból, alkalmazásmérnöki tanácsadásból és támogatásból, valamint digitális szolgáltatásokból álló portfóliót kínál a jelenlegi és jövőbeli alkalmazási forgatókönyvekhez. Az ECOM portfóliója a nagy teljesítményt, a megbízható kommunikációt és a könnyű használhatóságot egy holisztikus koncepcióban egyesíti. Az intelligens megoldások a digitális együttműködés új dimenzióját nyitják meg a veszélyes területeken – helyfüggetlen, gyors és biztonságos módon. Az intelligens, gyújtószikramentes eszközök, a legkorszerűbb szoftverek és a digitális szolgáltatások lehetővé teszik a mobil dolgozók számára, hogy valós időben, digitálisan osszák meg egymással a know-how-t, vagy virtuálisan élőben varázsoljanak egy szakértőt a munka helyszínére. Az eredmény a kiszámíthatóság, az ellenőrizhetőség, a lean folyamat, illetve a kevesebb állásidő révén a költségmegtakarítás, a magasabb termelékenység és fenntartható tudásmenedzsment. A 2022. november 8-10. között a németországi Nürnbergben megrendezett SPS – Smart Production Solutions rendezvényen a vásár látogatói a 7A csarnok 411-es standján többet is megtudhattak az ECOM Instruments veszélyes területre vonatkozó átfogó szolgáltatásairól.

Digitális támogatás a kezek szabadsága mellett is: Visor-Ex® 01

Az ECOM Instruments vásári bemutatójának fénypontja a Visor-Ex® 01, amely 180 grammos súlyával jelenleg a legkönnyebb gyújtószikramentes okosszemüvegnek számít a piacon. A Visor-Ex® 01 az első ilyen készülék, amely ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkezik. Egyedülálló jellemzője az új koncepció, ami az intelligens szemüveg különböző funkcióit az egyes alkatrészek között osztja el a súly minimalizálása érdekében. Az okosszemüvegek moduláris rendszere integrált kamerával és mikrofonnal, a Smart-Ex® 02 okostelefonnal és egy külső akkumulátoregységgel a lehető legnagyobb rugalmasságot, valamint új, távoli munkavégzési módokat kínál a mobil dolgozóknak – pl. felszabadítva a kezeket a különféle feladatokhoz. A Visor-Ex® 01 OLED kijelzője a munkához szükséges információkat jeleníti meg. A mobil munkatársnak az aktuális feladatra fordított osztatlan figyelme csökkenti a hibák vagy a munkafolyamat megszakításainak kockázatát.

Az ECOM Instruments bevált Smart-Ex® 02 okostelefonjával a mobil dolgozók megtekinthetik a küldetéssel kapcsolatos dokumentumokat, például az ellenőrző listákat, majd a kezeket felszabadító üzemmódba válthatnak a Visor-Ex® 01 okosszemüveggel. A rendszer moduláris felépítése a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a mobil dolgozóknak a munkavégzés során

Mostantól az 1/21-es zónákban is használható: Tab-Ex® 03

Igényes digitális munkafolyamatokhoz, például részletes tervekhez vagy kiterjedt ellenőrző listákhoz kényelmes eszköznek bizonyul a gyújtószikramentes Tab-Ex® 03 táblagép a nagyméretű 8 hüvelykes kijelzővel. 2022. október vége óta a Tab-Ex® 03 nemcsak a DZ2-es (2/22-es zóna), hanem a DZ1-es változatban is elérhető az 1/21-es zónához. Ezáltal a Samsung Galaxy Tab Active3 teljesítménye és egyszerű használata olyan gyárterületeken is kiaknázható, ahol a levegő és gyúlékony anyagok robbanásveszélyes keveréke alakulhat ki. A mobil dolgozók számára ez megnövekedett termelékenységet jelent mindennapi munka során. A hátlapon található 13 megapixeles, illetve az 5 megapixeles előlapi kamerának köszönhetően például nagy felbontású fotókkal és videókkal gazdagíthatják a valós idejű dokumentációt. A Samsung Knox új Enterprise Edition verziója kompromisszumok nélküli adat- és eszközbiztonságot nyújt.

Az ECOM Instruments tovább írja a 8 hüvelykes Tab-Ex® sorozatának nemzetközi sikertörténetét a gyújtószikramentes Tab-Ex® 03 táblagéppel a DZ1 változatban (az 1/21-es zónához és az 1-es osztályhoz)

Intelligens kommunikáció a mobilitáshoz: Smart-Ex® 02

A Tab-Ex®-hez és a Visor-Ex®-hez hasonlóan a gyújtószikramentes Smart-Ex® 02 okostelefon is a veszélyes területek digitalizációs réseire jelent megoldást, ahol csak a megfelelő, veszélyes területre tanúsított mobileszközök használhatók. Információforrásként és dokumentációs eszközként a Smart-Ex® 02 megkönnyíti a veszélyes területeken lévő eszközök és gépek diagnosztizálásával, karbantartásával és szervizelésével kapcsolatos rutinfeladatokat a mobil dolgozók számára. Az okostelefonon keresztüli digitális dokumentáció zökkenőmentes, valós idejű információkezelést tesz lehetővé. Az ergonomikus okostelefon akár kesztyűben is intuitív módon kezelhető. A push-to-talk és a riasztó gombok nemcsak a maximálisan könnyű használatot, hanem a mobil dolgozó biztonságát is biztosítják. Kibővített, -20 és +60 °C közötti hőmérsékleti tartományával, robusztus Gorilla Glass kijelzőjével és 24 órás üzemidőt lehetővé tevő akkumulátorával a Smart-Ex® 02 zord ipari környezetben való használatra optimalizált. Az olyan digitális termékek és szolgáltatások, mint az ECOM Instruments automatizált előkonfigurálása, az átfogó mobileszköz-kezelés és eszközelemzés, azt biztosítják, hogy az intelligens eszközök pillanatok alatt alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz – például a vezeték nélküli frissítések révén.

