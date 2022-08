CONNFLY csatlakozók és szalagkábelek

Gyártási és ipari alkalmazásokhoz szánt termékkínálatunk áttekintése.

A CONNFLY mindenekelőtt kiváló minőségű csatlakozókat gyárt, amelyeket elektronikus eszközök belsejében való használatra terveztek – a fogyasztói termékektől az ipari műszerekig.

A gyártó kínálatában megtalálhatóak a tipikus modulok csatlakoztatására szolgáló jelcsatlakozók (pl. panel a vezérlő alaplapjához), valamint specializált ipari csatlakozók, amelyek az automatizálásban a tápellátásra és a kommunikációra szolgálnak. A CONNFLY megoldásainak széles skálája megtalálható a TME katalógusában – alább csak bizonyos kiválasztott termékcsoportokra koncentrálunk: DS1110 zárt ipari csatlakozók, PCB jelcsatlakozók és szalagkábelek IDC csatlakozókkal (vagy dedikált IDC csatlakozókkal). Az elektronikus és elektrotechnikai berendezések valamennyi gyártóját, valamint a vonzó ár-teljesítmény arányú tartós csatlakozók iránt érdeklődő szerviz- és karbantartó mérnököket arra biztatjuk, hogy ismerkedjenek meg a gyártó teljes termékválasztékával.

Ipari csatlakozók

A DS 1110 sorozatú kerek csatlakozókat táp- és jelátvitelre tervezték zord környezetben. Teljesen védettek a por és a nedvesség ellen, amit az IP67 besorolás is megerősít. Az aljzatok és csatlakozók két változatban kaphatók: kábelre szerelhető vagy panelre szerelhető. Mindkét esetben a csatlakozótest egy beépített tömszelencével rendelkezik, amely megvédi az alkatrész belsejét a por behatolásától. A csatlakozók préseltek és rögzítőanyával vannak biztosítva, amivel a dugós csatlakozókat rögzítik. Az anya aljzatok kupakkal vannak ellátva, így leválasztáskor az érintkezők védettek maradnak. Mind a test, mind a dugók védőtömítésekkel vannak felszerelve. A vezetékek elektromos csatlakoztatása az érintkezőkhöz való forrasztással történik. A DS1110 csatlakozók 2-12 érintkezővel rendelkeznek, így számos alkalmazásban használhatók, nem csak áramellátásban, hanem vezérlő- vagy jelrendszerekben is. Jó elektromos paraméterekkel rendelkeznek: 500V névleges feszültség és 3A vagy 5A névleges áram (modelltől függően). A termékek aljzat+dugó készletben kaphatók. Az alábbi táblázat a sorozat összes termékének összehasonlítását mutatja be.

A DS1110 csatlakozók IP67 besorolásúak és integrált tömszelencékkel rendelkeznek

Jelcsatlakozók

A 2 mm-es raszterű jelcsatlakozók biztosítják az egyik legnépszerűbb módszert az elektronikus eszközökön belüli modulok közötti csatlakoztatásra. Gyakran használják NYÁK-áramkörök, perifériaelemek (pl. fogyasztói elektronikai hangszórók), és vezérlőpanelek csatlakoztatására. A CONNFLY I-DS1066 csatlakozóinál, ezeket a típusú csatlakozókat viszonylag magas névleges feszültség (100V) és 2A-ig terjedő áramtűrés jellemzi. A TME katalógusában mind a dugaszolóaljzatok, mind a csatlakozódugók megtalálhatók, nélkülözhetetlen elemükkel együtt: a vezetékre préselt ónozott érintkezők. A csatlakozók 0,05 mm2 és 0,22 mm2 (azaz 30...24 AWG) keresztmetszetű magokkal kompatibilisek. Mindkét esetben 2-10 ér (egy sorban) csatlakoztatására alkalmas modulok állnak rendelkezésre. A dugaszolóaljzatokat THT-szerelésre tervezték, és elérhetők egyenes és szögletes változatban (a kapcsok párhuzamosak a PCB-vel). A CONNFLY 2mm-es csatlakozóinak előnyei közé tartozik a széles hőtűrés – -25°C és 85°C közötti hőmérsékleten működnek.

Szögletes aljzat THT szereléshez, minden érintkező 2A ellenállással

Szalagkábelek

A szalagkábelek több jelvezetéket igénylő csatlakozásokhoz használatosak, pl. párhuzamos kommunikációt szolgáló áramkörökben vagy összetett perifériák, például kijelzők vezérlésekor. Úgy készültek, hogy illeszkedjenek a dedikált IDC csatlakozókhoz. Ily módon belső kapcsolatok jönnek létre, állandó és ideiglenes egyaránt (ilyen csatlakozókat használnak többek között az ISP programozók vagy diagnosztikai buszok). Ennek a megoldásnak óriási előnye a sokoldalúsága és viszonylag alacsony ára. Az IDC csatlakozóval ellátott szalagkábel nem csak dedikált aljzatokkal, hanem tűfejekkel is kompatibilis, így nagyon egyszerű a kivitelezés.

A CONNFLY szalagkábeleket 250 láb hosszú tekercsben (~76m) szállítjuk

A többmodulos készülékekben a szalagkábelekkel végzett csatlakozásokhoz meghatározott hosszúságú kábelekre van szükség. Ezért általában a gyártási folyamat részeként készülnek, az adott projekt specifikációinak megfelelően. Ezt a követelményt szem előtt tartva a CONNFLY kifejlesztette a DS1057 sorozatot. Ez a sorozat árnyékolatlan szalagkábeleket tartalmaz 8-64 sodrott maggal (28 AWG ónozott réz). A termékek a legáltalánosabb érintkezési raszter (1,27 mm) szerint készülnek, és a 300V-os névleges feszültséghez lettek tervezve. Belső burkolatuk szürke PVC-bevonatból áll, amely ellenáll a -20°C és 80°C közötti hőmérsékleteknek. Az összes bemutatott szalagkábel 250 láb hosszú, azaz 76 méteres tekercsben érhető el.

Szalagkábelek IDC csatlakozókkal

A TME katalógusa IDC csatlakozókkal előre telepített szalagkábeleket is tartalmaz (DS1052 sorozat). Az ilyen termékek egyes gyártási folyamatok igényeit is ki tudják elégíteni, és szervizben, karbantartáskor vagy alkatrészként is használhatók. A gyárilag beszerelt IDC csatlakozókat precíz beépítés és megfelelő rögzítés jellemzi, így a DS1052 sorozat termékei megbízhatóbb (hibamentesebb) választást jelentenek, mint a kézzel készített kábelek. A CONNFLY IDC szalagkábelei 6-50 maggal, 150 mm, 300 mm és 600 mm-es hosszban kaphatók. A kétsoros anya csatlakozók érintkezési rasztere 2,54 mm. A vásárlók igényeik szerint választhatnak kábelbilinccsel felszerelt (megnövelt mechanikai ellenállás) és anélkül (alsó profilú) kapható csatlakozók között.

A gyárilag beszerelt csatlakozók élettartama hosszabb

