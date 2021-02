BOXER sorozatú ipari komputerek az AAEON-tól

Embedded rendszerek széles választékban, professzionális alkalmazási területekre.

Címkék: Ethernet ipari számítógépek IT IT infrastruktúra IT menedzsment számítógép TME

Az ASUS csoporthoz tartozó AAEON cég a ventilátor nélküli egykártyás ipari komputerek vezető szerepű gyártója. Ezek a nagyszerű termékek nem hiányozhatnak TME raktáraiból és katalógusából sem.

A Boxer sorozatú komputereket extrém körülmények közötti hosszú távú, folyamatos és megbízható működésre tervezték. Fő feladatuk az automatizálási folyamatok egyszerűsítése és optimalizálása. Kínálatunkban fellelhető AAEON számítógépek teljes választékát olyan területeken használják, mint az ipari gyártási folyamatok és azok felügylete, a környezeti monitorozás, transzport, okos épületek és beléptető rendszerek és még sok egyéb.

Ipari komputer: BOXER6640A11010

A Boxer sorozatot a sokoldalúság jellemzi. Az ebbe a csoportba tartozó termékek különböző tulajdonságokkal és funkcionalitással rendelkeznek, így könnyen megtalálható az adott alkalmazáshoz tökéletesen megfelelő eszköz. Először is, ezekben a számítógépekben különféle típusú processzorokkal fogunk találkozni ( úm. Intel, nVidia, és az ARM architektúra alapján építettekkel), valamint széles bővítési lehetőségekkel is (egyes modelleknél akár 128 GB RAM is lehet). A felhasználó az operációs rendszerek szempontjából is értékelni fogja a választást, mert katalógusunkban Linux vagy Microsoft Windows környezetben való működésre adaptált modelleket is elhelyeztünk.

Az AAEON számítógépek egyenáramú tápfeszültségellátást igényelnek, de néhányuk feszültségstabilizátorral van felszerelve, amely lehetővé teszi a számítógép bármilyen áramforráshoz való csatlakoztatását - mindaddig, amíg a paraméterei egy bizonyos tartományon belül maradnak (pl. 12 V DC és 36 V DC között). A BOXER passzívan hűtött (konvekciós) megoldásai széles hőmérsékleti tartományban működnek, akár -30°C-tól 75°C-ig tartó tartományban is. Ha a komputert kifejezetten nagy adatcsomagok továbbítására használják, például sok paraméter valós idejű monitorozására, akkor mindenképpen figyelmet kell fordítani a gigabites Ethernet hálózatokkal kompatibilis modellekre. Egyéb támogatott interfészek (modelltől függően): CANBUS, USB 3.1, HDMI, mPCIe és sok más népszerű szabvány.

A cikk forrása:

www.tme.eu