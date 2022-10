Beköszöntött az ipari metaverzumok kora

A Siemens és az NVIDIA partnersége lehetővé teszi az ipari metaverzum és a mesterséges intelligencia által vezérelt digitális ikertechnológia használatának növelését, amivel az ipari automatizálás is új szintre emelhető

A „metaverzum” kifejezés először Neal Stephenson Snow Crash című sci-fi regényében bukkant fel 1992-ben. A kifejezéssel egy, a fizikai világtól elkülönülő virtuális világot írtak le. Napjainkban már számos szerepjáték játszódik metaverzumban, a koncepció jellemzően egy avatáron alapul, amely egy valóságos személyt képvisel, több „univerzumban” utazhat és léphet kölcsönhatásba másokkal. A technológia azonban nem korlátozódik a videójátékokra és a szórakoztatóiparra, hanem az iparcégek számára is kínál nagyon is kézzelfogható előnyöket.

Ez nem is jöhetne jobbkor az ipar számára, hiszen a termeléstervezést és a gyártástámogatást már eddig is olyan problémák nehezítették, mint a globális ellátási hiányok és késések, vagy az elhúzódó Covid-19 világjárvány, amikhez idén az inflációs nyomás és az orosz–ukrán háború hatásai is társultak. A metaverzum azonban gyakorlatilag bárminek a virtuális, digitális szimulációját lehetővé teszi, így minden iparcég álmodhat nagyot anélkül, hogy egy fillért is költene fizikai berendezésekre vagy termékekre. Öt olyan területet sorolhatunk fel, ahol az ipari metaverzum hasznos lehet a gyártó cégek számára:

A munkatársak gyorsabb és biztonságosabb képzése – Az új kollégák egy virtuális környezetben valós következmények nélkül hibázhatnak és tanulhatnak a hibáikból, ami óriási előrelépés a nehéz berendezésekkel vagy veszélyes környezetekben végzett munkahelyi képzéshez képest. A fizikai üzembe helyezést megelőző szimulációval idő és költség takarítható meg – A metaverzum részét képezik a digitális ikerpárként ismert technológiák, amelyek segítségével össze lehet hasonlítani a gyártás- és a terméktervezést azok fizikai megfelelőivel. A kiterjesztett valóság a karbantartást is támogatja – A szervizeléssel foglalkozó technikusokat a virtuális valóság segíti a berendezések karbantartásában. Együttműködés a terméktervezésben gyakorlatilag az egész világon – A világjárvány hatására számos fejlesztőmérnök kényszerült otthonról dolgozni, amit a virtuális valóság által létrehozott környezet támogatott. Fizikai termékek építése virtuális tervekből – A fizikai világ virtuális világba való áthidalása, átcsatornázása potenciálisan új bevételi forrásokat nyithat meg. Új koncepciók születhetnek abból, hogy a virtuális térből származó dizájnokkal fizikai termékeket lehet létrehozni.

A Siemens Process Simulate (balra) összekapcsolódik az NVIDIA Omniverse-zel (jobbra), és együtt egy teljesen dizájnhű, fotorealisztikus, valós idejű digitális ikerpár létrehozását teszik lehetővé

Új, nyílt platform a Siemens digitális portfóliójában

A Siemens által kifejlesztett Xcelerator digitális üzleti platform az IoT által támogatott hardverek, szoftverek és digitális szolgáltatások válogatott portfólióját tartalmazza. A platform köré a partnerek folyamatosan növekvő ökoszisztémája, valamint egy piactér épül, amely megkönnyíti az ügyfelek, a partnerek és fejlesztők közötti interakciókat. A Siemens Xcelerator vállalatmérettől függetlenül gyorsítja fel a digitális átalakulást. A német óriáscég az Xcelerator bevezetésével a teljes hardver- és szoftverportfólióját lépésről lépésre modulárissá, felhőkapcsolatúvá alakítja át, szabványos alkalmazásprogramozási felületekre (API-kra) építve.

Siemens + NVIDIA = ipari metaverzum

Az Xcelerator bevezetéséhez kapcsolódik az NVIDIA-val kötött partnerségi megállapodás, amelynek első lépéseként a két cég a Siemens Xceleratort és az NVIDIA Omniverse-t – a 3D-s tervezés és együttműködés platformját – kapcsolja össze. A Siemens teljes értékű digitális iker modelljei és az AI-kompatibilis, valós idejű NVIDIA szimuláció egy ipari metaverzum létrehozását teszik lehetővé.

A valós idejű ipari metaverzum a peremhálózati eszközöktől a felhőig köti össze a hardvert és a szoftvert. Az AI-kompatibilis, fotorealisztikus, fizikaalapú digitális ikerpárok átalakítják az iparágakat, mivel a gyártás és a termék életciklusa során növelik a hatékonyságot és javítják a folyamatokat. Mindez az együttműködés módját is megváltoztatja a szervezeteken, illetve ökoszisztémákon belül, valamint a cég és ügyfeleik között.

Az Omniverse hozzáadása a partner ökoszisztémához felgyorsítja a digitális ikrek használatát, amelyek a termelés és a termék életciklusa során javíthatják a termelékenységet és a folyamatokat. Bármilyen méretű vállalat képes lesz a digitális ikreket alkalmazni valós idejű teljesítményadatokkal; innovatív ipari IoT-megoldásokat létrehozni; hasznosítható adatokat nyerni a felhőben vagy a peremhálózaton.

Nem animáció, hanem szimuláció

Az összekapcsolás olyan eszközöket érint, mint például a Tecnomatix portfólió által generált folyamatszimulációk, hogy – a példának okáért – a robotok mozgásával kapcsolatos adatokat az Omniverse rendering környezetbe továbbítsák. Ebben a szakaszban a hangsúly inkább az üzemi szimulációkon van, bár a kapcsolatok valószínűleg a terméktervezésre is kiterjednek majd, ahol az olyan eszközök, mint a PAVE360, már most is biztosítják a közúti járművek elektronikájának digitális ikerpárjait.

„Képzeljük el, hogy a gyárunk lelassul, mindennap egyre kevesebb terméket állít elő – említette példaként Roland Busch, a Siemens vezérigazgatója. – A gyártástámogató mérnököknek fogalmuk sincs az okokról. Az üzem digitális ikerpárja azonban pontosan visszatükrözi, hogy mi történik a valódi gyárban. Valós időben, a robotok fizikai viselkedésétől függően. A csapat visszautazik az időben a metaverzumban egészen addig, amikor a hatékonyság még jó volt, és megnézik, hogy mi változott azóta. Rájönnek, hogy a gyártósor egyik robotja kimaradt a szoftverfrissítésből, így nincs szinkronban. A frissítést először a digitális ikerpárban végzik el, aminek hatására a robot azonnal felgyorsul, és szinkronban dolgozik. A csapat az eredmények tükrében az igazi roboton is elvégezheti a szoftverfrissítést. A digitális ikerpár ugyanis nem csak úgy néz ki, mint az igazi, hanem úgy is viselkedik, mint az igazi. Ez nem az animációról, hanem a szimulációról szól.”

A partnerség részeként a vállalatok arra törekszenek, hogy összekapcsolják a környezeteket, és az Omniverse birodalmában végrehajtott változtatások visszakerüljenek a tervezési környezetbe. Így a modellek nem kerülnének ki a szinkronból, és a változtatási igények anélkül teljesülnének, hogy mindegyiket kézzel be kellene vinni.

A kapcsolat utolsó eleme valószínűleg a mesterséges intelligencia rendszerek létrehozása lesz. Az automatizált vezetés területén a virtuális világokban előállított, szintetikus adatokon alapuló forgatókönyveket már használják arra, hogy a neurális hálózatok számára több adatot biztosítsanak, mint amennyi több millió kilométernyi valós vezetés során begyűjthető. A gyári automatizálás is egy olyan világ, ahol a szintetikus adatok javíthatják az emberekkel várhatóan szorosan együttműködő robotok működését.

„A Siemens és az NVIDIA közös elképzelése szerint az ipari metaverzum vezérli a digitális átalakulást. Ez csak az első lépése annak a közös erőfeszítésünknek, hogy ezt a jövőképet valóra váltsuk ügyfeleink és a globális gyártóipar minden része számára” – mondta Jensen Huang, az NVIDIA alapítója és vezérigazgatója.

Molnár László