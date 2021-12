Az OMRON bemutatja az RT1 sorozatú biztonságos távelérést biztosító informatikai eszközét

A biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező IIoT „edge” átjáró lehetővé teszi a távoli hibaelhárítást és működésmegfigyelést

Az OMRON bejelentette, hogy piacra dobja az ipari távoli elérést biztosító RT1-sorozatot, kibővítve ezzel az ipari automatizálási megoldások sorát. A kulcsrakész megoldás lehetővé teszi a távoli karbantartást, költséges és időigényes helyszíni látogatások nélkül. A távoli elérés segítségével a felhasználók pontjáról megtekinthetik és vezérelhetik is a kezelőfelületeket, elháríthatják a berendezések hibáit és telepíthetik a frissítéseket is.

A Secomea által támogatott OMRON RT1-sorozat magában foglalja a hatékony, egyszerű és biztonságos távoli karbantartáshoz szükséges összes szoftver- és hardverkomponenst. A távoli eléréses megoldás kiegészíti az OMRON ipari automatizálási megoldásainak széles kínálatát, és drasztikusan növeli a gépek üzemidejét, miközben csökkenti a helyszíni látogatások szükségességét.

Az OMRON célja, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek a gyártáshoz kapcsolódó architektúra minden aspektusára vonatkozóan. Az OMRON automatizálási platformja most távoli eléréses megoldással bővül, hogy az ügyfelek távolról is reagálhassanak minden olyan problémára, amely a 24/7-ben működő gyártóüzemekben felmerülhet. A távoli eléréses megoldás drasztikusan csökkentheti a géphibák elhárításával és karbantartásával kapcsolatos utazási és egyéb költségeket, valamint az ebből adódó CO 2 -kibocsátást.

Az RT1-sorozat fő jellemzői és előnyei:

DIN-sínre szerelhető ipari gateway, amely a gépvezérlő villamos szekrényébe telepíthető, és távoli hozzáférést biztosít az ipari berendezések igény szerinti, valós idejű szervizeléséhez.

Biztonsági tanúsítvány és beépített tűzfal

Távoli programozás és hibaelhárítás az OMRON automatizálási megoldások teljes skáláján

Szervizkész eszköz a reagálási képesség javítása, a vészhelyzetek hatásának csökkentése, a mérnökök munkaterhelésének optimalizálása, valamint a gépek rendelkezésre állásának és termelékenységének maximalizálása érdekében

Környezeti hatások minimalizálása és fokozott fenntarthatóság a gépkarbantartáshoz szükséges utazások számának csökkentésével

http://industrial.omron.eu/remote-access-solution