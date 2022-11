Az integrációs folyamatok egyszerűsítésével és kiterjesztett valósággal segíti az ipari digitalizációt két világcég

Címkék: automatizálás EcoStruxure energiamenedzsment IT IT infrastruktúra IT menedzsment SAP Schneider Electric

Stratégiai együttműködést kötött a Schneider Electric és az SAP, hogy közösen kialakított szabványokkal, digitális ikrek, valamint virtuális és kiterjesztett valóság segítségével egyszerűsítsék az ipari berendezések beüzemelését és életciklus-menedzsmentjét. Az így kínált, előre konfigurált megoldások nemcsak a vállalatok költségeit csökkentik, de a bevezetés és a működtetés teljes folyamatát is egyszerűbbé teszik.

Az informatikai (IT) és az automatizálási, működtetési (OT) rendszereket összekapcsoló alkalmazások területén, nyílt szabványokat alkalmazva működik együtt a jövőben a Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, valamint az SAP, az üzleti alkalmazások piacvezető gyártója. A két vállalat azt tervezi, hogy olyan megoldásokon dolgoznak majd együtt, melyek elősegítik az ipari vállalatok fejlesztéseit és digitális átalakulását.

A két cég olyan, egymást kiegészítő ajánlatokat és forgatókönyveket dolgoz majd ki, melyek közös ipari ügyfeleik számára még egyszerűbbé és zökkenőmentessé teszik az integrációt. A Schneider Electric és az SAP terveik szerint a fenntarthatóság és az energiagazdálkodás területén is együttműködnek majd a jövőben.

"A Schneider Electric és az SAP együttműködése jól mutatja, hogy szélesebb körben is támogatjuk az ipar 4.0 ökoszisztémát" - mondta Peter Maier, az SAP iparágakért és ügyféltanácsadásért felelős elnöke. "Vállalataink egyetértenek az együttműködés, az innováció és a nyílt szabványok jelentőségében, így az integrált információs és üzemeltetési technológiai megoldások könnyen alkalmazhatók lesznek majd közös ügyfeleink számára."

A két társaság azt tervezi, hogy olyan megoldásokat alakítanak ki, amelyeket előre konfigurálnak és tesztelnek, illetve amelyek a végponttól végpontig tartó, teljes folyamatokat lefedik. Így akár a kritikus üzleti folyamatok esetében is csökkenthetik a megvalósítási és működtetési költségeket egyaránt. A tervek szerint az első ilyen megoldások az alábbiak lesznek:

Egyszerűsített üzemi OT/IT integráció, amely közös szabványokon, bevezetésen és az eszközök digitális iker megoldással támogatott életciklus-menedzsmentjén alapul.

Végponttól végpontig tartó, zártkörű, intelligens eszköz- és helyszíni szolgáltatás menedzsment a virtuális és kiterjesztett valóság technológiák alkalmazásával.

Az egyik ilyen kiterjesztett valóság-megoldást már be is mutatták november elején Nürnbergben, az SPS 2022 elnevezésű konferencián. Az EcoStruxure Augmented Operator Advisor a kiterjesztett valóságot használja ahhoz, hogy kezelői az aktuális adatokat és virtuális objektumokat egy szekrényre, gépre vagy üzemre helyezzék rá. A megoldás integrálódik az SAP intelligens eszközkezelésével, amely képes ezen eszközök teljes életciklusát összehangolni, beleértve az üzemeltetést és a tervezést, valamint a karbantartás ütemezését és végrehajtását. A Schneider Electric a franciaországi Carrosban található saját gyártóüzemében is ezt a technológiát használja.

"Számos ügyfelünk keresi a könnyebb utakat a fejlett technológia integrálására miközben digitalizálják saját folyamataikat" - mondta Bruno Zerbib, a Schneider Electric Platform és technológiai igazgatója. "Az SAP-val együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy innovatív digitális megoldásokkal válaszoljunk a piaci kihívásokra, hogy ezzel is segítsük az ügyfeleket az Ipar 4.0 előnyeinek kiaknázásában. Például a végponttól végpontig tartó OT/IT-kapcsolat biztosítása lehetővé teszi az adatvezérelt döntéshozatalt és a jobb teljesítménystratégiákat. Az SAP alkalmazásokban automatikusan működő karbantartási vagy szervizmegrendeléseket kiváltó megoldások pedig megszüntethetik a karbantartási stratégia és annak megvalósítása közötti eltéréseket, így az eszközök optimális karbantartása mindig biztosított lesz. Ráadásul a kiterjesztett valóság a megfelelő időben és a megfelelő helyen adhatja meg a felhasználóknak a szükséges információkat, így csökkenthetik a kiváltó okok elemzésének idejét és növelhetik a beavatkozás pontosságát."