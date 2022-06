Az ESET felkészült a legújabb kiberbiztonsági kihívásokra: új, hálózati szintű megoldást kínál a távközlési és internetszolgáltatók számára

Címkék: ESET IT IT infrastruktúra IT menedzsment kiberbiztonság kiberbűnözés

A kiberbűnözés határokon átívelő probléma: az ESET telemetriai mérései alapján a kibertámadások száma növekszik, egyre nagyobb arányban az okostelefonokat célozva. A kiberbiztonság egyik globális vezető vállalataként az ESET ezért úgy döntött, hogy vezető technológiáit felhasználva iparágspecifikus megoldásokat hoz létre, melyek hálózati szinten segítenek elhárítani ezeket a fenyegetéseket. A távközlési és internetszolgáltatói iparág számára bemutatott új termékcsomagjuk célja, hogy képesek legyenek teljeskörű védelmet nyújtani fogyasztóiknak.

“Képzeljük el, hogy az internetes biztonság egy kattintással elérhető. Az ESET-nél mindig az ügyfeleinket szem előtt tartva fejlesztjük termékeinket, az ESET NetProtect kínálatával pedig egy könnyen használható és intelligens megoldást hoztunk létre nem csak a távközlési és internetszolgáltatói szektor, hanem természetesen a fogyasztók számára is, hiszen ők a termékeink valódi végfelhasználói” – mondta Mária Trnková, az ESET otthoni és IoT szegmensért felelős alelnöke.

Az új ESET NetProtect megoldásról

Az új megoldás magában foglalja az ESET NetProtect for Mobile és az ESET NetProtect for Mobile Advanced csomagokat, amelyek mobilhálózaton keresztül nyújtanak biztonságot, valamint az ESET NetProtect for Home Advanced terméket, amely a vezetékes hálózati kapcsolatok védelmét szolgálja. Ezek a termékek védik az ügyfelek Telco- és ISP-hálózatokhoz csatlakoztatott eszközeit a rosszindulatú webtartományoktól, a rosszindulatú szoftverektől, adathalászoktól és nem kívánt tartalmaktól.

„A digitális fenyegetések száma rendkívüli mértékben megnőtt az orosz-ukrán háború kezdete óta – kiberbiztonsági vállalatként erre a változásra reagálnunk kell. A legelterjedtebb támadási formák a kéretlen levelek (spam) és adathalász fenyegetések, de a zsarolókártevő támadások számában is ugrás következett be” – mondta Csizmazia-Darab István, az ESET magyarországi partnere, a Sicontact Kft. IT biztonsági szakértője.

Az ESET NetProtect Advanced segítségével a szülők a webes tartalomszűrőn keresztül teljeskörűen felügyelni tudják gyerekeik böngészéseit és menedzselni a beállításaikat. A kezelőportál lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök ESET NetProtect beállításainak, valamint a domain fehér- és feketelisták kezelését, illetve biztonsági jelentések készítését. A biztonsági jelentések betekintést nyújtanak a felhasználóknak, hogy miként védi az ESET az eszközeiket, és összefoglaló információkat adnak egyebek mellett az észlelt fenyegetésekről és a blokkolt weboldalakról.

Letöltés nélkül aktiválható

A távközlési és internetszolgáltatók hálózati szolgáltatásaiba való egyszerű integrációnak, illetve az aktiválási folyamatoknak köszönhetően a hálózati szintű megoldások nem igényelnek telepítést a végfelhasználói eszközökre, amelyek bármilyen operációs rendszerrel kompatibilisek. Az ügyfelek igényeihez igazított biztonságot az átfogó védelmi rendszer biztosítja, amely mindig egy lépéssel az online fenyegetések előtt jár, mivel az ESET elsőként fér hozzá a kutatási és fejlesztési központok nemzetközi hálózata által felderített rosszindulatú szoftverek egyedülálló gyűjteményéhez.

