Anybus Wireless Bolt CAN – CAN kommunikáció Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül

Öt évvel ezelőtti indulása óta az Anybus® Wireless Bolt™ több ezer ipari alkalmazás számára biztosítja a vezeték nélküli Ethernet hozzáférést. A masszív és a géphez egyedi módon rögzíthető megoldás ma már a legigényesebb ipari alkalmazásokban is bevált és megbízható rendszernek számít. A felhasználói esetek a raktári létesítményektől és az AGV-ktől az élelmiszeriparon át a földalatti bányászatig és a durva kültéri alkalmazásokig terjednek. A sikerre építve a HMS most bemutatta az Anybus Wireless Bolt CAN megoldást is, amely CAN-alapú kommunikációt hoz létre a gazdagéppel.

Ipari CAN vezeték nélküli kivitelben

A CAN protokoll számára kifejlesztett új Anybus Wireless Bolt lehetővé teszi a CAN-alapú, nagy teherbírású gépek és alkalmazások számára, hogy a CAN-adatokat egy megbízható vezeték nélküli kapcsolaton keresztül továbbítsák. A vezeték nélküli kommunikáció gyors Wi-Fi kapcsolaton vagy megbízható Bluetooth kapcsolaton keresztül jön létre. A CAN adatokat TCP/IP kapcsolaton keresztül továbbítják, ami lehetővé teszi, hogy ha szükséges, más szabványos Wi-Fi infrastruktúra is csatlakozzon a vezeték nélkül kapcsolathoz.

Vezeték nélküli hozzáférés a J1939 CAN-alapú járműadatokhoz

Egy tipikus felhasználói eset a CAN-adatokhoz egy ipari járműből – például egy ömlesztett anyagot szállító teherautóról – történő vezeték nélküli hozzáférés. Az Anybus Wireless Bolt CAN segítségével például a J1939 CAN adatok könnyen kommunikálhatók egy kézi táblagéppel, amely az üzemeltető számára teljes ellenőrzést és átláthatóságot biztosít az ömlesztett anyagok aktuális töltési folyamatában.

Vezeték nélküli CANopen felhasználói eset a gyártásban

Az Anybus Wireless Bolt CAN teljes mértékben átlátható a CAN adatok továbbításakor, ami azt jelenti, hogy bármilyen CAN alapú protokollal működik, beleértve a CANopent is. Ez lehetőséget nyújt mobil automatizálási szigetek létrehozására bármilyen gyártási folyamatban – az Anybus Wireless Bolt CAN vezeték nélkül hidalja át a CANopen vonalat.

Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek széles választéka ipari hálózatokhoz és IoTalkalmazásokhoz

Az új Anybus Wireless Bolt CAN mellett a Wireless Bolt termékcsalád más verziókat is tartalmaz, amelyek soros és ipari Ethernet csatlakozással csatlakozhatnak a gazdagéphez. A Wireless Bolt vezeték nélküli oldalán a Wi-Fi és a Bluetooth opciókat nemrég egészítették ki az NB-IoT és CAT-M1 új LTE szabványokat támogató verzióval, amit az IoT-alkalmazások számára ajánlanak.

