A szépség és az erő találkozása: bemutatjuk az új XPS asztali számítógépet

A Dell Technologies bemutatta legújabb XPS asztali számítógépét, amely számos új teljesítménynövelő technológiát és erősebb hűtési megoldást tartalmaz, illetve elődjénél csaknem 42 százalékkal nagyobb. Az eddigi legerősebb XPS asztali modellt visszafogott, minimalista váz jellemzi, miközben kiemelkedő teljesítményt nyújt a kreatív szakembereknek és a játékosoknak.

Igazi erőgép

A teljesítményről az új, 12. generációs (akár i9-es) Intel Core asztali processzor gondoskodik, amely könnyedén képes megbirkózni a kreatív projektek és a számítógépes játékok munkafolyamataival. A modell a piacon elérhető legjobb grafikai megoldásokkal is elérhető, legyen szó az NVIDIA® GeForce RTX™ 30-as sorozatú (egészen a 3090-ig) vagy az AMD Radeon™ RX sorozatú (egészen a 6900 XT-ig) grafikus vezérlőkről. Az új gépet a legújabb DDR5 memóriával szerelték fel, amely a DDR4-esnél akár 50 százalékkal gyorsabb órajelet tesz lehetővé, továbbá az 5. generációs PCIe-vel rendelkezik, így az új XPS asztali számítógép elképesztő erővel veti rá magát bármilyen elvégzendő feladatra.

Hűvös elegancia, hatékony folyadékhűtéssel

A mérnökök átdolgozták az eszköz hőelvezetését, hogy maximalizálják a teljesítményt és csökkentsék a fokozott levegőáramlásnak köszönhető zajokat. A vázat úgy tervezték, hogy a hideg levegő a borítás elején áramlik be és hátul távozik. Az új XPS asztali számítógép terhelés alatt akár 21 százalékkal kevesebb hőt termel (125 W-os hűtési megoldás mellett), folyadékhűtéssel pedig akár 18 százalékkal lesz hűvösebb (az új, 125 W-os hőelvezetési megoldáshoz viszonyítva). Az új, akár percenként 5000 fordulatszámú ventilátorok alacsonyabb fordulatszám mellett is hatékonyabban működnek, aminek köszönhetően a rendszer halkabban üzemeltethető. Összességében nézve az új asztali számítógép nagy terhelés mellett is legalább 50 százalékkal csendesebb a korábbi változatoknál.

Elegáns és átgondolt kialakításával, a burkolatába belesimuló portokkal és az egyszerű rácsmintával az új XPS bármilyen környezetbe beleillik. Két stílusos árnyalatban lesz elérhető: a sötét Night Sky és a teljesen alumínium borítású Platinum Silver. Az ezüstszínű modell alul található alumínium lábai további pluszt adnak a készülék eleganciájához.

Igények szerint fejleszthető

Az XPS számítógépek testre szabhatóak, így a rendszer képes alkalmazkodni az egyre növekvő teljesítményigényhez. A számítógép processzora, grafikus vezérlője, memóriája, tárhelye és egyéb hardverei egyszerűen bővíthetők, mivel a gépház szerszámok használata nélkül is hozzáférhető.

Creator Edition

A „Creator Edition” a kreatív munkák teljesítményigényének megfelelően előre összeállított konfigurációkat kínál. Ezek a modellek maximálisan kiszolgálják a digitális tartalomkészítők igényeit, legyen szó akár fotózásról, grafikai tervezésről vagy zenekészítésről.

A támogatás új szintje

A Dell Mobile Connect zökkenőmentes együttműködést biztosít a Dell számítógépek és az okostelefonok között. Az Android és iOS eszközök tulajdonosai hívásokat kezdeményezhetnek, SMS-eket küldhetnek és értesítéseket kaphatnak a gépen, tükrözhetik telefonjuk képernyőjét, valamint egy mozdulattal áthelyezhetnek fájlokat a telefonról a Dell modellre és fordítva. A Dell Mobile Connect ingyenesen letölthető a Microsoft Store-ból.

Elérhetőség és árak

Magyarországon az XPS asztali számítógép várhatóan a következő pénzügyi negyedévében válik elérhetővé (2022 február – április), Windows 11-es rendszerrel.