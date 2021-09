A megújult Fujitsu PRIMERGY szerverekkel a KKV-k felgyorsíthatják digitális átalakulásukat

Címkék: digitalizálás Fujitsu IT IT menedzsment KKV

A Fujitsu egyfoglalatos PRIMERGY szervereinek ma bevezetett, megújult portfóliója a kisvállalatok és a bővülő vállalkozások digitális átalakulását (DX) támogatja. A legújabb M5 generációs PRIMERGY rack- és toronyszerverek még könnyebbé teszik a kis- és középvállalatok számára a fejlett technológia gyors integrálását, valamint a növekedés, a nyereségesség, a rugalmasság és az ügyfélelégedettség növelését.

A gyakran nagyvállalati stratégiának tekintett digitális átalakulás a KKV-k számára is hasonlóan fontos, kritikus sikertényező a jövő szempontjából. Megvalósításához azonban speciális infrastruktúrára van szükség. A Gartner szerint a KKV-k a nagyvállalatokétól eltérő IT-követelményekkel rendelkeznek – és másféle IT-kihívásokkal kell szembenézniük, gyakran erősen korlátozott IT-költségvetés és szakembergárda mellett.

A legújabb egyfoglalatos FUJITSU PRIMERGY M5 rendszerek ideális infrastruktúrát biztosítanak a KKV-k kritikus üzleti feladatainak és ügyféladatokkal kapcsolatos követelményeinek teljesítéséhez. Nagy teljesítményük kedvező árral párosul, maradéktalanul kihasználják a legújabb nagy teljesítményű többmagos szabványos processzorok képességeit – legyen szó négy-, hat- vagy nyolcmagos Intel Xeon E-2300 vagy opcionálisan Intel Pentium processzorról. A négy memória-bővítőhelyre telepített 3200 MT/s sebességű DDR4 DIMM modullal maximálisan elérhető 128 GB memória garancia a nagy teljesítményre. Adatátviteli sebességük is magasabb és hálózati működésük is gyorsabb a PCI Express (PCIe) 4.0 technológiának köszönhetően.

A KKV-k számára a megnövelt produktivitás is előnyt jelent. A FUJITSU Software Infrastructure Managerrel (ISM) egyetlen felhasználói felületen keresztül, központilag felügyelhető a teljes infrastruktúra, az új iRMC S6 pedig emelt szintű távfelügyeletet biztosít. Az új szerverek Intel Virtual RAID on CPU (VROC) megoldással is rendelkeznek a kisvállalatok üzleti és kritikus ügyféladatokkal kapcsolatos igényeinek teljesítéséhez szükséges megbízhatóság és biztonság megteremtéséhez.

A PRIMERGY opcionális üzletmenet-folytonossági megoldásai közül említést érdemelnek: a környezeti hatásoknak kitett környezetekben is megbízható működést nyújtó Dust Protection Kit (a PRIMERGY TX1320 M5 modellhez), a redundáns tápegységek, az üzem közben cserélhető, redundáns ventilátorok és a moduláris RAID- és LAN-vezérlők. Az új rendszerek hardveresen támogatott biztonsággal védik a feladatokat és a szolgáltatás legkényesebb pontjait, és zárható előoldali kerettel akadályozzák meg a jogosulatlan fizikai hozzáférést az adatközpontban.

Ár és piaci bevezetés

Az új PRIMERGY szerverek közvetlenül a Fujitsutól vagy SELECT értékesítési partnereitől rendelhetők meg. Áruk régiótól és rendszerkonfigurációtól függően változik. A PRIMERGY TX1310 M5 szerver 2021 októberétől; a PRIMERGY RX1330 M5, a PRIMERGY TX1320 M5 és a PRIMERGY TX1330 M5 pedig 2021 decemberétől rendelhető.

