A második generációs Fujitsu PRIMEFLEX integrált rendszerek minden területen garantálják a hibridfelhős digitális átalakulás sikerét

A Fujitsu rendszerbevezetést és infrastruktúratámogatást is biztosít az alapszolgáltatás részeként második generációs előkonfigurált és előtesztelt PRIMEFLEX integrált rendszereihez az adatvezérelt átalakítási projektek komplexitásának csökkentése érdekében

Címkék: felhő felhőalapú szolgáltatás felhőplatform Fujitsu hibrid felhő IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A Fujitsu VMware-, Microsoft-, Nutanix- és SAP-környezetekhez kínált második generációs PRIMEFLEX konvergens és hiperkonvergens infrastruktúrái mérséklik a digitális átalakulási (DX) projektek bizonytalanságát.

Napjainkban számos átalakítási projekt a helytelen rendszerbevezetés, a megvalósítás csúszása vagy a több szállító miatt túlbonyolított megoldás miatt vall kudarcot. A Fujitsu új PRIMEFLEX ajánlata átfogó adatvezérelt szolgáltatásokkal, kulcsrakész platformokkal és a szükséges rendszerbevezetési szolgáltatások teljes körével átvállalja a felelősséget a projekt sikeréért, és ezzel megszünteti az átalakulás kudarcának kockázatát a nagyvállalati és adatmérnökök számára.

Az új, második generációs PRIMEFLEX kínálat az alapszolgáltatás részeként biztosított rendszerbevezetéssel és infrastruktúratámogatással egyszerűsíti az adatvezérelt átalakulási projekteket – az előkonfigurált és előtesztelt PRIMEFLEX megoldások mellett. Az egységes és kiszámítható árképzési és rendelési modell véget vet az ügyfelek bizonytalanságának a hibridfelhős platformok integrálása terén. Csökkenti a működési kockázatot, reziliensebb infrastruktúrát eredményez a házon belül „barkácsolt” megoldásokhoz képest, és az IT-infrastruktúra élettartamának meghosszabbításával javítja az életciklus-élményt.

A kiszámíthatóság és az üzleti agilitás növelése érdekében a Fujitsu fogyasztásalapú szolgáltatásokat is kínál a FUJITSU uSCALE konstrukció keretében. A stresszmentességet és sikeres projektlebonyolítást garantáló, teljes körű program részeként az ügyfelek szolgáltatásként (as-a-service jelleggel) vehetik igénybe, skálázhatják és üzemeltethetik a PRIMEFLEX platformokat.

Az új standard csomag azoknak készült, akik szeretnék elkerülni az önálló infrastruktúrakonfigurálással, telepítéssel, rendszerbevezetéssel és karbantartással járó fejfájást. Egyben kiküszöböli a szállítók és az ügyfél közötti vitákat a felelősségről támogatási igény esetén. Azoknak az ügyfeleknek, akik rendelkeznek a saját adatarchitektúra bevezetéséhez és karbantartásához szükséges szakemberekkel, a Fujitsu új PRIMEFLEX Essentials szállítási opciót kínál, amely rendszerbevezetés és infrastruktúratámogatás nélkül biztosítja az előkonfigurált és előtesztelt technológiai csomagot.

Az egységes csomagnak köszönhetően az új Fujitsu PRIMEFLEX rendszerekkel garantált áron megvalósítható a vállalati IT-infrastruktúra modernizálását célzó átalakulás. „Túlságosan bonyolulttá vált az infrastruktúra megrendelése. A Fujitsu elkötelezetten törekszik az ügyfelei előtt álló valódi kihívások kezelésére, és tisztában van azzal, hogy bizonyosságra van szükségük a rendszerbevezetés, a támogatás és természetesen az árképzés terén a digitális átalakulási tervek megvalósításához. Napjaink rendelési környezete azonban nem biztosítja ezt – így a felhőre átálló ügyfelek úgy érezhetik, egyáltalán nincs ráhatásuk a költségek alakulására” – nyilatkozta Olivier Delachapelle, a Fujitsu PRIMEFLEX-megoldások európai termékmenedzsmentjéért felelős vezetője.

Majd így folytatta: „A PRIMEFLEX második generációja a PRIMFLEX által már egyébként is kínált stresszmentességet emeli magasabb szintre azzal, hogy egységes rendszerbevezetési és támogatási szolgáltatásokat is kínál a megrendelés és az ár részeként. Így az ügyfelek számára teljesen kiszámíthatóvá válik az életciklus-költség, és nem éri őket kellemetlen meglepetés a felhőszámla láttán.”

A Fujitsu PRIMEFLEX üzembe állítása már a szállítás napján megtörténhet. Napjainkban a hibrid adatarchitektúra megtervezése, bevezetése és életciklus-kezelése nagy hibakockázatú, időigényes és költséges folyamat, amely többféle kockázatot is felvet a vállalatok számára. A Fujitsuval ellentétben más szállítók egyedi díjszámítás alapján kínálják szolgáltatásaikat. Már ezek összeválogatása is napokig tarthat, nem is beszélve arról, hogy a csomagból kimaradhatnak lényeges elemek, ami a költségvetés bizonytalanságához vezet. A Fujitsu új, egységes infrastruktúratámogató szolgáltatásai jelentősen mérséklik a leállási időt, és a szakemberekhez gyors és megbízható hozzáférést nyújtva, egyetlen forrásból biztosítják az integrált rendszerek műszaki támogatását.

Ár és piaci bevezetés

A második generációs PRIMEFLEX integrált rendszerek Európában és Japánban elérhetők. Bevezetésük az egyes európai országokban 2022 áprilisában indul. A Fujitsu uSCALE konstrukció keretében használatalapú fizetésre is van lehetőség.

www.fujitsu.com