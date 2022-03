A hibrid felhő a digitális átalakulás kulcsa

A hibrid felhő bevezetése terén követett stratégiai szemlélet kulcsfontosságú a sikerhez: négyszeresére növeli a gyors digitális átalakulás valószínűségét

A hibrid felhő bevezetéséhez stratégia szemlélettel közelítő szervezetek négyszer akkora valószínűséggel tudják gyorsan végrehajtani a digitális átalakulást (DX) – állapította meg a Fujitsu megbízásából készült, új kutatás.

A globális kutatást („A hibrid felhő bevezetésében élen járó vállalatok sikerének titka” – Unlocking the Secrets of the Hybrid Cloud Leaders) a Financial Times csoporthoz tartozó Longitude kutatóintézet végezte egy 300 tagú mintán. A vizsgált vállalatok közül a holisztikus hibridfelhő-stratégiát követők (akiket a jelentés szerzői a „vezetők” kategóriába soroltak) arról számoltak be, hogy sikerült felgyorsítaniuk a digitális átalakulás ütemét. Ez éles ellentétben állt a „követők” kategóriájával, ahol a megkérdezettek mindössze 24%-a adott ilyen választ. A kutatás azt is megállapította, hogy a „vezetők” több mint kétszer akkora ellenálló képességet tanúsítottak a Covid-világjárvány során a munkaerővel kapcsolatban felmerülő kihívások kezelésében.

Napjainkban szinte minden szervezet használ bizonyos felhőalapú üzleti alkalmazásokat, és kihasználja a felhő skálázhatósági, alkalmazkodókészségbeli és költségelőnyeit. Bár kevesen vezetnek be valóban „cloud-only” stratégiát, a többség már érzi a meglévő alkalmazások és infrastruktúra mellett végrehajtott felhőberuházások – az úgynevezett „hibridfelhős” megközelítés – pozitív hatásait.

A működésbeli gyakorlat szempontjából a hibrid felhő bevezetésében élen járó vállalatok a követőkénél kétszer nagyobb valószínűséggel működnek együtt külső partnerrel a hibridfelhő-átalakulás megvalósításában, és több mint kétszer akkora valószínűséggel szervezik ki a hibrid felhő felügyeletét. Az ilyen cégek a Fujitsuhoz hasonló szakértő külső fél mélyreható szakértelmét is hajlandóak igénybe venni a felhőátalakulás során.

A Fujitsu a kutatás eredményeit felhasználva indította el új Cloud Managed Services holisztikus felhőfelügyeleti szolgáltatásait az ügyfelek digitális átalakulásának gyorsítására – elsőként a Microsoft Azure-höz, amelyet 2022 későbbi szakaszában az AWS és a VMware követ.

Kik járnak élen a hibrid felhő bevezetésében?

A kutatók négy fő tulajdonság alapján azonosítják a hibrid felhő bevezetésében élen járó vállalatokat:

A vezetők összehangolják hibridfelhő-stratégiáikat a vállalatuk egészére kiterjedő átalakítási programokkal.

- Közel háromszor akkora valószínűséggel hangolják össze IT-stratégiájukat az üzleti átalakítási programokkal, és ezzel versenyelőnyhöz jutnak a hibrid infrastruktúrán keresztül. A vezetők fejlesztik a hibrid felhő felügyeletét a növekedés ösztönzése és a kockázat csökkentése érdekében.

- A vezetők 60%-kal magabiztosabbak abból a szempontból, hogy képesek kézben tartani a biztonságot, és 75%-kal a tekintetben, hogy kezelni tudják a megfelelést a hibrid környezet egészében. A vezetők felkészítik a tehetséges munkatársakat arra, hogy maximális értéket nyerjenek ki a következő generációs hibrid felhőből.

- A vezetők csoportjához tartozó cégek kevésbé aggódnak a tehetséges új munkatársak felvétele miatt – csupán 27% számolt be ilyen jellegű aggodalmakról, míg a követőknél 42% ez az arány. A vezetők zökkenőmentesen, nagy volumenben vezetik be az új technológiákat.

- A vezetők közel kétszer biztosabbak abban, hogy a hibrid infrastruktúra segítségével hasznosítani tudják az új technológiákat. A vezetők a követőknél kétszer magabiztosabbak abból a szempontból is, hogy az alkalmazások és a feladatok modernizálásával optimalizálni tudják a teljesítményt, és kétszer nagyobb valószínűséggel képesek arra, hogy az egyszer megépített alkalmazásokat több környezetben is bevezessék. A vezetők 50%-kal jobban bíznak infrastruktúrájuk skálázhatóságában.

Shunsuke Takagi, a Fujitsu igazgatója és globális hibrid IT-kínálatért felelős vezetője elmondta: „A Fujitsu megbízásából készített kutatásból nyilvánvaló, hogy a digitális átalakulásra készülő szervezeteknél holisztikus hibridfelhő-stratégiára van szükség. A vezetők egyértelmű ismertetőjegye, hogy készek a felhőfelügyelet kiszervezésére és a külső partnerrel való együttműködésre.

Ezért nagy örömmel jelentem be a Fujitsu Cloud Managed Services szolgáltatások globális bevezetését. A Microsoft Azure, AWS és VMware környezetekhez nyújtott holisztikus felhőfelügyeleti szolgáltatások felgyorsítják a digitális átalakulás ütemét. A szolgáltatásokat a Fujitsu globális szakértői nyújtják, akik az ügyfelekkel együttműködve gondoskodnak az átalakulás megvalósításához, valamint az ügyfelekkel és az állampolgárokkal való kapcsolatépítéshez szükséges agilitás, költséghatékonyság és reziliencia megteremtéséről.”

