A Gateworks robusztus, ipari egykártyás számítógépei is elérhetők a Farnell kínálatában

Címkék: Farnell IT infrastruktúra IT menedzsment számítógép

A Gateworks termékek alacsony hibaarányt, hosszabb üzemidőt, valamint alacsonyabb javítási és karbantartási költségeket kínálnak a felhasználóknak.

A Farnell új disztribúciós megállapodást kötött a Gateworks céggel a strapabíró, ipari specifikációjú egykártyás számítógépek forgalmazásáról. A Gateworks egykártyás számítógép (SBC) termékek jelentősen hozzájárulnak az alacsony rendszerhiba-arányhoz a terepen. Az eszközök raktárról megvásárolva érhetők el a Farnell kínálatában.

A Gateworks SBC család fontos kiegészítője a Farnell portfóliójának, mivel a Gateworks termékek ideálisak a zord körülmények közötti használatra. Az alapoktól kezdve olyan alkatrészekkel tervezték meg azokat, amelyek ellenállnak az ütésnek, a vibrációnak, az elektrosztatikus kisülésnek és a tranziens feszültségeknek zord és magas hőmérsékletű környezetben, így a Gateworks nagy megbízhatóságú eszközök szállítását garantálja.

Az IoT-mérnökök a Gateworks SBC-t és a felhasználó által választható vezeték nélküli rádiót használják, hogy gyors és egyszerű egyéni Internet of Things (IoT) vagy Edge Gateway-t hozzanak létre.

A termékek hasznos rendszerdiagnosztikai képességeket biztosítanak, mint például a kritikus feszültségszint és a kártya hőmérséklet-figyelő áramköre. Egy másik előny a külső watchdog időzítő, amely abban az esetben kapcsolja be a kártyát, ha az alkalmazás szoftvere nem reagál.

A Farnell „Venice” ipari SBC-családjának kezdeti termékportfóliója 64 bites ARM CPU-t, Mini-PCIe bővítőhelyeket, több Ethernet kapcsolatot, valamint -40 és +85 C⁰ közötti ipari hőmérséklet-besorolást tartalmaz. A több Mini-PCIe bővítőhely rendkívüli rugalmasságot kínál, és vezeték nélküli opciók széles skáláját teszi lehetővé, beleértve a WiFi6 / 6E, Sub-1 GHz-es 802.11AH HaLow, 5G mobil, BLE Bluetooth, Iridium Satellite és 802.11 (A/B/G/N/AC/AX) opciókat.

Minden Venice egykártyás számítógépet az alábbiak jellemzik:

NXP i.MX8M Mini Cortex-A53 64 bites ARM 1,6 GHz-es négymagos processzor DDR4 DRAM-mal;

Valós idejű óra (RTC) gombelemes elemmel;

Feszültség és hőmérséklet monitor;

Széles tartományú DC bemeneti feszültség 8V és 60V között;

Linux szoftver támogatása az Ubuntu és Buildroot számára;

Alacsony, 3-8 watt fogyasztás;

Ventilátor fordulatszám szabályozás.

A Venice termékcsaládból a Farnellnél gyors kiszállítással elérhetők többek között:

Venice GW7200 Egykártyás számítógép – 7. generációs Venice egykártyás számítógépcsalád, amely robusztus és ipari beágyazott alkalmazásokhoz készült. Egy 70x100 mm-es i.MX8M mini-SBC 2 Mini-PCIe bővítőhellyel, két GbE Ethernettel, PoE-vel, GPS-szel és MIPI-CSI-vel és MIPI-DSI-vel, valamint 64 bites NXP™ i.MX8M Mini Quad Core ARM® Cortex™ A53 SoC 1,6 GHz-es processzorral. Az 1 GB-os LPDDR4 DRAM és a 8 GB-os eMMC System Flash, valamint a bővítési, I/O- és tápellátási lehetőségek széles skálája alapfelszereltség.

Venice GW7400 Egykártyás számítógép – Tartalmazza a GW7200 képességeit, de az i.MX8M Plus SoC egy neurális feldolgozó egységgel (NPU) is rendelkezik, amely akár 2,3 TOPS-on is működik; egy videofeldolgozó egységgel (VPU), amely akár 1080p60 felbontást is támogat; egy GC7000UL grafikus feldolgozó egységgel (GPU); és egy Cadence® Tensilica® HiFi 4 DSP-vel. Összesen hat Gigabit Ethernet port kínál 1x WAN és 5x kapcsolt LAN vezetékes kapcsolatot. Bővítési és digitális I/O, analóg bemenet, audio, video bemenet/kimenet és további bővítési lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre.

A Gateworks számos kiegészítőt és adapterkártyát is kínál a rendszerintegráció megkönnyítése érdekében, mint például:

GW16141 adapterkártya – Mini-PCIe–M.2 adapter, amely lehetővé teszi az M.2-es mobilmodemek támogatását a Gateworks egykártyás számítógépeken. A beágyazott cellás modemek számos formában állnak rendelkezésre, beleértve a Mini-PCIe-t és az M.2-t. Ezek az adapterek lehetővé teszik az M.2 B-Key cellás modemkártyák csatlakoztatását a Gateworks SBC Mini-PCIe nyílásába. Az adapterek különböző változatokban kaphatók a különböző típusú jelzésekhez. A GW16141 nagyobb sávszélességű modemekhez használható, amelyek USB 3.0 jelzést igényelnek.

Támogatja az M.2 méreteket: 1630, 2230, 3030 2242, 3042, 3050, 3052;

Személyre szabott változatok is elérhetők más M.2 perifériák támogatásához;

Működési hőmérséklet-tartomány -40°C és +85°C között;

1 év garancia;

30,0 × 66 × 6,2 mm méret.

A Gateworks céggel létrehozott partnerkapcsolatunk lehetővé teszi számunkra, hogy szabványos termékmodellek széles választékát tegyük elérhetővé, hogy megfeleljünk a Farnell-ügyfelek leggyakoribb alkalmazásainak a növekvő ipari piacon – jelentette ki Romain Soreau, a Farnell Single Board Computing részlegének vezetője. – Az általuk kínált Különleges Ügyfélprogram kulcsfontosságú rugalmasságot és költségoptimalizált megoldásokat kínál ügyfeleink számára.”

A Gateworks Corporation a beágyazott vezeték nélküli és vezetékes hálózati rendszerekben kép-, hang- és adatok átvitelére és fogadására szolgáló, nagy teljesítményű és kis teljesítményű ARM alapú konfigurálható egykártyás számítógépek vezető gyártója. A Gateworks arra specializálódott, hogy ügyfelei számára a leggyorsabb piacra lépést biztosítsa a legalacsonyabb tervezési kockázattal és költséggel.

www.farnell.com