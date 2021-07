A Fujitsu mesterséges intelligenciája vigyázza a Nürburgring versenypálya biztonságát

Az első lefedett szakasz a legendás, 2,8 km hosszú Nordschleife, ahol korábban csak a pályabírókkal fenntartott rádiós kapcsolat támogatta a biztonságot. Ha az MI potenciális problémát észlel, azonnal elküldi a megfelelő jelzéseket a versenyközpont felé – és a pálya mellett elhelyezett kijelzőkön keresztül tájékoztatja a versenyzőket

A Fujitsunak köszönhetően a Nürburgring versenypályán a jövőben fejlett mesterséges intelligenciával támogatott biztonsági funkciók lesznek elérhetők. A nagy felbontású kamerákat, valós idejű MI-elemzést és azonnali figyelmeztető rendszereket tartalmazó komplex megoldás révén mind a versenyközpont, mind pedig a pilóták azonnal értesülnek a – Sir Jackie Stewart Formula–1-es pilóta által csak „zöld pokolnak” titulált – kihívásokkal teli pályaszakaszon felmerülő problémákról.

A legendás Nordschleife (északi hurok) a Nürburgring két versenypályája közül a híresebb. Ezen a 20,8 kilométeres pályán 73 kanyar található, köztük beláthatatlan kanyarok, lejtők, jelentős szintváltások, és ezért sokan a világ egyik legnehezebb versenypályájának tartják. Régebben, ha valamilyen incidens történt, például egy jármű elhagyta a pályát, a pályabírók rádiós kapcsolaton keresztül továbbították az információt a versenyközpont sportbírói felé a szükséges döntések meghozatalához. A Nagydíj pályájával ellentétben a Nordschleifét nem szerelték fel kamerákkal, és ezért nem volt látható a versenybírók számára. Emiatt gyakran nehéz volt gyorsan felmérni és kezelni a problémákat – pedig ha épp több száz jármű van egyszerre a pályán, nagy volt a tétje a pontos reagálásnak.

A rendszer bevezetése a Döttinger Höhe-i 2,8 km-es tesztszakaszon indult

Az ambiciózus pályadigitalizációs projekt szakaszos megvalósítási terve a „Döttinger Höhe” néven ismert, 2,8 km-es tesztszakaszon, nyolc nagy felbontású kamera telepítésével indult. A Nagydíj pályájának meglévő kamerainfrastruktúrája mellett, a teljes Nordschleife lefedéséhez további több mint 100 kamerára lesz szükség. Már a kamerák száma alapján is nyilvánvaló, hogy a pályát emberi erővel nem lehet megbízhatóan monitorozni. A Fujitsu megoldásának részeként a Nürbungringen telepített kamerákat üvegszálas optikai kábeleken keresztül összekapcsolják a versenyközpont infrastruktúrájával. A döntéshozási folyamat támogatására a Fujitsu olyan MI-rendszert fejleszt, amely mesterséges intelligencia segítségével, valós időben monitorozza az összes videós képfolyamot, megjelölve az észlelt potenciális veszélyeket. Probléma esetén a rendszer azonnal értesíti a versenyközpont pályabíróit és a releváns videós képfolyamokhoz kapcsol, miközben egyidejűleg annak a lehetőségét is biztosítja, hogy tájékoztassák a közeledő pilótákat a veszélyről, például a pálya mellett elhelyezett LED-es kijelzőkön keresztül.

Joern Nitschmann, a Fujitsu közép-európai gyártó- és autóipari ügyfelekre szakosodott üzletágának vezetője szerint: „A Nürburgring méltán híres arról, milyen nehéz rajta vezetni. Így született a mondás, miszerint ‘amit a Nürburgringen teszteltek, garantáltan megállja a helyét’. A projektnek nyilvánvalóan megvoltak a maga kihívásai, például a folyamatos sávszélesség és tápellátás biztosítása az Eifel-hegység közepén. Ám a Nürburgring versenybiztonsági jártassága és a Fujitsu komplex MI-megoldások meghatározása, fejlesztése és telepítése terén szerzett tapasztalatai együtt tökéletesen megvalósított co-creation megoldást eredményeztek. A más iparágakban már bizonyított digitális átalakulási szakértelemre épülő együttműködés új alapokra helyezi a hírhedten nehéz versenypálya biztonságát.”

Mirco Markfort, a Nürburgring ügyvezető igazgatója hozzátette: „Közel száz éve rendeznek versenyeket a Nürburgring Nordschleife pályáján, és az évek során komoly összegeket fordítottunk arra, hogy maradéktalanul biztosítsuk a képességeiket évről évre nálunk próbára tevő pilóták ezreinek biztonságát. A Fujitsuval folytatott együttműködésünknek köszönhetően a pilóták minden korábbinál nagyobb biztonságban versenyezhetnek. Most először sikerült láthatóvá tennünk a pálya bizonyos részeit, ráadásul a mesterséges intelligencia automatikus, valós idejű értesítéseket is generál számunkra. A pályainfrastruktúrát a legendás 24 órás versenyen, június elején teszteltük először élőben. Most adatokat gyűjtünk a tesztszektorból, és az új információk alapján továbbfejlesztjük a megoldást. A pálya többi részére is tervezzük a forradalmi technológia kiterjesztését.”

A Fujitsu folytatja az MI-rendszer fejlesztését – betanítja a rendszert a járművek felismerésére, a pálya különböző részeinek és közvetlen környezetének (pl. kavicsos, füves részek és biztonsági kerítések) azonosítására. Az MI-t a pályán jelentkező rendellenességek (pl. olaj, egyéb szennyeződés vagy szemét) észlelésére, valamint az időjárási jelenségek (pl. eső, árnyék) kezelésére is felkészítik.

