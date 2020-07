A Fujitsu elsőként kínálja az Intel Select megoldást a Nutanix-alapú hiperkonvergens infrastruktúrához

Címkék: Fujitsu Intel IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A piacon elsőként a Fujitsu kínál tanúsított alkalmazásteljesítményű Nutanix hiperkonvergens infrastruktúra (HCI) szoftvert analitikai és általános feladatok végrehajtásához Intel-alapú szervereken. A hitelesített „Intel Select Solutions for Nutanix HCI on Fujitsu PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud” megoldás soha nem látott teljesítmény elérését teszi lehetővé az adatvezérelt nagyvállalatok számára, kiiktatva működésükből a rendszerleállások okozta jelentős fennakadást.

Az új Fujitsu PRIMEFLEX célgép teljesítményét az Intel szigorú tanúsítási benchmarkjai szerint ellenőrizték. Az Intel Select Solutions program keretében csak olyan megoldásokat hagynak jóvá, amelyek bizonyítottan teljesítik a feladatra optimalizált adatközponti infrastruktúrák prémium szintű követelményeit, és igazoltan jól teljesítenek Intel-architektúrán. A Fujitsu és a Nutanix által végzett közös fejlesztés rendkívüli rugalmasságot biztosít, csakúgy mint a Microsoft SQL analitika, az adatanalitika, a munkahelyi és általános HCI-feladatok végrehajtásához nyújtott natív optimalizálás.

A PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud kulcsrakész, több hipervizoros célgép tartalmazza a hiperagilis, többfelhős környezetek egyszerűbb bevezetését és üzemeltetését elősegítő összes adatközponti komponenst és felügyeleti szoftvert. A 2. generációs Intel Xeon Scalable processzorokkal dolgozó, nagy teljesítményű, energiahatékony Fujitsu PRIMERGY x86 szerverekre épülő rendszer a piacvezető Nutanix HCI szoftver szoftveresen vezérelt számítási, virtualizációs és adattárolási technológiáját hasznosítja. Segít hatékonyan összehangolni egymással az alkalmazások futását és az adatvédelmet, a hatékony helygazdálkodást és a biztonságot – mindezt egyetlen „dobozos” megoldással. Kevesebb mint 15 perc alatt, egyszerűen beállítható, és többféle, különböző alklamazásterhelésekhez optimalizált rendszerkonfigurációval rendelhető.

Ár és piaci bevezetés

A PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud célgép Európában közvetlenül a Fujitsutól és a Fujitsu SELECT Circle viszonteladó partnereitől rendelhető meg, konfigurációtól függő áron. A rugalmas finanszírozási csomagok mellett a Fujitsu célgép- és időalapú licenclehetőségeket kínál a különböző ügyféligényekre.

