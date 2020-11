A Fujitsu a PRIMEFLEX for VMware portfólió továbbfejlesztésével gyorsítja az átállást a hibrid és többfelhős környezetekre

Címkék: felhő felhő alapú szolgáltatás felhőplatform Fujitsu IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A Fujitsu lehetővé teszi a szervezetek számára a hibrid IT- és többfelhős környezetekben folytatott innováció jelentős felgyorsítását. A PRIMEFLEX for VMware portfólió fejlesztései támogatják az átemeléses (lift and shift) módszerrel működő konténereket és a Kubernetes ökoszisztémát. Ezzel lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a modern alkalmazásokat a virtuális gépekkel együtt fejlesszék, futtassák és skálázzák a meglévő infrastruktúrán. A feladatok zökkenőmentesen migrálhatók a felhő és az adatközpont között, így a vállalatok dedikált DevOps szemléletet alkalmazva gyorsíthatják adatvezérelt átalakulásukat.

A konténerek és a Kubernetes képezik a felhőnatív alkalmazások alapját, és támogatják a digitális korszak modern alkalmazásainak többségét. A Fujitsu PRIMEFLEX for VMware portfólió most már a VMware vSphere7 verziót is támogatja, amely lehetővé teszi a szervezetek számára a Kubernetes használatát a VMware Tanzu alapjain. Az üzemeltetők így olyan konszolidált, teljesen hibrid környezethez jutnak, amelyben párhuzamosan felügyelhetik a modern és a hagyományos alkalmazásokat. A virtuális gépek mellett konténereket futtatva egyszerre élvezhetik a régi és az új világ előnyeit, modernizálhatják feladataikat, és minden alkalmazáshoz a megfelelő felhőt vehetik igénybe – optimalizálva ezzel az infrastruktúra teljesítményét és költségeit.

Az előtesztelt és teljes körűen tanúsított Fujitsu PRIMEFLEX for VMware portfóliót konvergens és hiperkonvergens infrastruktúrakonfigurációk alkotják. Ez a portfólió biztosítja a legagilisabb és költséghatékonyabb alapot a digitális innovációhoz és az új üzleti szolgáltatásokhoz. A Fujitsu gyorsan és könnyen bevezethető, integrált megoldással, tökéletesen hangolt hardver- és szoftverelemekkel támogatja a számítási és adattárolási műveleteket és a hálózati csatlakozást. A PRIMEFLEX portfólió sokféle területen jól használható: pl. virtuális asztali infrastruktúrák (VDI), online tranzakció-feldolgozás (OLTP), analitikai feladatok, adatbázisok (köztük az SAP HANA). A szervezetek három különböző infrastruktúra közül választhatnak a PRIMEFLEX portfólión belül, így minden esetben az adott számítási és adattárolási követelményeknek legmegfelelőbb architektúrát építhetik ki maguknak.

A Fujitsu Infrastructure Manager gondoskodik a PRIMEFLEX megoldások egyszerű életciklus-kezeléséről. A Fujitsu testre szabott tanácsadást és egykapus támogatást is biztosít a portfólióhoz.

Ár és piaci bevezetés

A Fujitsu PRIMEFLEX for VMware vSphere, a PRIMEFLEX for VMware vSAN és a PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation egyaránt támogatja a VMware vSphere 7 verziót. A meglévő ügyfelek egyszerűen frissíthetnek a legújabb verzióra. A PRIMEFLEX portfólió elérhető közvetlenül a Fujitsutól és partnerhálózatától. Az ár specifikációtól függ, és 50 ezer eurótól indul.