A Dell Technologies új megoldásai segítik a VMware-környezetek felügyeletét, automatizálását és védelmét

A HCI, a felhő, a tárolás és az adatvédelem új integrációja a VMware legújabb megoldásaival segíti a peremhálózatok, az adatközpontok és a hibrid felhőkörnyezetek továbbfejlesztését.

Címkék: adat adatbiztonság adatmentés adatvédelem Dell IT IT infrastruktúra IT menedzsment

A Dell Technologies számos infrastrukturális fejlesztést jelentett be a VMware-környezetekhez, amelyek jobb lehetőségeket biztosítanak az ügyfeleknek a hagyományos és a modern alkalmazások védelmére, felügyeletére és támogatására a peremhálózatok, adatközpontok és hibrid felhőkörnyezetek esetében egyaránt.

„Azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnék felgyorsítani a digitális átalkulásukat, megbízható és jól bevált megoldásokra van szükségük, amelyek segítenek eligazodni napjaink többfelhős terepén, miközben az informatikai és üzleti igényeket is kiszolgálják. A Dell Technologies és a VMware segítenek az ügyfeleknek és a partnereknek a hagyományos és a modern alkalmazások hatékonyabb kezelése és védelme terén.” – nyilatkozta Jeff Boudreau, a Dell Technologies infrastrukturális megoldásokért felelős csoportjának ügyvezetője.

A legújabb VMware megoldások integrációja

Miközben a VMware bevezeti a Tanzu-támogatást nyújtó vSphere, a vSAN és a VMware Cloud Foundation megoldásokat, a Dell Technologies kiterjeszti ezeknek a technológiáknak a támogatását a Dell egész infrastruktúra-portfólióra – olyan szorosan integrált megoldásokkal, mint például a Dell Technologies Cloud, a Dell EMC VxRail, a Dell EMC PowerProtect vagy a Dell EMC PowerEdge.

A Dell EMC VxRail az egyetlen HCI-rendszer, amelyet a VMware-rel közösen dolgozott ki a Dell EMC és az első olyan rendszer, amely integrálható a VMware vSphere with Tanzu platformjával. A platform az automatikus üzembe helyezésnek és kiépítésnek köszönhetően lehetővé teszi a Kubernetes gyors és egyszerű bevezetését. A Dell széles infrastruktúra-portfóliója lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az informatikai stratégiájuknak leginkább megfelelő módon helyezzék üzembe a VMware Tanzu portfólióját, legyen szó akár ellenőrzött architektúráról, VxRail-fürtről és/vagy a Dell Technologies Cloud Platformról.

A Dell Technologies Cloud Platform előfizetéses árazással könnyíti meg a VMware Tanzu használatát a hibrid felhőkben. Mivel így nincsenek kezdeti nagy költségek és a kockázatok is előrejelezhetőek, a szervezetek hirtelen kiadások és rejtett költségek nélkül kalkulálhatnak az informatikai büdzséikkel. Az iparág leggyorsabb hibridfelhő üzembehelyezésével az ügyfelek már 14 napon belül használatba vehetik az infrastruktúrát, és mindössze öt nap alatt kibővíthetik a meglévő megoldásukat.

Tárolókkal kapcsolatos újdonságok VMware-környezetekhez

A Dell Technologies tárolókkal kapcsolatos új megoldásait úgy tervezték, hogy segítsenek az ügyfeleknek a VMware-környezetekben a hagyományos és modern alkalmazások egyszerű kezelésében és elérésében:

A Dell EMC PowerMax egyszerűsíti a VMware felügyeletet – A Dell EMC PowerMax-replikáció mostantól integrált a VMware vSphere Virtual Volumes-zal (vVols) és a VMware Site Recovery Managerrel. Az integrált megoldás egyszerűsíti a VMware felügyeletét, mivel csökkenti a kiépítéshez, a másoláshoz és a szolgáltatási szintű előírásokhoz szükséges időt. Az ügyfelek úgy modernizálhatják az infrastruktúrát, hogy közben védelmet biztosítanak a legfontosabb alkalmazásaiknak. Az új Cloud Mobility for Dell EMC PowerMax funkció lehetővé teszi az adatok egyszerű áthelyezését a helyszíni számítógépekről a nyilvános felhőbe. Az ügyfelek akár 50 százalékkal is csökkenthetik a hosszú távú adatmegőrzés gigabájtonkénti költségét, miközben kapacitást szabadíthatnak fel a PowerMaxnak a magasabb prioritású alkalmazások helyszíni támogatásához, amivel meghosszabbítható a tömb élettartama. A világ leggyorsabb vállalati szintű tárolótömbje továbbfejlesztett biztonsági funkciókat és intelligens vészhelyreállítást kínál a rugalmas és biztonságos adatkezeléshez.

A Dell EMC ObjectScale objektumhozzáférést biztosít a VMware Cloud Foundation számára – A Dell Technologies bemutatja következő generációs, Kubernetes-alapú objektumtárolási platformját, a Dell EMC ObjectScale-t, amely jelenleg egy korai hozzáférési program keretében érhető el. Az ObjectScale lehetővé teszi a fejlesztők számára egy S3-kompatibilis, felhő méretű tároló igény szerinti kiépítését a modern alkalmazások számára. Az objektumtárolás – amely a felhőalapú alkalmazásarchitektúrák kulcsfontosságú összetevője – közvetlenül a vSphere-en keresztül történő üzembe helyezésének engedélyezésével a Dell Technologies és a VMware olyan eszközt ad az ügyfelek kezébe, amellyel modern felhasználói élményt tehetnek elérhetővé az alkalmazásokban, és még jobban összehangolhatják a fejlesztést és az informatikai műveleteket. A méretezhető és globális hozzáférést nyújtó, földrajzilag elosztott architektúrával tervezett ObjectScale vállalati szintű tárolást kínál a peremhálózatokon, a központi környezetekben és a hibrid felhőkörnyezetekben.

Modern VMware adatvédelem

A Dell Technologies az új adatvédelmi frissítések bevezetésével fejlett felügyeleti és biztonsági mentési lehetőségekkel bővíti a PowerProtect Data Managert a VMware környezetekben:

PowerProtect Data Manager támogatás Tanzuhoz – Az ügyfél kulcsfontosságú modern alkalmazásainak támogatása és védelme érdekében a Dell EMC PowerProtect Data Manager mostantól támogatja a VMware Tanzu portfólióját. Beleértve a Tanzu-alapú Kubernetes fürtöket, a vSphere Kubernetes fürtjeit, a Tanzu Kubernetes Gridet (TKG) és a Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) megoldást a helyszíni használat és a nyilvános felhő esetében is.

A VMware Storage Policy-Based Management és a VMware Cloud Foundation védelem – Az új PowerProtect Data Manager integráció az egyetlen megoldás a natív vCenter Storage Policy-alapú felügyeletének integrálására a virtuális gépek védelméhez. Ez lehetővé teszi a virtualizációs rendszergazdáknak, hogy időt takarítsanak meg, mivel a vSphere-környezetben jól ismert munkafolyamatokat alkalmazhatnak az adatvédelmi előírások hozzárendeléséhez. Ezenfelül a PowerProtect Data Manager legújabb kiadása a VMware tanusítvánnyal ellátott megoldást kínál a VMware Cloud Foundation infrastruktúraréteg védelmére.

A kulcsfontosságú virtuális gépek fokozott védelme – A Dell Technologies bemutatja a PowerProtect Data Manager egyik új funkciójának előzetes verzióját, amelynek köszönhetően nincs szükség a virtuális gép szüneteltetésére a biztonsági mentés során. A pillanatképek készítésének és az adatok áthelyezésének új technológiáival a csapatok az üzletmenet megzavarása nélkül készíthetnek biztonsági mentést a kulcsfontosságú virtuális gépeken. Többé már nem kell választani a rendelkezésre állás és a biztonság között, mivel az összes virtuális gép védett és aktív marad, még a biztonsági mentés alatt is.

A Dell Technologies Cloud és a VMware segítségével gyorsabbá válik a felhőépítés

A Vmware Cloud on Dell EMC, a Dell Technologies Cloud adatkozpont, mint szolgáltatás (data center as a service) ajánlata új, nagyobb node-ot kap a nagy memória- és tárhelyigényű munkaterhelések számára. Emellett új megfelelőségi tanúsítványokkal (pl. ISO, CCPA, EU GDPR SOC-2) támogatja azokat az iparágakat, ahol kritikus tényező a biztonság. A szolgáltatás a VMware HCX segítségével egyszerűbbé teszi a munkaterhelések áthelyezését is a régi infrastruktúrából vagy a két helyszín között futó munkaterhelések között. Az új többklaszteres támogatással az ügyfelek szegmentálhatják a munkaterhelést, és akár nyolc klasztert is létehozhatnak egy rackben, ami elősegíti a meglévő erőforrások jobb kiaknázását és a teljesítmény növelését.

A Dell Technologies és a VMware a VMware Cloud Director és a Dell Technologies Cloud Platform (DTCP) szorosabb integrációjával megkönnyíti az üzemeltetett felhőkörnyezetek gyors kiépítését és méretezését a szolgáltatók számára. Az új integrációknak köszönhetően a felhőszolgáltatók jelentős költségmegtakarítást érhetnek el a több-bérlős felhőkörnyezetek kiépítéséhez és kezeléséhez szükséges idő csökkentésével. Ez azt jelenti, hogy percek alatt létre lehet hozni virtuális adatközpontokat, amelyek azután néhány másodperc alatt bárhol üzembe helyezhetők. Az új automatizálási lehetőségek a szoftver-vezérelt adatközpontban tovább egyszerűsítik a szolgáltatások üzembe helyezését és az életciklus felügyeletét. A felhőszolgáltató által futtatott VMware Cloud Director on DTCP gyors hozzáférést kínál az ügyfeleknek egy megbízhatóbb és egységesebb felhőhasználati felülethez a DTCP környezetek és a távoli példányok esetében egyaránt.

A VMware Project Monterey támogatása

A Dell Technologies csatlakozik a VMware-hez a Project Monterey támogatása kapcsán, amely egy válasz az alkalmazások elkészítésének és telepítésének példátlan változásaira. A SmartNICs támogatásának köszönhetően a VMware és a Dell Technologies lehetőséget biztosít az ügyfeleknek egy olyan következő generációs infrastruktúra kiépítésére, amely hatékonyan képes kezelni az infrastruktúrára, az alkalmazásokra vonatkozó és a biztonsági igényeknek megfelelő követelmények elhelyezését a processzorokon, a grafikus vezérlőkön és a SmartNICs-en.