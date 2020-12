A Dell Technologies új adatvédelmi és kiberbiztonsági innovációi

A Dell Technologies bővítette a PowerProtect termékcsaládot, így bármilyen informatikai stratégiához megfelelő adatvédelmi megoldásokat nyújt

A Dell Technologies bejelentette az új Dell EMC PowerProtect DP sorozatú integrált eszközöket és a PowerProtect Data Managerhez készült szoftverfejlesztéseket. A fejlesztések segítik a hagyományos és a modern alkalmazások adatainak védelmét, felügyeletét és a helyreállítást az adatközpontokban, peremhálózati és hibrid felhőkörnyezetekben. A Dell bemutatta a PowerProtect Cyber Recoveryt, amely az első olyan adattárolási megoldás, melyet a Sheltered Harbor támogat és növeli a pénzügyi szektor védelmét a kibertámadásokkal szemben.

„A Dell Technologies Global Data Protection Index Snapshot felmérése alapján a cégek majdnem 40 százalékkal több adatot kezelnek, mint egy évvel ezelőtt. Az adatok mennyiségének exponenciális növekedése mellett a többfelhős stratégiák és a modern alkalmazások megjelenése is új kihívásokat teremt. Az adatvédelem kérdésére nincs univerzális megoldás. A Dell Technologies folyamatosan fejleszti a célzott és integrált megoldásainak kínálatát és a szoftveralapú adatvédelmi termékeit, ezzel segítve az ügyfeleket az aktuális kihívások kezelésében és a jövőre való felkészülésben” – nyilatkozta Jeff Boudreau, a Dell Technologies infrastrukturális megoldásokért felelős csoportjának ügyvezetője

A Dell EMC PowerProtect DP sorozat

A PowerProtect DP a Dell következő generációs integrált adatvédelmi eszköze, amely teljes körű biztonsági mentési, helyreállítási, replikálási, deduplikációs, felhőbevezetési és vészhelyreállítási, valamint hosszú távú adatmegőrzési funkciókat nyújt a nyilvános felhőben.

A PowerProtect DP sorozatú eszközök egy átfogó megoldással segítik a robbanásszerűen növekvő adatmennyiségek kezelését, a költségek csökkentését és az egyre bonyolultabb feladatok egyszerűsítését. A következő előnyöket nyújtják:

Rendkívüli teljesítmény: Akár 38 százalékkal gyorsabb biztonsági mentést és 45 százalékkal gyorsabb visszaállítást biztosít. A PowerProtect DP emellett azonnali hozzáférést és visszaállítást kínál, az előző generációnál akár 50 százalékkal nagyobb IOPS (másodpercenkénti bemeneti/kimeneti műveletek) mellett, így lehetővé teszi a kritikusan fontos adatok gyors és egyszerű helyreállítását.

Nagyobb hatékonyság: Akár 1 petabájt használható kapacitást biztosít 30 százalékkal nagyobb logikai kapacitással és akár 65:1 arányban csökkenti az adatok mennyiségét. Így az ügyfelek a költséghatékonyabb rendszereknek köszönhetően több adatot tárolhatnak ugyanakkora helyen.

Energiatakarékosság: 23 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint az előző generáció, ami jelentős megtakarítást jelent az energiahasználat és a költségek terén.

„A modern alkalmazások és többfelhős stratégiák megjelenése, illetve maga a puszta adatmennyiség olyan adatvédelmi kihívásokat teremtett, amelyekkel vállalatunknak nap mint nap szembe kell néznie. A PowerProtect termékcsaláddal, többek között az új PowerProtect DP sorozattal könnyebben megfelelhetünk ezeknek a változó informatikai és adatvédelmi követelményeknek” – mondta Clifton Dorsey, a Warrell Corporation alelnöke.

A Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery

A Dell Technologies bejelentette, hogy a Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery az első olyan helyszíni, kulcsrakész adattárolási megoldás, amely elnyerte a Sheltered Harbor támogatását. A Sheltered Harbor nonprofit szervezet a kibertámadások számának növekedése nyomán a pénzügyi szektor stabilitásának és ellenálló képességének javítását tűzte ki céljául.

A PowerProtect Cyber Recovery védelmet nyújt a kibertámadásokkal szemben, a zsarolóprogramoktól kezdve a belső támadásokig. Az ügyfelek nyomon követhetik az adatok sértetlenségét és biztosíthatják az egyenletes adatminőséget a megoldás CyberSense elemzéseinek és gépi tanulási képességeinek köszönhetően. A vizsgálati eszközök pedig segítenek észlelni, diagnosztizálni és elhárítani a folyamatban lévő támadásokat.

A PowerProtect Data Manager

A PowerProtect Data Manager még értékesebbé teszi a PowerProtect készülékeket az olyan ügyfelek számára, akik felhőalapú, WMware- és Kubernetes-környezeteket is használnak. A Data Manager mostantól védelmet nyújt a Microsoft Azure-ban és az AWS-ben futó felhőbeli számítási feladatok számára, így több választási lehetőséget és nagyobb rugalmasságot kínál az ügyfeleknek a szoftverek telepítése során.

A PowerProtect Data Manager már a WMware Tanzu portfóliót is támogatja a modern alkalmazások védelméért. Az új integrációknak köszönhetően ez az első olyan megoldás, amely a vCenter tárhelyszabályzat-alapú natív felügyeletének integrálását kínálja a virtuális gépek védelme érdekében. Ezáltal az ügyfelek időt spórolhatnak és hatékonyabban védhetik meg a virtuális gépeiket, mivel a VMware vSphere-környezetben jól ismert munkafolyamatokat alkalmazhatnak az adatvédelmi szabályzatok hozzárendeléséhez. A Data Manager továbbá egy VMware által tanúsított megoldást is kínál a VMware Cloud Foundation infrastruktúra-réteg védelméhez.

A szoftverplatform átfogó védelmet nyújt a tárolóalapú modern alkalmazásokhoz, és ügynök nélküli, alkalmazáskonzisztens védelmet biztosít a nyílt forráskódú adatbázisokhoz, például a PostgreSQL-hez és az Apache Cassandrához a Kubernetes-környezetekben. Az ügyfelek mostantól védelemmel láthatják el az Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) és Azure Kubernetes Service (AKS) szolgáltatásokat is a Kubernetes fürtszintű erőforrásainak biztonsági mentése érdekében.

„Ahogy egyre több vállalat kezdi használni a modern informatikai lehetőségeket, ezek mellé olyan adatvédelmi megoldásokat is be kell vezetniük, amelyek képesek megbirkózni napjaink kihívásaival, miközben a jövőre is fel vannak készülve. A PowerProtect termékcsalád legújabb frissítéseivel a Dell egyszerűsíti portfólióját, ugyanakkor bővíti is a jelenlegi és jövőbeli számítási feladatok védelmének képességét” – mondta Phil Goodwin, az IDC kutatási igazgatója.

Rugalmas felhasználás a Dell Technologies On Demand (DTOD) segítségével

A Dell Technologies On Demand keretében a PowerProtect felhasználói megválaszthatják, hogyan kívánják kifizetni, használni és felügyelni az eszközeiket. A teljeskörűen felügyelt szolgáltatások igénybevételével az ügyfelek rábízhatják az adatvédelmi feladatokat a Dell szakértőire, akik megfigyelik, üzemeltetik és optimalizálják a környezeteket, ezzel a cégek időt takaríthatnak meg és csökkenthetik a kockázatokat. A rugalmas fizetési megoldásoknak köszönhetően az szervezetek hatékonyabban tervezhetik meg az informatikai kiadásaikat, és csak a szükséges technológiákért és szolgáltatásokért kell fizetniük.