A Dell Technologies kutatása szerint a cégeket több katasztrófa érte idén, mint a korábbi években

A Dell PowerProtect Data Manager szoftverfejlesztései javítják az ügyfelek biztonságát, valamint az ellenálló képességét a kibertámadásokkal szemben

Címkék: Dell IT IT infrastruktúra IT menedzsment kiberbiztonság kiberbűnözés

A Dell Technologies legújabb megoldásaival tovább erősíti vezető iparági szerepét az adatvédelmi eszközök és szoftverek1 terén, hogy segítsen az ügyfeleknek megvédeni az adataikat a helyszínen, a publikus felhőszolgáltatóknál és az edge-en. A Dell PowerProtect Data Manager egyszerűen használható fejlesztésekkel támogatja a multi-cloud adatvédelmet. A Dell fejlesztései a mesterséges intelligencián alapuló Zero Trust-architektúrák bevezetésével segítik megvédeni a cégeket a kibertámadások egyre növekvő veszélyeitől.

Az új megoldások segítenek a cégeknek szembenézni az egyre fokozódó adatvédelmi kihívásokkal. A 2022-es Dell Technologies Global Data Protection Index (GDPI) felmérés szerint a cégeket több természeti és modern kori katasztrófa érte idén, mint a korábbi években. Mindez nagyobb mértékű adatvesztést, több szolgáltatás leállást és magasabb helyreállítási költségeket eredményezett a korábbiakhoz képest. A kibertámadások ebben az évben a katasztrófák 48 százalékát tették ki (a 2021-es 37 százalékhoz képest), és az adatszolgáltatási zavarok első számú okozói voltak. Jelentős azoknak a száma, akik több adatvédelmi szolgáltatóval dolgoznak együtt. 85 százalékuk előnyösnek tartaná a szolgáltatók számának csökkentését. A kutatás arra is rávilágított, hogy az egy adatvédelmi szolgáltatót használó cégeknél 34 százalékkal kevesebbe került a helyreállítás a kibertámadások és más kiberbiztonsági incidensek után, mint azoknál, amelyek több szolgáltatóval működnek együtt.

„Ma, amikor gyakorlatilag minden eszköz csatlakozik az internethez, az értékes adatok védelme fontosabb, mint valaha. Ebben a digitális környezetben modern adatvédelmi és biztonsági stratégiára van szükség a kiberfenyegetések kezeléséhez. Az egyszerű mentési megoldások nem elég mélyrehatóak és széleskörűek ahhoz, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a cégeknek. A Dell integrált adatvédelmi szoftverekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal segít megerősíteni az ügyfelek ellenálló képességét a kibertámadásokkal szemben. Olyan megoldásokkal, amelyek a tárolási helyüktől függetlenül gondoskodnak az adatok és az alkalmazások védelméről és ellenállóságáról” – nyilatkozta Jeff Boudreau, a Dell Technologies infrastrukturális megoldásokért felelős csoportjának ügyvezetője.

A GDPI felmérés szerint a cégek 91 százaléka ismeri, vagy tervezi bevezetni a Zero Trust-architektúrákat – egy kiberbiztonsági modellt, amely változást jelent a cégek biztonsági megközelítésében. Ahelyett, hogy csak az edge-re összpontosító védelmi megoldásokat alkalmaznának, egy proaktív stratégiát követve kizárólag az ismert és jó szándékú tevékenységeket engedélyezik a rendszerükben. Ennek ellenére csak a cégek 23 százalékánál van folyamatban, és 12 százalékuk vezetett be teljes mértékben Zero Trust-modellt. A Dell átfogó megközelítése hardverekbe, firmware-ekbe és biztonsági ellenőrző pontokba ágyazott biztonsági funkciókkal segíti a cégeket a Zero Trust-architektúrák megvalósításában, a kiberbiztonság növelése és a biztonsági megoldás egyszerűsítése érdekében.

A legegyszerűbb út a modern adatvédelemhez

A Dell folyamatosan fejleszti Dell PowerProtect Data Manager adatvédelmi szoftverét, hogy segítsen a cégeknek az informatikai műveleteik egyszerűsítésében, és a kockázatok csökkentésében. A PowerProtect Data Manager szoftver választ ad a kibertámadásokkal szembeni ellenállóság iránti növekvő igényre, és olyan új, beépített működési biztonsági képességekkel támogatja a Zero Trust elveit, mint a többfaktoros hitelesítés, a kettős engedélyezés és a szerepköralapú hozzáférés-szabályozás.

A Dell PowerProtect Data Manager Appliance egyszerű módot kínál a modern adatvédelem bevezetésére. Az új rendszer ideális a kis- és középvállalkozások számára, és 12-től 96 TB-ig méretezhető.

Az eszköz a következőket kínálja az ügyfeleknek:

Modern, szoftveralapú architektúra: Lehetővé teszi az eszközök automatizált felügyeletét és védelmét, és egyedi VMware-védelemmel gondoskodik a virtuális gépek rendelkezésre állásáról.

Biztonságos, kibertámadásoknak ellenálló megoldás: A Személyazonosság- és hozzáférés-kezeléssel egyes funkciókhoz korlátozott hozzáférést tesz lehetővé, ezzel erősítve a biztonságot és az ellenállóképességet a kibertámadásokkal szemben.

Egyszerű, egységes felhasználói élmény: Szoftveralapú adatvédelmet biztosít, így egyszerűen telepíthető és használható.

A Dell nyilvános felhőben elhelyezett adattrezorokkal támogatja a kiber-helyreállítást

A PowerProtect Cyber Recovery for Google Cloud segítségével az ügyfelek elkülönített digitális páncéltermet helyezhetnek üzembe a Google Cloudban, így biztonságosabban elszeparálhatják az adatokat, hogy megvédjék őket a kibertámadásoktól. A hagyományos felhőalapú biztonsági mentési megoldásoktól eltérően lehetőség van a menedzsment felületek zárolására, amelyekhez bizonyos esetekben csak külön hitelesítő adatokkal és többfaktoros hitelesítés használatával lehet hozzáférni.

A cégek megvásárolhatják a PowerProtect Cyber Recoveryt a meglévő Google Cloud-előfizetésükkel a Google Cloud Marketplace-en, és a vállalat partnereitől.