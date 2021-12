A Dell Technologies és az Amazon Web Service közösen gondoskodik az adatok zsarolóvírus-támadásokkal szembeni védelméről

A Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS modern adatvédelmi megoldást kínál a kártékony ransomware támadások ellen a kritikus adatok mentéseinek teljes sérthetetlenségét és izolációját képes megvalósítani.

A Dell Technologies és az Amazon.com, Inc. vállalata, az Amazon Web Services, Inc. (AWS), bejelentette a Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS megoldást. Az AWS Marketplace-en az ügyfelek megvásárolhatják és könnyedén üzembe helyezhetik a Dell cyber recovery megoldását. Az új megoldással a cégek megvédhetik az adataikat, és elzárhatják őket a zsarolóvírusok jelentette fenyegetéstől.

A Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS többrétegű védelemmel és modern megközelítéssel teszi lehetővé az AWS-ügyfelek számára, hogy gyorsan és magabiztosan állíthassák helyre az üzleti folyamataikat egy kibertámadást követően. A megoldás izolálja az ügyfelek kritikus adatait a támadásnak kitett felületekről, és egy biztonságos, automatizált üzemeltetési szeparációval (air gappel, „légréssel”) fizikailag és logikailag is elkülöníti őket. A hagyományos biztonsági mentés megoldásoktól eltérően ez az izolációs módszer ellehetetleníti a hozzáférést a mentett adatokhoz.

Mivel a cégek különböző informatikai infrastruktúrákat építenek a nyilvános felhőben és helyszíni környezetekben, fejlett adatvédelmi megoldásokkal javíthatják a biztonságos adattárolást. 2021-es Dell Technologies Global Data Protection Index felmérésben megkérdeztek 1000 informatikai döntéshozót, akik szerint a cégek 67%-a nem bízik abban, hogy egy kibertámadás esetén az összes üzletileg kritikus adat helyreállítható. A Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS segít az ügyfeleknek kezelni a zsarolóvírusok és egyéb kibertámadások egyre növekvő fenyegetését.

A Dell Technologies legújabb adatvédelmi megoldása, már megvásárolható az AWS Marketplace-en, ahol könnyedén megtalálhatók, tesztelhetők, megvásárolhatók és üzembe helyezhetők az AWS-en futó szoftverek. Így az ügyfelek gyorsan hozzáférhetnek a Dell AWS-hez készült adatvédelmi megoldásaihoz.