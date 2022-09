A Dell Technologies és a VMware korszakalkotó megoldásokat vezet be a többfelhős és az edge megoldások támogatásához

A Dell VxRail fokozza az alkalmazások és a hálózatkezelés teljesítményét az új HCI megoldással, amely támogatja az adatfeldolgozó egységeket (Data Processing Unit, DPU) miközben tovább növeli a VMware edge képességeit

A Dell Technologies a VMware-rel közösen kifejlesztett új megoldásokat mutatott be, amelyek nagyobb fokú automatizálást és hatékonyságot biztosítanak a többfelhős és edge stratégiákat alkalmazó cégeknek.

„Az ügyfeleink az informatikai részlegüktől egyre nagyobb hatékonyságot és teljesítményt várnak, így a cégek segítséget kérnek tőlünk a többfelhős és edge stratégiáik egyszerűsítésében. A Dell Technologies és a VMware számos közös fejlesztési kezdeményezéssel rendelkezik, amelyek olyan alapvető IT-területekre terjednek ki, mint a multicloud, az edge és a biztonság. Célunk, hogy ügyfeleink könnyebben kezelhessék adataikat és nyerhessenek értéket belőlük” – mondta Jeff Boudreau, a Dell Technologies infrastrukturális megoldásokért felelős csoportjának elnöke.

Folyamatosan növekszik üzleti adatok és alkalmazások mennyisége a többfelhős környezetben, amely az edge-ből, a nyilvános felhőből és a helyszíni IT infrastruktúrából áll. Számos cég már bevezette a többfelhős megközelítést, és a becslések szerint az edge-en futó alkalmazások száma 2024-re 800%-kal növekszik.

A Dell VxRail nagyobb teljesítményt nyújt az eddigi legkisebb edge rendszerekkel

A Dell számos új, a helyszíni infrastruktúra és az edge teljesítményt fokozó VxRail rendszert és szoftverfejlesztést mutatott be, köztük az iparágban egyedülálló, a VMware-rel közösen kifejlesztett HCI-alapú DPU-megoldást.

Megnövelt rendszerteljesítmény: A fejlesztéseknek köszönhetően a VxRail rendszerek támogatják az új VMware vSphere 8 szoftvert, amelyeket a DPU-kon történő futtatáshoz alakítottak ki. Az ügyfelek javíthatják az alkalmazásaik és a hálózatkezelési infrastruktúra teljesítményét, és csökkenthetik a TCO-t (teljes birtoklási költséget). Ezeket a szolgáltatásokat a rendszer CPU-járól az új, beépített DPU-ra helyezik át.

A nagy erőforrás-igényű munkafolyamatok támogatása: Egyes VxRail rendszerek mostantól támogatják a VMware új vSAN Enterprise Storage Architecture (ESA) szolgáltatását. A vSAN akár 4-szer jobb teljesítményének köszönhetően az ügyfelek hatékonyabban támogathatják a kritikus fontosságú alkalmazásokat.

A legkisebb edge rendszerek: A VxRail strapabíró kialakítású moduláris node-jai kiemelkedő teljesítményt és skálázhatóságot nyújtanak, az eddigi legkisebb méretben. A moduláris node-ok ideálisak az edge infrastruktúrákhoz, például az egészségügyben, az energia- és közszolgáltatók körében és a digitális városokban. Ennek oka, hogy a VxRail iparágvezető, beépített hardvermegfigyelője lehetővé teszi az üzembe helyezést a nagy késleltetésű, kis sávszélességű helyszíneken.

A Dell APEX kiterjeszti a többfelhős megoldások és az edge támogatását a VMware-környezetekre

A Dell számos ajánlattal bővíti a VMware munkafolyamatokhoz tervezett APEX portfólióját, amelyek felgyorsítják a felhőalapú alkalmazások fejlesztését, és segítik az edge-en az alkalmazások számítási és tárolási erőforrásainak hatékonyabb elosztását.

Az APEX Cloud Services a VMware Clouddal felügyelt VMware Tanzu Kubernetes Grid-szolgáltatásai az alkalmazásfejlesztéshez konténeralapú megközelítést alkalmaznak, felgyorsítva ezzel a fejlesztők munkáját. A Dell által felügyelt Tanzu-szolgáltatásokkal az ügyfelek képesek Kubernetes-fürtök kiosztására a vSphere felhasználói felületén keresztül. A cégek emellett felgyorsíthatják a fejlesztési folyamatokat úgy, hogy a hagyományos alkalmazások mellett felhőalapú alkalmazásokat is fejlesztenek, tesztelnek és futtatnak ugyanazon a platformon.

Az APEX Private Cloud és az APEX Hybrid Cloud új compute-only lehetőségeivel az ügyfelek több munkafolyamatot támogathatnak, és fokozhatják az informatikai infrastruktúra hatékonyságát a számítási és tárolási erőforrások egymástól független skálázásával. A cégek így kicsiben kezdhetik, majd bővíthetik infrastruktúrájukat IT-szükségleteik változásával. Az ügyfelek igénybe vehetik a Dell iparágvezető vállalati szintű tárolási adatszolgáltatásait, ha a compute-only megoldásaikat összekötik a Dell tárolási szoftvereivel, például az APEX Data Storage Service-szel.

A Dell Validated Designs for AI – AutoML mesterséges intelligenciával teszi elérhetőbbé az adattudományokat

A Dell Validated Designs for AI – Automatic Machine Learning (AutoML) automatizált gépi tanulási modellekkel segíti az adattudósokat, hogy szakértelmüktől függetlenül mesterséges intelligencián alapuló alkalmazásokat fejleszthessenek.

A megoldás segíti az ügyfeleket a gyorsabb adatelemzésben az akár 18-szor gyorsabb MI-modellekkel a Dell VxRail hiperkonvergens infrastruktúra már tesztelt és bizonyított konfigurációinak, valamint H2O.ai-, NVIDIA- és VMware-szoftvereknek köszönhetően.

A cégek beszámolói alapján a Dell Validated Designs for AI segítségével 20%6-kal rövidebb idő is elegendő, hogy eredményesek legyenek. A megoldással szakértelmüktől függetlenül minden adattudósuk gyorsabban tud mesterséges intelligencián alapuló alkalmazásokat kifejleszteni. A Dell Validated Designs for AI részeként a VMware Tanzu gondoskodik a tárolók nagyobb biztonságáról, és lehetővé teszi, hogy az ügyfelek VMware Tanzu-szolgáltatásokkal használjanak mesterséges intelligenciát az edge-en

