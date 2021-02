10 petaflop teljesítményű szuperszámítógépet épített a Fujitsu

A portugáliai Minho Advanced Computing Centre fejlett tudományos kutatásokhoz és a fontos technológiai partnerekkel folytatott együttműködéshez fogja használni az új szuperszámítógépet

Címkék: Fujitsu IT IT infrastruktúra IT menedzsment Portugália számítógép szuperszámítógép

A Fujitsut választották ki fővállalkozóként egy új szuperszámítógép szállítására az Európai Unió és a portugál kormány közös kezdeményezése keretében, amelynek célja világszínvonalú nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) képességek biztosítása a tudományos és az üzleti élet kutatói számára.

A görög mitológiai alak után a Deucalion névre keresztelt új rendszert a portugáliai Minho Advanced Computing Centre (MACC) telephelyén fogják telepíteni. A pénzügyi forrást az EuroHPC program és a portugál kormány tudományos-technológiai alapítványa, az FCT biztosítja. Az EuroHPC program az innovációt és a versenyképességet kívánja ösztönözni az unióban a petaflop nagyságrendű számítástechnika – a másodperceként legalább 1 petaflop, azaz egybilliárd (vagyis milliószor milliárd, 1015) számítás végrehajtására képes számítógépek – egész Európára kiterjedő bevezetésével.

A szuperszámítógép az állami és üzleti szektor fejlett tudományos kutatásait fogja támogatni, többek között a személyre szabott gyógyászat, a biotechnológia, az időjárási előrejelzések készítése, a klímaváltozás elleni harc, valamint az új anyagok és gyógyszerek fejlesztése terén. A robusztus, iparágvezető technológia a mesterséges intelligencia fejlődéséhez és a big data hasznosításához is hozzájárul majd – mindkét terület fontos szerepet játszik Portugália és Európa egészének digitalizálásában.

A 20 millió euró értékű szerződés keretében a Fujitsu a PRIMEHPC FX700 szuperszámítógépet szállítja a MACC számára. A rendszer a Fujitsu új Arm-alapú A64FX processzorával dolgozik. A főbb új kutatási területek kiszolgálására képes processzor Japán vezető kutatóintézete, a RIKEN és a Fujitsu által közösen fejlesztett Fugaku kulcstechnológiája. A Fugaku nemrég megerősítette 1. helyét a világ leggyorsabb szuperszámítógépeinek TOP500-as listáján. A Fujitsu A64FX processzor rendkívüli energiahatékonyságot biztosít, és támogatja a nagy teljesítményű szerverekhez kidolgozott Arm v8.2-A Scalable Vector Extension (SVE) utasításkészletet.

A EuroHPC és az FCT nyilvános versenytárgyalásos eljárásban választotta ki a Fujitsut. A mellette szóló érvek között szerepelt vezető HPC-piaci pozíciója, a HPC-ügyfeleknek nyújtott szaktanácsadási és konzultációs szolgáltatások, valamint az, hogy a vállalat bizonyítottan képes együttműködni a sikeres HPC-projekthez szükséges szállítói ökoszisztéma tagjaival. A megoldás szállításában a Fujitsu más vezető szállítókkal is együttműködik, köztük az ATOS-szal (x86-alapú rendszerek), a DDN-nel (tárolók) és a Mellanoxszal (csatlakozók). A Fujitsu és a Fujitsu Laboratories több évtized HPC-szakértelmét kamatoztatva építi meg a rendszert és hajtja végre az integrációt.

Az új szuperszámítógép elősegíti a kutatók portugáliai tudás-ökoszisztémájának megteremtését

Portugália számára a petaflop nagyságrendű HPC rendszer az első és legfontosabb lépés a vezető technológiai partnerekkel való együttműködéshez vezető úton. A cél egy új tudás-ökoszisztéma kialakítása a portugáliai tudományos és iparági kutatócsapatok számára. A MACC – és benne központi elemként az új szuperszámítógép – kiemelt szerepet fog játszani az ország kutatási környezetében.

„Az x86-os platform mellett az energiahatékony Arm processzorokkal is szerettük volna tovább tágítani a kutatás határait. A Fujitsu A64FX kiváló választás. Ez az iparág első, valóban HPC működésre felkészített, SVE utasításkészletet támogató Arm processzora. A portugáliai petaflop szintű szuperszámítógép révén a helyi kutatók olyan számítási teljesítményhez férnek hozzá, amellyel magasabb színvonalon végezhetik tudományos munkájukat. A Fujitsu PRIMEHPC FX700 szuperszámítógépes technológiájával nemzetközi mércével mérve is élvonalbeli képességekkel tudjuk támogatni a kutatási projekteket. A teljesítmény és a sebesség mellett egy ilyen nagyszabású projektnél a partnerek közötti bizalom is kiemelten fontos. A Fujitsu nem sajnálta az időt a velünk folytatott közös munkára, a kapcsolatok építésére, és követelményeink pontos megismerésére” – nyilatkozta Helena Pereira, az FCT elnöke.

„Az új Fujitsu A64FX platform kivételes használati élményt, valamint optimális működési és környezeti feltételeket biztosít a nagy teljesítményű számítástechnikai megoldást kereső ügyfelek számára. Nagy örömünkre szolgál, hogy a MACC az elsők között tapasztalhatja meg a platform előnyeit Európában. A projekt célja, hogy valóban világszínvonalú számítástechnikai erőforrásokat bocsássunk a portugál kutatók rendelkezésére. A Fujitsu és partnerei izgatottan várják, hogy a MACC-kel szoros együttműködésben bővíthessék a legfejlettebb HPC elérhetőségét az Európai Unióban” – mutatott rá Carlos Barros, a Fujitsu Portugal ügyvezető igazgatója.

„A nagy teljesítményű számítástechnika igazi csapatjáték, amelyben az erős partnerkapcsolatok létrehozásán múlik a siker. A Fujitsu fáradhatatlanul dolgozik a partnerkapcsolatok értékét felismerő és elismerő kultúra kialakításán, és a co-creation módszertant ösztönző együttműködés terén is nagy hagyományokkal rendelkezik. A MACC projekt a legutóbbi sikertörténet, amely ebben az együttműködő szemléletben gyökeredzik.”

www.fujitsu.com