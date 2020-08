Immár kültéri használatra is alkalmas a DC1 kompakt frekvenciaváltó

Címkék: eaton frekvenciaváltó hajtás hajtásrendszer hajtástechnika motor

Az Eaton megújította IP66 védettséggel rendelkező kompakt DC1 frekvenciaváltóit, így azok még szélesebb körben alkalmazhatók. A termékcsalád bővült, így már négy különböző tokméretű változat áll rendelkezésre, melyek közül a legnagyobb 22 kW-os (3x400 V AC). Ezenkívül az új DC1 készülékek többek közötta a magas UV-állóságuknak köszönhetően kültéri készülék besorolást kaptak, így külön kiegészítő tető nélkül is lehet őket használni kültéri alkalmazásokban.

A DC1 az Eaton PowerXL család egyik bevált kompakt frekvenciaváltója. Kifejezetten olyan egyszerű alkalmazásokra tervezték, mint például a szivattyúk, ventilátorok és szállítószalagok. A csupán tizennégy alap paraméternek köszönhetően a DC1 frekvenciaváltók gyorsan üzembe helyezhetők, és a mobiltelefonos drivesConnect app segítségével egyszerűen konfigurálhatók is. Mindegyik készülék rendelkezik CANopen és Modbus RTU interfésszel. A DC1 frekvenciaváltók használhatók nagy hatásfokú motorok, például IE4 aszinkron motorok, állandómágneses motorok, BLDC motorok - vagy szinkron reluktancia motorok vezérlésére. V/f vezérlés és érzékelő nélküli vektorvezérlés egyaránt elérhető a készülékben, továbbá integrált PI szabályzó is rendelkezésre áll. Minden modell hétszegmenses kijelzővel rendelkezik, illetve opcionálisan integrált EMC szűrővel vagy fékező elektronikával is kaphatók. Az egyszerű, plug-in bővítőmodulokkal bővíthető például az I/O-k száma. A kapcsolószekrényen belüli telepítéshez a DC1 frekvenciaváltók IP20 védettséggel is elérhetők, de kaphatók IP66-os változatok is. Ezeket a strapabíró eszközöket így a kapcsolószekrényen kívül, azaz közvetlenül a motor mellett vagy a gépen is fel lehet szerelni.

A kültéri besorolású IP66 védettségű készülékek nemcsak víz és csapadék, hanem az UV-sugárzás ellen is védettek. Így a DC1 frekvenciaváltók kertészeti, mezőgazdasági vagy épületgépészeti alkalmazásokban is használhatók - kiegészítő védelem (például tető) nélkül. Az Eaton tovább csökkentette az új IP66 készülékek telepítési mélységét. A burkolat rugalmas kialakítása támogatja például az Eaton RMQ működtető- és jelzőkészülékek integrálását is. Az IP66 védettséggel rendelkező DC1 eszközök opcionálisan kaphatók lokális vezérlőelemekkel is, továbbá RJ45 csatlakozással is rendelkeznek kommunikációs kábelek vagy konfigurációs stick fogadásához. A konfigurációs stick felhasználható Bluetooth-kapcsolat létrehozására a DC1-el az RJ45 interfészen keresztül, ami megkönnyíti az eszköz konfigurálását a drivesConnect mobilalkalmazáson keresztül.

Az IP66 védettségű DC1 frekvenciaváltók rendelkeznek CE, UL, cUL, RoHS, EAC és UkrSEPRO tanúsítványaival. A kültéri besorolású DC1 készülékek 2020 második negyedévétől kaphatók.

www.eaton.eu/dc1ip66