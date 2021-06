Hangzatos üzenetek helyett valódi hatékonyság

Az ipari termelés napjainkban nagyszabású paradigmaváltáson megy keresztül, melynek következtében egyre inkább a digitalizáció és az automatizálás jelöli ki a további fejlődés irányait.

Ugyanakkor a rendelkezésre álló széleskörű technológiai lehetőségek vezettek ahhoz a felismeréshez is, hogy a digitális gyártáshoz kapcsolódó megoldások bevezetése egyre inkább olyan széles körű kompetenciát vár el a szolgáltató és termelő cégektől, melyeknek önállóan nagyon nehéz megfelelni. A műszaki megoldások összetettségét jól jellemzi, hogy az egyébként a maguk területén piacvezetőnek számító multik sem képesek egyedül a teljes digitális portfoliót lefedni, csak szakértő partnerekkel együttműködve.

Két hazai vállalat, a Siemens PLM és digitális ipari szoftvereinek bevezetése révén jól ismert graphIT Kft., és a közelmúltban alakult, ipari automatizálással, célgép gyártással, digitális gyári megoldásokkal és a gyártó folyamatokhoz kapcsolódó technológia tanácsadással foglalkozó IDM-Systems Zrt. együttműködése jól példázza, hogy az egyébként más-más kompetenciákkal bíró cégek a közös cél érdekében miként tudják egymást erősíteni. Az együttműködést célzó területekről és a közös tervekről beszélt Elek Sándor az IDM-Systems Zrt. igazgatója, valamint Sallay Péter a graphIT Kft. ügyvezetője.

Elek Sándor: A 2020-ban alakult IDM- Systems (IDM-Innovative Digital Manufacturing) azzal a céllal kezdte el ipari automatizálási és gépgyártói tevékenységét, hogy a tömeg vagy nagy sorozatszám helyett a magas mérnöki hozzáadott értékű beruházásokra fókuszáljon, valamint egyedi igényeknek megfelelő ipari gyártó és intralogisztikai - tehát elsősorban gyártáson belüli anyagtovábbító - rendszereket állítson elő az igényes gyártóknak. Partnereinkkel komplex kivitelezést, gyártósorok telepítését is tudjuk vállalni.

Elek Sándor az IDM-Systems Zrt. igazgatója

Az IDM mérnökirodaként kiemelt mérnökszolgáltatásokat kínál partnereinek a gyártás-automatizálás és gépgyártás területén: egységbe foglalva a gépészeti és villamos/szoftveres tervezést, fejlesztést, telepítést, saját szakértői szintű mérnökgárdával. Emellett foglalkozunk gyártógépek külső rendszerekkel megvalósuló integrációjával, valamint digitális gyártási megoldásokkal. Többek között teljes gyártási folyamat szimulációval, gyártógép 3D szimulációval és virtuális (azaz a modellen előre végezhető) üzembe helyezéssel, digitális ikerpár modellekkel, és VR/AR/MR megoldásokkal. Támogatjuk partnereinket a gyártó folyamat tervezésben és optimalizálásban: End-to-End tanácsadással a teljes gyártási folyamatra kiterjedően, a terepi érzékelőktől a termelés felügyeleti rendszerekig. Erre a folyamatra rendelkezünk saját komplett módszertannal is.

A graphIT – IDM megállapodás

Mindkét cég a digitális gyártás elkötelezett szakértője, de más irányból és más típusú kompetenciákkal érkezve. A graphIT a Siemens PLM ( Digitális Ipar) szoftver termékeinek tapasztalt ismerője és tanácsadója, de shopfloor (gépépítés és automatizálás) közeli alkalmazásokat nem fejleszt. Az IDM pedig éppen ezen a területen rendelkezik kompetenciákkal, amihez a graphIT szoftver ismereteit hozzáadva robusztus és komplex megoldások létrehozására van lehetőség. Közös célunk, hogy bemutassuk a gyártó vállalatoknak: az ipari digitalizáció nem csupán vágyálom, hanem olyan szükségszerűség amely már rövid és középtávon is megtakarítást jelent. A két cég együttműködése négy területre terjed ki. Ezek a közös műszaki megoldások fejlesztése, az üzletfejlesztés, az oktatás és a kereskedelem.

Milyen előnyöket remélhetnek az ügyfelek a két cég együttműködéséből?

Teljeskörű szolgáltatást, az ipari megoldásoktól a termelés ütemezésig, mindezt a teljes termék előállítás életciklusára vonatkozóan. Az ügyfél problémájára megoldást adó szakembert, összetettebb elvárás esetén egy teljes, profi válogatott csapatot. Technológiai oldalról pedig rugalmasabb, válságállóbb, kiszámíthatóbb gyártó rendszereket.

A termék digitalizáció mellett a teljes gyári folyamat szimulációját, amely tartalmazza a gyártórendszerek szimulációját, a digitális ikerpár modelleket, virtuális üzembe helyezést. Mindezek eredményeként többletköltségek helyett költséghatékonyabb megoldásokat, megtakarítási lehetőségeket és kisebb kockázatot érhetnek el ügyfeleink a termelésben.

Távlatilag a termék és gyártósori digitalizáció összekapcsolása révén még hatékonyabban és rugalmasabban alakítható (adaptív) gyártás a cél. A termelés ütemezés és a digitális gyártósori modellek összekapcsolása révén teljeskörű elemzés válik lehetővé a digitális térben. Ezeken a területeken már elkezdtük a közös akciótervet felépíteni. Megfogalmaztunk néhány merészebb távlati célt is.

Sallay Péter a graphIT Kft. ügyvezetője

Ezek egyike a termék digitalizáció, mely a graphIT Kft. erőssége, és az IDM fókusz területének számító gyártósor/célgép digitalizáció egy rendszerbe történő összekapcsolása. Komoly perspektívát látunk abban is, hogy miként lehet a termék és a gyártósor digitalizációját összekapcsolni a termelésütemezéssel egészen korai fázisban, valamint mélyebb elemzéseket készíteni egy-egy új beruházás, átalakítás vagy bővítés kapcsán. Ezekre nincsenek automatikus, kész megoldások.

Sallay Péter: Az együttműködés nem jelenti azt, hogy valamelyik cég kompetenciája sérülne, hiszen nagyon kicsi az a szegmens, ahol átfedésben vagyunk. Számunkra a legnagyobb előny, hogy ügyfeleink az összes, digitális gyártással kapcsolatos kérdéseiket egyetlen csapattal tudják megoldani. A graphIT Kft. a Siemens Smart Expert partnereként elsősorban a termékadatok kezelésének területén (Teamcenter PLM/PDM), valamint az NX és a Tecnomatix ipari szoftverek bevezetések során szerzett tapasztalatait tudja hozzátenni az együttműködéshez.

Már most formálódnak olyan üzleti lehetőségek, ahol az ügyfeleknek az általunk kínált teljes megoldásra van szükségük, ami igazolja, hogy az együttműködésre szakmailag is indokolt piaci igény van. Azt gondolom, hogy a hasonló konzorciumokhoz képest a mi együttműködésünk erőssége, hogy alapvetően szakmai alapokon működik, amibe mindkét cég komoly szaktudást hoz és a kompetencia építésben is segítjük egymást.

Noha az IDM-Systems a közelmúltban alakult vállalat, a cégben dolgozó szakemberek tapasztalata biztosíték számunkra. Az év második felére készül el az a demo rendszer, ami egy minta gyártósorként mutatja be a két cég együttműködésének konkrét területeit fizikai és szoftveres eszközökkel, mindezt egy PLM környezetbe integrálva.

Folyamatosan bővülő demo rendszerünkön keresztül hihetővé válnak az általunk képviselt digitális gyári megoldások

Elek Sándor: Olyan komplex rendszeren, ökoszisztémán dolgozunk, amely érthetővé és kézzel foghatóvá teszi a high-tech automatizálás és digitális gyártás kapcsolatát. Erre építjük azokat a megoldásokat, amelyek azt hivatottak bemutatni, hogy nem csak prezentációban léteznek azok a megoldások, amelyekről beszélünk. Folyamatosan bővülő demo rendszerünkön keresztül hihetővé válnak az általunk képviselt digitális gyári megoldások. Adott esetben pedig közös fejlesztési projektekben tudunk konkrét ügyfélproblémákra válaszokat keresni, felhasználva a demo platformunk lehetőségeit. Az ősz elejétől személyes bemutatókkal és ügyfél rendezvényekkel jelentkezünk ebben az izgalmas témában.

Szerző: Dalnoki László

