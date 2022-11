Világ körüli úton a Bodor Laser-innovációk

A legújabb lemezmegmunkálási megoldásaival indult világ körüli túrára a Bodor Laser

Sűrű rendezvénynaptárt állított össze magának a Bodor Laser 2022 októberére és novemberére: a BodorWorldTour 2022 keretében néhány hét alatt ejti útba a brazíliai Mercopar, a vietnámi MTA Hanoi, az atlantai Fabtech és mindenekelőtt a hannoveri EuroBlech szakkiállításokat. Hannoverben a TechMonitornak is alkalma nyílt élőben látni a lemezmegmunkálás határait feszegető technológiai újdonságokat.

A színvonalas kiállítási program csak a jéghegy csúcsa, ami a vállalat mindennapjait meghatározó fejlesztési és gyártási munka mindenki által látható része. Maga a gyártás egyébként valóban lenyűgöző számokat produkál: a Bodor Laser elnyerte a Shenzhen Forward Industry Research Institute Co., Ltd. tanúsítványát is, vagyis a cég három egymást követő évben (2019, 2020 és 2021) végzett az első helyen az 1 kW-os és annál nagyobb teljesítményű lézervágógépek értékesítési volumenét tekintve. A tavalyi 5 000 darabos gyártási volumen idén várhatóan 7 000-re bővül, amit a folyamatosan emelkedő megrendelésállomány tesz lehetővé.

Mi a helyzet a fejlesztések terén? 2022. október 25–28. között Hannoverben ebbe is nyerhettünk bepillantást, amikor a 900 m2 méretű standon egyszerre állították ki a világ egyetlen 22 kW-os lézervágógépét, egy 12 kW-os, már a forradalmi LaserScan lézervágó fejjel felszerelt gép és egyéb népszerű modellek társaságában. A megnövelt teljesítményű berendezések már a lézeres lemezmegmunkálás új világát vetítették előre!

A P-sorozatú lézervágógépek teljesen zárt burkolattal, 1,5–40 kW vágóteljesítménnyel érhetők el

Lézerből ötös

A standon 5 fiber lézeres vágógép fogadta az érdeklődőket:

4 000 × 2 000 mm méretű P4 palettacserélős lézervágógép 22 kW teljesítménnyel;

4 000 × 2 000 mm méretű P4 palettacserélős lézervágógép, 12 kW teljesítményű LaserScan lézervágó fejjel felszerelve;

3 000 × 1 500 mm méretű, 6 kW teljesítményű i7 precíziós lézervágógép;

1 500 × 1 000 mm méretű, 3 kW teljesítményű i5 lézervágógép, a Bodor család legkisebb modellje;

T230 gép csövek és zártszelvények vágására 20–230 mm átmérőben és 6 500 mm hosszig.

A teljesen zárt burkolattal, 1,5–40 kW vágóteljesítménnyel elérhető P-sorozatba tartozó négy gépmodell speciális kialakítású fiber lézerfejei gyorsabb szénacél-oxigénvágást, gazdaságosabb és jobb minőségű szénacélgyorsvágást, illetve alacsony nitrogénnyomású rozsdamentesacél-vágást tesznek lehetővé. Növelték a gyorsulást és az elérhető maximális sebességet is. A továbbfejlesztett vezérlőrendszer alkalmazásával a fúvókák automatikusan – akár 35 mp alatt – cserélhetők a különböző anyagok és anyagvastagságok szerint, ami rendkívüli időmegtakarítást eredményez.

A LaserScan lézervágó fej a reflektív (alumínium, réz és rozsdamentes) anyagok esetében küszöböli ki a visszaverődést

A Bodor Laser által idén márciusban bemutatott LaserScan lézervágó fej a reflektív (alumínium, réz és rozsdamentes) anyagok esetében küszöböli ki a visszaverődést, ezáltal védve a lézerforrást és felgyorsítva a vastagabb fémlemezek vágását is. Az alacsony költségű opcióval egy méter vágás alatt a sugárnyaláb útja akár 30 métert is lefed. A hurkokból álló lineáris mozgásvezérlésnek és a több mint 1 000 szabadalmaztatott algoritmusnak köszönhetően 50–180 százalékkal gyorsabb vágási sebesség érhető el, és 30–100 százalékkal nagyobb lemezvastagság vágható, mint a hagyományos kialakítású lézerfejjel és azonos teljesítménnyel végzett fiber lézeres vágás során.

Az i7 precíziós síklézer zárt munkatere növeli a kezelési biztonságot, a burkolat védőüvege megóvja a gép kezelőjét a lézersugárzástól. A füst- és opciós porszűrő rendszer a működtetést környezetkímélőbbé teszi, így a kezelő tiszta és egészséges környezetben végezheti a vágási műveleteket. A 3 000 × 1 500 mm vágási tartományú gép a térszerkezeténél fogva hatékonyan használható, hely- és energiatakarékos. A gépágy 200 Mpa minimális húzószilárdságú grafitos öntöttvas alkalmazásával készült, amely magas széntartalmú, nagy nyomószilárdságú és keménységű. A magas termikus stabilitás csökkenti a gép működés közbeni elhasználódását, hosszú távon megőrizve annak pontosságát, anélkül, hogy élettartama alatt deformálódna. A hasonló gépalapra épített i5 lézervágógép helytakarékosságához a motoros, vertikálisan nyíló ajtó hozzájárul. A gombbal automatikusan nyitható ajtó kevesebb manuális közreműködést igényel, és biztonságosabb megoldást nyújt.

i5 lézervágógép

Az automata be- és kirakodással elérhető T230 lézeres vágógép a piacot jellemző maximális 180 mm-es vágási átmérő helyett 230 mm átmérőig képes csövek és zártszelvények vágására. Az automata elektromos tokmánynál a tokmánypofát DC motor hajtja nagy befogási tartománnyal és befogóerővel. A cső, illetve zártszelvény gyorsan és stabilan befogható és központosítható, mindezt roncsolásmentesen kivitelezve. A tokmány kisebb, alacsony a forgási tehetetlensége, és nagy a dinamikus teljesítménye. Az önközpontosító elektromos tokmányt fogaskerekek hajtják, amelyeket nagy áttételi hatékonyság, hosszú élettartam és megbízható működés jellemez. Az automata betöltő és előkészítő rendszer a csöveket intelligensen különválasztja és berakodja. Az eszköz zökkenőmentesen csatlakozik a csővágó géphez, és biztosítja, hogy egyidejűleg csak egy cső kerüljön a berakókarhoz.

T230 lézeres vágógép

Szerszámgépipari dilemmák

„A német gépgyártók nem túl optimistán várják a 2023-as évet, a költségmegtakarítás terén ugyanakkor még egészen komoly forrásokat találtak, ami segíti majd a versenyképességük fenntartását. Az energiahordozók és a nyersanyagok ára csökkenésnek indult, ami jó hír a szerszámgépipar számára, ugyanakkor a szerkezeti elemek ára tartósan magasan van. Összességében nem várható a gépek árának csökkenése, talán mindenki visszafogta kissé a fejlesztési erőfeszítéseket és kivárás jellemzi a piacot – mondta Werderitsch Gábor, az Optimum Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. – A kínai gyártókat kevésbé viselték meg a 2022-es év történései és sok energiát fektetnek a marketingre. Az ultranagy teljesítményű fiber lézeres vágógépek terén egyfaja verseny bontakozott ki a nagy gyártók között, ami annyiban mindenképpen hasznos, hogy a méretgazdaságosság elhozhatja a 10+ kW teljesítményű gépek árának csökkenését.”

