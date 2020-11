VARIAXIS C-600: Testreszabható 5 tengelyes megmunkálóközpont a Mazaktól

A VARIAXIS C-600 a kiváló ergonómia és operátori hozzáférés biztosításán túl számos automatizálási megoldással is könnyen integrálható

Címkék: fémipar fémmegmunkálás forgácsolás függőleges megmunkálóközpont megmunkálóközpont öttengelyes megmunkálás VARIAXIS Yamazaki Mazak

A Mazak új 5 tengelyes függőleges megmunkálóközpontja, a VARIAXIS C-600 – amit a nagy sikernek örvendő VARIAXIS j-600/5X utódjának szántak a tervezők – kedvező áron kínál nagy teljesítményű 5 tengelyes megmunkálást bármely ipari szektornak, legyen az repülőgépipar vagy autóipar.

A VARIAXIS C-600 modellt kifejezetten gyors működés és merevség jellemzi. Kompakt gépként akár Ø730 mm × H450 mm-es és akár 500 kg tömegű munkadarabok megmunkálására is alkalmas, köszönhetően merev struktúrájának és Ø600 mm átmérőjű, B és C tengelyein görgős csigahajtással rendelkező billenő/forgó asztalának. X, Y és Z tengelyein 42 m/min gyorsjárati sebességre és mindössze 4,5 másodperces forgácsolások közötti szerszámváltási időre is képes, ami gyorsabb ciklusidőket és páratlanul nagy sebességű megmunkálást eredményez.

Az új VARIAXIS legfontosabb jellemzője, hogy minden eddiginél szélesebb specifikációs opció palettával rendelkezik, így a felhasználók teljesen a saját termelési igényeikre szabhatják.

Például a C-600 négy különböző orsóval is elérhető, a 12 000 RPM fordulatszámú standard orsótól egészen a 15 000 RPM fordulatszámú, nagy nyomatékú, a 18 000 RPM fordulatszámú, nagy sebességű vagy a 20 000 RPM fordulatszámú, nagy teljesítményű orsó opcióig. Az új VARIAXIS-nak alapfelszerelése továbbá egy 30 férőhelyes szerszámtár is, igény szerint viszont ahelyett is választható 60, 90 vagy akár 120 férőhelyes tár is.

A VARIAXIS C-600 a tavalyi EMO-n debütált. A kiállításon bemutatott modell egy 15 000 RPM fordulatszámú HSK-A63 nagy nyomatékú orsóval ellátott verzió volt 60 férőhelyes szerszámtárral kiegészítve, ami akár 220 Nm nyomaték és 46 kW-os teljesítmény elérésére is képes. A C-600 a Mazak Smooth Ai orsó funkcióját is bemutatta, a Mazak új Ai alapú adaptív vezérlőjével (szabadalmaztatása folyamatban), ami intelligens módon, a gépbe épített érzékelő szenzorokból érkező jelek alapján módosítja a forgácsolási technológiai paramétereket, így elnyomva a maróorsó remegését.

A C-600 modularitása a hűtőrendszercsomagok választékára is kiterjed, amik szintén számos különböző verzióban választhatók, akár 70 bar nyomásig. Kifejezetten vas, alumínium, kompozit és öntvény megmunkáláshoz szánt opciós csomagok is elérhetőek.

A VARIAXIS C-600 úgy lett tervezve, hogy a kiváló ergonómia és operátori hozzáférés biztosításán túl könnyen integrálható legyen számos automatizálási megoldással is, mint például az MPP és Palletech rendszerek. Opcionális extraként elérhető még oldalsó betöltő ajtó, hidraulikus és pneumatikus készülék interface-előkészítés is, amik csuklókaros robotokkal kiegészítve ideálisak az említett automatizálási projektek támogatására. Az automatizálási megoldások integrálását tovább segíti az új Smooth RCC (Robot Cella Vezérlő) is, ami olyan fejlett funkciókat biztosít, mint a szerszám- és készülék-ellenőrzés, szerszámbeállítás és készülékbeállítás. A Robot Setup Assist hatékony robotprogramozást tesz lehetővé a gépével megegyező koordináta-rendszerben.

A legújabb VARIAXIS a Mazak új mesterséges intelligencia alapú vezérlőjével, a SmoothAi vezérlővel van felszerelve, ami beépített tanulékonysággal folyamatosan képes javítani a gép megmunkálási teljesítményét.

