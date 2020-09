Újgenerációs kompakt 5-tengelyes megmunkálóközpont

A Yamazaki Mazak bemutatja új, nagy pontosságú szimultán 5-tengelyes függőleges megmunkálóközpontját, a VARIAXIS C-600-at, amely számos iparág számára jelent ideális megoldást, mint például a repülőgépgyártás és gépjárműipar.

A C-600, amely a nagy sikernek örvendő VARIAXIS j-600/5X utódja, kifejezetten kedvező árával nagy teljesítményű és gazdaságos 5-tengelyes megoldást nyújt.

A VARIAXIS C-600 modellt kifejezetten gyors működés és merevség jellemzi. Kompakt gépként akár Ø730 mm x H450 mm-es és akár 500 kg tömegű munkadarabok megmunkálására is alkalmas, köszönhetően merev struktúrájának és Ø600mm átmérőjű kétoldali megtámasztású bölcsőasztalának, valamint B-, és C-tengelyein görgős csigahajtásoknak. X-, Y-, és Z-tengelyein 42 m/min gyorsjárati sebességre és mindössze 4,5 másodperces forgácsolások közötti szerszámcsere időre is képes, ami gyorsabb ciklusidőket és páratlanul nagy sebességű megmunkálást eredményez.

Az új VARIAXIS legfontosabb jellemzője, hogy kategóriájában egyedülálló opciós lehetőségekkel rendelkezik, lehetővé téve a felhasználók számára, egyedi megmunkálási igényeikhez történő illesztést.

A gép nagy merevségű főorsója képes acélok nagy teljesítményű megmunkálására, valamint színesfémek, például alumíniumok nagy sebességű megmunkálására egyaránt, köszönhetően annak, hogy négy különböző orsó opcióval is rendelhető. A 12000 RPM fordulatszámú standard orsótól egészen a 15000 RPM fordulatszámú, nagy nyomatékú, a 18000 RPM fordulatszámú, nagy sebességű, vagy a 20000 RPM fordulatszámú, nagy teljesítményű orsó-opcióig. Az új VARIAXIS-nak alapfelszerelése továbbá egy 30 férőhelyes szerszámtár is, dupla karos automatikus szerszámcserélővel, ami képes jelentősen lecsökkenteni a forgácsolások közötti szerszámcsere időket. Igény szerint az alap specifikáció helyett 60, 90 vagy akár 120 férőhelyes tár is választható.

A C-600-as új mesterséges intelligencia alapú SmoothAi vezérlője, képes az orsó működés adaptív beállítására a Mazak Smooth Ai Spindle funkció alkalmazásával (szabadalmaztatása folyamatban), ami intelligens módon, a gépbe épített érzékelő szenzorokból érkező jelek alapján módosítja a forgácsolási technológiai paramétereket, így csökkentve a maróorsó remegését.

A C-600 modularitása a hűtőrendszer csomagok választékára is kiterjed, amik szintén számos különböző verzióban választhatók, akár 70 bar nyomásig. Kifejezetten vas, alumínium, kompozit és öntvény megmunkáláshoz szánt opciós csomagok is elérhetőek.

A VARIAXIS C-600 úgy lett tervezve, hogy a kiváló ergonómia és operátori hozzáférés biztosításán túl könnyen integrálható legyen számos automatizálási megoldással is, mint például az MPP és Palletech rendszerek. Opcionális extraként elérhető még oldalsó betöltő ajtó, hidraulikus és pneumatikus készülék interface előkészítés is, amik csuklókaros robotokkal kiegészítve ideálisak az említett automatizálási projektek támogatására. Az automatizálási megoldások integrálását tovább segíti az új Smooth RCC (Robot Cella Vezérlő) is, ami olyan fejlett funkciókat biztosít, mint a szerszám és készülék ellenőrzés, szerszám beállítás és készülék beállítás, amíg a Robot Setup Assist hatékony robotprogramozást tesz lehetővé a gépével megegyező koordináta-rendszerben.

A legújabb VARIAXIS a Mazak új mesterséges intelligencia alapú vezérlőjével, a SmoothAi vezérlővel van felszerelve, ami beépített tanulékonysággal folyamatosan képes javítani a gép megmunkálási teljesítményét. A SMOOTH MEGMUNKÁLÁS KONFIGURÁCIÓ PLUS lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy a megmunkált anyagnak megfelelően a CNC felületén változtathassák például a forgácsolás ciklusidejét, a készre simított felület minőségét, vagy a megmunkált geometriát. Ez olyan komplex munkadarabok esetén kifejezetten hatékony, amelyek kontúrja kis program egységekben kerül definiálásra. Az egyedi beállítások elmenthetőek és a vezérlőben tárolhatóak, így egyszerűen alkalmazhatóak későbbi megmunkálási ciklusoknál is.

A Smooth Project Manager lehetővé teszi a megmunkálási program futtatáshoz szükséges adatok - mint például a szerszám adatok, készülékek, koordináták, paraméterek és 3D munkadarab modellek - egyszerű kezelhetőségét. Az új Ai Thermal Shield funkció még nagyobb megmunkálási pontosságot biztosít, mivel algoritmusok alkalmazásával automatikusan képes meghatározni a hőmérsékletváltozás alapján szükséges kompenzáció mértékét.

