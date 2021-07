Újabb szikrát vetett az európai fémiparra a Sodick

Minden pillanatban a legideálisabb megmunkálási feltételek

A Sodick 2013-ban mutatta be az SL sorozatú gépeket, amelyek a Smart Linear és Smart Pulse megoldásokkal elsőként vezették be a szikraforgácsoló gépek felhasználóit a smart gépek világába. 2016-ban pedig újabb mérföldkő következett, amikor a japán szerszámgépgyártó egy modellfrissítéssel az ALC400G és az ALC600G modelleket is elérhetővé tette. Idén pedig az iGroove verziók emelik még magasabbra a tétet a szikraforgácsolásban.

A Sodick prémium huzal-szikraforgácsoló termékcsaládjának számító ALC széria a generátortechnológiákban elért legújabb digitális fejlesztésekkel, valamint kiváló elektróda anyagokkal új mércét állított fel a vágási sebesség, pontosság és felületi minőség terén. A kiemelkedő paraméterekben a Sodick lineáris technológiában szerzett 15 éves tapasztalata tükröződik vissza. A digitális Smart Pulse generátor és a Sodick lineáris motorhajtásának továbbfejlesztéséhez egy új mechanikai felépítésre volt szükség, ami egy kompakt, teljesen zárt szerszámgépet eredményezett.

A gép váza, alapvető felépítése az SL sorozat óta nem sokat változott. Már megszokhattuk a merev Meehanite öntöttvas géptestet, a kerámia alkatrészeket és a lineármotorokat. A gép kezelését 2016 óta a legmodernebb 19 colos színes érintőképernyővel ellátott, vízszintes elrendezésű kezelőfelület könnyíti meg. A függőleges verziókhoz képest sokkal ergonomikusabb vezérlőn a megmunkálási paraméterek is jobban átláthatók. A nagy méretű érintőképernyőn könnyen navigálhatunk a már megszokott fő- és almenük között. A Sodick gépek mindig is az egyszerű, felhasználóbarát kezelésükről voltak ismertek, ezért egy szikraforgácsoló előképzettséggel rendelkező gépkezelő számára a vezérlés és a programszerkesztés 2-3 nap alatt elsajátítható.

ALC400G huzal-szikraforgácsoló

A legideálisabb gépek lehetnek

Az ALC szériába tartozó ALC400G és nagytestvére, az ALC600G sárgaréz huzallal ioncserélt víz közegben dolgoznak. A gyár által végzett teszten a gépek 100 mm keresztmetszetű anyagban, 4 vágásos technológiával R a 0,20 μm-es felületi érdességet értek el ±3 μm-es megmunkálási pontossággal. Erre egyetlen másik technológia sem képes, legfőképpen nem profilos megmunkálás esetén.

Az ALC400G és ALC600G gépek továbbfejlesztett alsó és felső huzalvezető rendszerével még pontosabb és megbízhatóbb befűzés érhető el, valamint nőtt a huzalvezetők és az áramátadók élettartama, valamint maga a huzal stabilitása is, ami az üzemeltetési költségek csökkenésében gyümölcsözik. A szakképzett munkaerő nemcsak egyre drágább, de egyre inkább hiánycikké is válik, ezért a Sodick nagy hangsúlyt fektet az automatizálási megoldásokra. A stabilabb huzalnak és az új tripla P4 terminálnak köszönhetően még jobb felületi minőség érhető el. A géppel elérhető R a 0,1 µm alatti felületi érdesség, így a legtöbb esetben az utólagos megmunkálás kihagyható. Ahogy a számítógépek, úgy a szerszámgépek is egyre gyorsabbak. Az ALC sorozat gépeiben az adatkábelek nagy része már optikai kábel, így ezen a részen nullára csökkennek a kontakthibák. A vezérlés 1 Gbit/sec kommunikációs technológiát használ a szikraköz szabályozásában, így minden pillanatban a legideálisabb megmunkálás érhető el. Nem utolsó szempont, hogy a gép letisztult formavilággal rendelkezik, ezért rögtön a leszállítás után bármelyik műhely büszkeségévé válhat.

ALC600G huzal-szikraforgácsoló

Műszaki paraméterek

ALC400G ALC600G X/Y/Z mozgástartomány 400 × 300 × 250 mm 600 × 400 × 350 mm U/V mozgástartomány 150 × 150 mm Munkatartályméret (szélesség × hossz) 850 × 610 mm 1 050 × 710 mm Max. munkadarabsúly 500 kg 1 000 kg Távolság a padlótól az asztalig 995 mm Gépméret (szélesség × hossz × magasság) 2 115 × 2 490 × 2 330 mm 2 495 × 2 885 × 2 345 mm Gépsúly 3 350 kg 3 950 kg Kúpszög ±25° Huzalátmérő Ø 0,1~ Ø 0,3 mm Huzalfeszítés 3~23 N Max. huzalsebesség 420 mm/mp

A jó is válhat még jobbá: iGroove verziók váltják fel az eddigi modelleket

A tavaly decemberi online JIMTOF kiállításon mutatkoztak be az ALC400G és ALC600G szikraforgácsoló gépek új „iGroove edition” verziói. Az Európában tapasztalható jelentős fellendülés miatt a japán gyártó már júniusban megkezdte az iGroove modellek forgalmazását az öreg kontinensen, és mostantól a ráncfelvarráson átesett iGroove verziók számítanak majd szabványnak nemcsak az ALC400G és az ALC600G, hanem az ALC400P és az ALC600P típusok esetében is. A modernizálás nem járt együtt áremeléssel, és az elérhető opciók (L-cut, 0,05 AWT, Taper Flex stb.) is változatlanok maradtak.

iGroove huzalforgatás

Mi az új az iGroove verziókban?

Huzalforgatási funkció

A Sodick új szabadalma a simító vágások során az alsó karban lévő görgő eltolásával valósítja meg a huzal forgatását. A technológia a felületminőség és a geometriai pontosság javítása mellett a huzalfogyasztást is minimalizálja. Az iGroove gépmodellek egy új technológiai adatbázist tartalmaznak a huzalforgatáshoz. A hagyományos AL technológiák huzalforgatás nélkül alkalmazhatók az iGroove gépeken, de ugyanazokat a huzalvezetőket használják.

Tökéletes felület az iGroove technológiával

Új dielektrikum tartály

Az új dielektrikum tartály nagyobb kapacitással (ALC400G: 675 literről 790 literre, ALC600G: 850 literről 990 literre) és 3 dielektrikum kamrával rendelkezik, így a gép alapterülete kissé megnőtt. A szűrők száma négyre bővült, amikhez a gép hátuljáról lehet hozzáférni.

Stepcut technológia

Az új funkció a munkadarabok lépcsős geometriával történő vágásakor használható, és leegyszerűsíti a több vágási pontot tartalmazó programok létrehozását. A technológiai adatbázis az acél esetében 200, a volfrám-karbid esetében 100 mm-es magasságig terjed.

