Újabb példa bizonyítja: igenis számít a méret!

Amikor nagyban megy a játék, akkor nem a robotcellát tervezik a gyártócsarnokban rendelkezésre álló helyhez, hanem magát a gyártócsarnokot építik akkorára, hogy beleférjen a robotcella. A végeredmény pedig látványos: a tiszaújvárosi Hőtechnika Kőolaj Kft. új, 35 méteres acélidom plazmavágó cellája teljesen új dimenziókba helyezte a gyártás minőségét, és új piacokat nyitott meg a cég számára.

A fellendülést fékező munkaerőhiány

A szakmabeliek csak megerősíthetik, hogy a lemezmegmunkálás és az acélszerkezet-gyártás terén olyan mértéket öltött a munkaerőhiány, hogy az már-már a vállalkozások létét fenyegeti. Számos cég életében vált megszokottá, hogy azért nem tud megrendeléseket fogadni, mert nincs rá szakember, akik ráállíthatnának a teljesítésre.

Nem volt ez másképp az 1992-ben alakult Hőtechnika Kőolaj Kft. esetében sem, amely kezdetben főleg ipari berendezések tűzálló falazatával és a hozzá kapcsolódó lakatosmunkákkal foglalkozott. A 2008/2009-es válság ideje alatt épült fel a cég százhalombattai gyártócsarnoka, így az addigi külső szerelési munkák mellett gyártóberendezések és acélszerkezetek tervezését és gyártását is felvállalták. A hegesztéstechnikán kívül jelenleg acélszerkezet-gyártás és lemezmegmunkálás is szerepel a cégprofilban, így háztömbnyi méretű, kulcsrakész ipari kemencék gyártására is képesek.

„Az újabb kapacitásbővítés Tiszaújvárosban valósult meg az ottani telephellyel – emlékezett vissza Fónagy József, a Hőtechnika Kőolaj Kft. gazdasági igazgatója. – 2016-ban kezdtük el gyűjteni az információt az acélszerkezetek korszerű megmunkálási eljárásairól. Még Hollandiába is kiutaztunk egy ottani plazmavágó robot megtekintéséhez, de végül korszerű DAIHEN Varstroj robotcellákat gyártó szlovéniai gyár és az őket képviselő Technik-Art ’94 Kft. mellett tettük le a voksunkat.

„Magyarra hangolt” robotgyár a határ mentén

A DAIHEN több mint 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a hegesztőrobotok világpiacán, minden ismertebb robotgyártót megelőzve. Európai gyártóbázisként a magyar határtól 5 km-re fekvő Lendván található Varstroj hegesztőgépgyárat választották, ami korábban nem is foglalkozott robotikával. Ez döntőnek bizonyult a Hőtechnika Kőolaj Kft. bizalmának elnyerésében. A lendvai gyár és a magyar integrátor egyrészt jóval kedvezőbb árat ajánlott, másrészt nyelvi problémák sem merültek fel a megbeszélések, az építés és a műszaki támogatás során. A Varstroj gyárban ugyanis a mérnökök és a technikusok 80 százaléka magyar származású. A tradicionális hegesztőgépgyártás és -fejlesztés több mint 40 éves múltra tekint vissza Lendván. A széles körű gyártás kiterjed a hagyományos felhasználású gépektől az ipari berendezéseken át a robotizációig. „Lényeges volt azonban az is, hogy a lendvai gyárban olyan szakmai kompetenciával találkoztunk, ami meggyőzött minket arról, hogy a robotcella mindenben megfelel majd az elvárásainknak – mondta Fónagy József. – A DAIHEN robotokat korábban nem ismertük, de a helyszíni szemrevételezések során arra jutottunk, hogy a japán technológia jó eséllyel beváltja majd a hozzá fűzött reményeket.”

A Technik-Art ’94 Kft. 10 évvel ezelőtt vált a japán cég hazai képviselőjévé, és innentől datálható a világ vezető hegesztőrobot-márkájának magyarországi jelenléte is. Integrátorként a maguk mögött hagyott évtizedben a tartálygyártó cégtől az autóipari beszállítókon át a mezőgazdaságigép-alkatrészt gyártó cégekig számtalan helyen üzemeltek be hegesztőrobotokat.

Nem kispályára készültek

„Bár széles körű tapasztalattal rendelkezünk a robotika terén, Fónagy úr kérése még minket is meg tudott lepni – jelentette ki Tombi Ákos, a Technik-Art ’94 Kft. kereskedelmi vezetője. – A megrendelés ugyanis egy Varcut plazma- és lángvágó berendezésre, valamint egy RRC szelvényvágó robot berendezésre szólt. Plazmavágásra korábban még sosem kellett robotcellát építenünk, de nem is tudok arról, hogy Közép-Európában létezne hasonló megoldás. A komplett gyártócella méreteiről sokat elmond, hogy 13 méteres adagoló- és 14 méteres kivezetőegységgel rendelkezik, ebből adódik, hogy a robot 13 méter hosszú acélidomok megmunkálására képes. A robotcella teljes hossza nagyjából 35 méter, vagyis egy kisebb gyártócsarnokot szinte teljes egészében képes lenne elfoglalni. Ami új, az mindig hordoz magában buktatókat, amire a hatalmas méretek és a gigantikus munkadarabok csak ráerősítettek, de abban az elejétől biztosak lehettünk, hogy a japán és a szlovén mérnökök teljes körű műszaki megoldással támogatnak majd minket.”

A DAIHEN anyacég 1919 decemberében kezdte meg tevékenységét erőátviteli transzformátorok gyártásával. Az immár évszázados tradíciókkal rendelkező vállalat 1980-ban kezdte meg az ívhegesztő robotok gyártását, és mára a világ egyik legnagyobb robotmanipulációs gyártójává nőtte ki magát. A cég a gyártást és az ügyféltámogatást a japán munkafilozófiából jól ismert „Magas Minőséget, Alacsony Áron, Pontos Kiszállítással” alapelv szellemében végzi. A robotcellák minden egyes alkotóeleme (áramforrás, robotkar, külső tengelyek, vezérlés stb.) a DAIHEN saját termékének számít, így az egységek összhangja a tökéleteshez közelít.

A DAIHEN abban a tekintetben is kiemelkedőnek mondható a robotgyártók között, hogy egyedüliként rendelkezik héttengelyes hegesztő- (illetve esetünkben plazmavágó) robottal. Ez az egy plusztengely rengeteg előnyt hordoz magában a robot szabadságfoka és a komplex geometriával rendelkező nagy méretű alkatrészek megközelítése szempontjából.

A 7 tengelyes robotkar ideális megoldás a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Amikor egy terméket minden oldalról körbe kell vágni vagy hegeszteni, egy 6 tengelyes robottal a feladat csak úgy kivitelezhető, hogy 7. tengelyként egy forgatót illesztünk a rendszerbe. Az új 7 tengelyes robotkar ezt egy telepítésből képes megoldani, nem szükséges további perifériák hozzárendelése. A hetedik tengely forgása lehetővé teszi az ütközések elkerülését anélkül, hogy megváltoztatná a vágófej helyzetét. A sima robotmozgást innovatív rezgéscsökkentés biztosítja.

Új dimenzióra emelt acélszerkezet-gyártás

A robotos plazmavágás nagymértékben megnöveli az acélszerkezetek gyártási hatékonyságát. A hagyományos plazmavágó berendezések a lemezek megmunkálására ugyan kiválók, de idomvasak vágása esetében nem használhatók. „Ezt a feladatot egészen idáig emberi munkaerővel és kézi vágópisztolyokkal oldottuk meg, de mind a munka hatékonysága, mind a vágási felület minősége hagyott kívánnivalót maga után, mert minden esetben utána kellett köszörülni a vágási felületeket – magyarázta Fónagy József. – Az egyetlen gépkezelő által felügyelt robotcella 10-15 ember munkáját képes elvégezni egyetlen műszak alatt, ami a mai szakemberhiányos időkben felbecsülhetetlen előnynek számít. A robotcellák által nyújtott termelékenységgel a kapacitásunk a többszörösére nőtt, és jelenleg új piacok iránt nézünk az acélszerkezet-gyártás világában, hiszen innentől kezdve a bérgyártást is könnyű szívvel el tudjuk vállalni. Az új robotoknak köszönhetően az árszintünk egészen biztosan versenyképes lesz.”

Az élet lelassult, de nem állt meg

„A munkatársaink képzése DAIHEN Varstroj Varcut plazma- és lángvágó berendezés esetében nagyjából egy hétig, a DAIHEN Varstroj RRC szelvényvágó robot esetében pedig további két hétig tartott. A két gép szoftverezése nagyon hasonló – az egyik a másikra épül –, ami betanulási szempontból is rendkívül kedvező – zárta a beszélgetést Fónagy József. – A robotintegrátor kompetenciájával és munkájával teljes mértékben elégedettek vagyunk, bármi csúszás akadt a projektekben, az a pályázati rendszerünkből adódó késedelmekből fakadt.

A berendezések egyelőre egy műszakban termelnek, de az acélszerkezetek piacának áttekintése után, az új ügyfelektől érkező megrendelések hatására hamarosan elérjük majd a három műszakos gyártást. A koronavírus-járvány ezt a folyamatot is visszavetette néhány hónappal. Az olaj- és energiaipar komoly költségcsökkentéseket vezetett be idén, még az idénre tervezett karbantartások nagy részét is elhalasztották egy évvel. Az élet azonban nem áll meg, minden munkát el kell végeznie valakinek, legfeljebb fél- vagy egyéves csúszással.”

Molnár László