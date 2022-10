Újabb fordulat a minden irányú esztergálásban

A második generációs CoroTurn® Prime B-típusú lapkák növelik a termelékenységet és a szerszáméltartamot

Címkék: eszterga forgácsolás forgácsoló_szerszám interpolációs esztergálás precíziós szerszámok sandvik szerszám szerszámtechnika

A fémforgácsolás terén vezető Sandvik Coromant bemutatja második generációs CoroTurn® Prime B-típusú lapkáit. Az új, kétoldalú negatív lapka négy forgácsolóéllel rendelkezik és nagyoláshoz, simításhoz tervezték acél, rozsdamentes és duplex rozsdamentes acél, HRSA anyagok és titán megmunkálására.

A 2017-ben bemutatott PrimeTurning™, ahogy azt találóan megfogalmazták, a legnagyobb innováció az esztergálásban az esztergálás kezdete óta. A módszer lehetővé teszi az esztergálást minden irányban, és a hagyományos megmunkálás termelékeny és hatékony alternatívájának tekinthető. Ez a koncepció a PrimeTurning™ módszerre, a CoroTurn® Prime A- és B-típusú szerszámokra és a CoroPlus® Tool Path for PrimeTurning™ szoftverre épül.

A Sandvik Coromant CoroTurn Prime® B-típusú lapka pereme munka közben

A második generációs CoroTurn® Prime B-típusú szerszámok jelentős fejlesztésen mentek keresztül. „Folyamatosan dolgozunk PrimeTurning™ kínálatunk fejlesztésén”, mondta el Staffan Lundström, a Sandvik Coromant termékmenedzsere. „Az új B-típusú szerszámokat minden szempontból továbbfejlesztettük a minden irányú esztergálás támogatására.”

Az egyik legfontosabb előny, hogy az új lapka negatív és kétoldalú. A négy forgácsolóél – kétszerese, mint az előző lapkánál – költséghatékonyabb megmunkálást tesz lehetővé. A szerszám új, robusztus lapkafészek-kialakítást kapott, mely segít megelőzni a szerszámtörést a lapka törése esetén és lehetővé teszi az előtolás irányának módosítását lapkamozgások nélkül. A frissített geometriák javítják a forgácskezelést a nagy kihívást jelentő anyagok, mint például a duplex rozsdamentes acél és a hidegen alakítható acélok esetén.

Az átfogó tesztek 50%–100%-os teljesítménynövekedést mutatnak. Az egyik szivattyúházakat gyártó járműipari ügyfélnél például az új CoroTurn® Prime B-típusú GC4415 lapkaminőség, a -M7 geometria és az R1.6 mm méret kiszámítható élkopást és jobb forgácskezelést eredményezett. A termelékenység 115%-kal, a szerszáméltartam 200%-kal nőtt.

Az új CoroTurn® Prime B-típusú lapkák külső és belső esztergáláshoz is elérhetők nagy teljesítményű minőségek széles választékában, az új GC4415 és GC4425 minőségeket is beleértve. A leggyakoribb CAM platformokon és a CoroPlus® Tool Path for PrimeTurning™ szoftverrel programozási támogatás is elérhető.

www.sandvik.coromant.com