Új termékek a hatékonyabb lemezmegmunkáláshoz 3. rész

A Bystronic a regionális Kompetencia Napok és az „Euroblech Digital Innovation Summit” online esemény keretében mutatta be legújabb termékeit és megoldásait a lézeres vágás, az élhajlítás, az automatizálás, valamint a szoftvermegoldások területén. A svájci lemezspecialista többek között azt is bemutatta, hogyan lehet a gyártási környezetet intelligensen hálózatba kapcsolni a még nagyobb hatékonyság elérése érdekében.

Xpert Pro LAMS 4.1 lézeres szögmérő rendszerrel

Nemcsak álom, hanem valóság: tökéletesség már az első hajlításra. Mindezt a következő generációs LAMS szögmérő rendszer egyedülálló visszarugózás kompenzációja teszi lehetővé.

A nagy szakítószilárdságú anyagokat többek között automatizálási projektekhez használják a mezőgazdasági szektorban, valamint a járműgyártásban. A megmunkálás során az ilyen anyagok akár a 20°-ot meghaladó mértékben is visszarugózhatnak. Az Xpert Pro egyedülálló visszarugózás kompenzációja megakadályozza ezt, így már az első hajlításra optimális eredményt garantál.

A következő generációs lézeres szögmérő rendszer (LAMS) már az első hajlításra tökéletes eredményeket biztosít

A LAMS szögmérő rendszer kulcsfontosságú a folyamatbiztonság eléréséhez. Kompenzálja a lemezvastagság esetleges eltéréseit, ezenkívül automatikusan kompenzálja a visszarugózási és gördülési irányváltozásokat is. A megmunkálás alatt lévő lemezzel kapcsolatos korrekciók tárolhatók és más gépekbe is átvihetők – még azokba is, amelyek nincsenek felszerelve a LAMS rendszerrel. Így az üzem minden Bystronic élhajlítójában kihasználható a funkció.

Az Xpert Pro ezáltal csökkenti a manuális javítások szükségességét, valamint a gépkezelők munkaterhelését a hajlítási folyamatok programozása során: a ByVision Bending szoftver minden anyagvastagságra és hajlítási szögre meghatározza az ideális hajlítási folyamatot. A kényelmes offline programozás lehetővé teszi az adatok importálását a gyártási folyamatok megszakítása nélkül. Így a csúcskategóriás élhajlító a kényelem szempontjából nem hagy kívánnivalót maga után.

Xpert 40 optikai szerszámfelismeréssel

A Bystronic Xpert 40 kompakt élhajlítóval költséghatékonyan gyárthatók a kis alkatrészek. Kezelése rendkívül egyszerű: a „Plug and bend” értelmében csak be kell állítanunk a gépet, és meg is kezdhetjük a hajlítást. Kompakt méretei révén minden üzem számára ideális, ahol helyszűke van és a kapacitások ingadoznak: a gép kevesebb mint 5 perc alatt beállítható és üzembe helyezhető.

Az Optical Tool Detector optikai szerszámfelismerő rendszer ellenőrzi, hogy a szerszámokat megfelelően állították-e be

Az új „Optical Tool Detection” optikai szerszámfelismerés funkció a még nagyobb pontosság és ezáltal a még nagyobb termelékenység elérésében segít. A kamerák felismerik a szerszámok DataMatrix-kódjait, és riasztást adnak, ha bármilyen eltérést észlelnek. Végül is nem ritka, hogy a szerszámokat rossz pozícióba állítják be. Az opció használatával csökken a beállítási idő és javul a folyamatminőség egyszerűen azért, mert a megfelelő szerszám mindig a megfelelő pozícióban van.

Xpress

A Bystronic Xpress a modern élhajlítás technológiáját vonzó ár-teljesítmény aránnyal ötvözi. Legyen szó sokoldalú szabadon hajlításról vagy pontos bordanyomásról, az intuitív ByVision Bending felhasználói felület minden folyamatlépést támogat, és segítségével könnyen elsajátítható az élhajlítás tudománya. Az Xpress 50-es, 80-as, 100-as és 160-as modellként érhető el, a nyomóerők értelemszerűen 50-től és 160 tonnáig, a hajlítási hosszok pedig 1 050-től és 3 100 mm-ig terjednek.

Kompakt méret, hatalmas funkcionalitás: az Xpress 80 élhajlító

A pontosság az élhajlító legfontosabb mércéje. A Bystronic házon belül fejlesztett hajtásvezérlése biztosítja, hogy az Xpress felső pofája és hátsó ütközője nagy pontossággal gyorsuljon. A szerszámbefogó és ütköző rendszerek átfogó választéka révén a gép a gyártási környezethez adaptálható. Szükség esetén könnyen konfigurálhatók az olyan opciók, mint a mechanikus bombírozó rendszer, amely automatikusan kompenzálja az anyag és az alsó pofa deformációit.

Moduláris szerszámcserélő

Az élhajlító működtetése nehéz munka. Nemcsak a fémlemez nehéz, hanem a szerszámok is. A gépkezelőknek előbb ki kell venniük a hajlító szerszámokat a szerszámtárból, majd be kell emelniük azokat a gépbe. Ez különösen a felső pofa esetében feltételez nagy erőkifejtést: itt a szerszámot mellmagasságban kell a befogórendszerbe helyezni.

Rövidebb telepítési idők a Modular Tool Changer szerszámcserélőnek köszönhetően

A szerszámcsere nemcsak erőt, időt is igényel. A beállítás a hajlítási folyamat akár 70 százalékát is igénybe veheti. A szerszámok beállítása pedig olyan feladat, amelyet egyre gyakrabban kell elvégezni, mert az ipari trendek a nagyobb termékmix felé mutatnak. Egy gépkezelő napjainkban gyakran néhány alkatrész után már új szerszámokat helyez be a gépbe egy teljesen más termék gyártásához, majd röviddel ezután ismét egy másik alkatrész gyártásába kezd. A műhelyekben egyre kritikusabb tényezővé válik a beállítási idő a hajlítási folyamatban.

Az automatikus szerszámcserélők jelentősen lerövidítik a beállítási időket és csökkentik a kezelők munkaterhelését. A Bystronic nagyon korán felismerte az ebben rejlő potenciált, és már 2016-ban bemutatta első automatizálási megoldását. A Modular Tool Changer képében ma már az Xpert Pro élhajlítóhoz is rendelkezésre áll egy modern automatizálási megoldás, ami akár 30 százalékkal képes növelni a folyamat termelékenységét. Az új generációs érzékelőtechnológiának köszönhetően pedig nagyobb pontosságot is biztosít. A hosszú műszak végén a gépkezelők néha a kelleténél kisebb precizitással helyezik be a szerszámokat. Ez biztosan nem fordulhat elő a hattengelyes robot esetében. A rendszer minden munkához automatikusan lekéri a megfelelő szerszámkészletet az integrált szerszámtárbólm és milliméteres pontossággal illeszti be a szerszámot a felső és az alsó pofa befogórendszerébe. A kiegészítő modul a csúcskategóriás élhajlító-sorozat minden változatához könnyen felszerelhető.

