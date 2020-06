Új, tartós kerámia tájolócsapok és ülékek norelem kínálatában

A szabványos gépelemekre specializálódott norelem kerámia tájolócsapok és ülékek új sorozatát vette fel választékába, amelyek hosszú távon is stabil teljesítményt nyújtanak a mérnökök és a termelőcégek számára.

Ezeket a jellemzően fémből készült termékeket a munkadarabok ellenőrzött, nagypontosságú tájolásához használják befogókban és készülékekben, ahol is ellent kell állniuk az ipari környezet ismétlődő erőhatásainak.

A norelem által már ezidáig is kínált fém termékváltozatok mellett a kerámia tájolócsapok és ülékek még nagyobb tartósságot kínálnak a mérnökök számára. A Cerazur® néven ismert innovatív fém-kerámia kompozitból készült termékek ütésállók és hihetetlenül tartósak, így sem a törések, sem a kopás nem veszélyezteti a pontos tájolást.

«A tájolócsapokat és ülékeket a mérnökök és a gyártócégek nap mint nap számos különböző alkalmazásban használják. De ha elhasználódnak, akkor már nem felelnek meg az eredeti tűréseknek és tájolás sem lesz többé pontos - jelentette ki Marcus Schneck, a norelem vezérigazgatója.

»Ha ez megtörténik, a munkadarabot rosszul fogjuk tájolni, ami selejt- és hulladékképződéshez vezet, a tájolócsapokat és ülékeket pedig ki kell cserélni. Ez az oka annak, hogy ezekből a gépelemekből kerámia változatokat is kínálunk választékunkban. Mivel nagyteljesítményű kerámiából készültek, sokkal hosszabb élettartamúak és a fém verziókkal szemben jelentősen kopásállóbbak.»

A műszaki kerámiák - a megbízható teljesítményükből kifolyólag - egyre népszerűbbek a gép- és gyártervező szakemberek körében. A Cerazur® anyag alapja a cirkónium-dioxid. A szervetlen anyagot porként préselik a megfelelő formára, majd környezetbarát eljárásban marják és szinterezik. A megmunkálás végső szakaszában a munkadarabokat pontosan azok szabványos méretére finiselik.

Amellett, hogy az új kerámia gépelemek kopásállóbbak, magas termikus stabilitási tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ennek eredményeképpen kevésbé vannak kitéve olyan hőtágulásoknak és összehúzódásoknak, amik tájolási hibákhoz vezethetnek.

A tájolócsapok és ülékek mellett norelem hengeres illesztőszegek, reteszek és vezetőhüvelyek kerámia változatait is forgalmazza. A szükséges gépelemek a norelem jól ismert THE BIG GREEN BOOK iparági vezető katalógusában és referencia útmutatójában is megtalálhatók, a termékek ezenkívül norelem webáruházában közvetlenül online is megrendelhetők.

