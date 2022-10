Új STUDER uniLoad szerszámgép-kiszolgáló rendszer

A finommegmunkálás során rendkívül fontos a gépkezelő intuíciója, de a reprodukálható minőség érdekében az automatizálás sem nélkülözhető a köszörülési folyamatban

Címkék: cnc köszörű Galika köszörüléstechnika Studer

A STUDER az uniLoad rakodórendszer kifejlesztése során az univerzális működésre és a dinamikára összpontosított. Az automata gépkiszolgáló rendszer lehetővé teszi az S31 és S33 külső palástköszörűk felhasználói számára a minőség és a termelékenység növelését.

A modern és intuitív vezérlésnek köszönhetően a rendszer olyan egyszerűen kezelhető, hogy nincs szükség külön programozói előképzettségre. A vezérlést a Wenger Automation fejlesztette ki a STUDER évszázados tapasztalatára és filozófiájára alapozva. A felhasználónak csak a munkadarab méretét és súlyát kell ismernie a gépkiszolgáló rendszer működtetéséhez. A beállítási varázsló ezután végigvezeti a felhasználót a köszörülési program elindításához szükséges lépéseken.

STUDER S31 köszörűgép új uniLoad rakodórendszerrel

A lineáris portálcellán alapuló, két párhuzamos megfogóval rendelkező uniLoad rendszer legfeljebb 350 mm hosszúságú és max. 100 mm átmérőjű tengelyalkatrészeket képes kezelni. Ezzel az S31 és S33 külső palástköszörűgépeken gyártott alkatrészcsaládok nagy részét lefedi. Az alkatrészeket szabványos, állítható ékszíj mozgatja. Az alapmodul – alapkivitelben rakodónyílással ellátott – házát a gép kialakításához optimalizálták, így a rendszer biztonságos és tiszta működését teszi lehetővé.

Az uniLoad NC megfogófej

A STUDER uniLoad jelenleg 650 és 1 000 mm közötti csúcstávolságok esetén használható. A gépre rögzített rakodórendszer állványai teljes kapacitás esetén körülbelül egyórányi automatizált megmunkálást tesznek lehetővé. 34 mm külső átmérőjű és 22 mm megfogó átmérőjű munkadarabok esetén 50 alkatrészt lehet automatikusan betölteni. A rakodórendszer megjelenését a gép esztétikus kialakítása is visszatükrözi, és szabványos rendszerként gyors reagálási és szállítási idők elérését teszi lehetővé. A STUDER személyre szabott megoldások létrehozásában is partner. Az uniLoad rendszer ezenkívül bővíthető, így a jövőbeni igényeket is képes kielégíteni.

Állítható körlánc V-blokktartókkal akár 50 munkadarabhoz

A STUDER uniLoad rendszer dióhéjban:

Siemens Simotion vezérlés

Alkatrészspektrum: tengelyalkatrészek

Megfogó gyorsan cserélhető pofával, átalakítható kivitelben: Megfogóátmérő min. Ø6 / max. Ø80 Alkatrésztömeg max. 5 kg váltakozó üzemmódban Alkatrésztömeg max. 15 kg egyedi üzemmódban

Maximális alkatrészméret:

Átmérő 100 mm

Hossz 10 – 350 mm

Állítható ékszíj, szállítószalag a kész alkatrészekhez és NOK doboz

Intuitív, 15 hüvelykes érintőpanel

