Új rekordokat és mérföldköveket értek el a Bodor lézergépek 2021-ben

A feldolgozóipari változások sok fémipari cég számára új gyártástechnológia bevezetését teszik szükségessé

2021-ben a Bodor Laser megrendelésállománya 5 190 darab fiber lézervágó gépet tett ki, amiből 5 172 darabot szállítottak le. Az értékesítés volumene közel 54%-kal növekedett, vagyis 2021 újabb rekordévet hozott a nemzetközi babérokra törő szerszámgépgyártó életében.

Nemzetközi lézertechnológiai vállalatként a Bodor a fiber lézeres vágógépek globális piacának egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A cég a modern és élenjáró lézeralkalmazások folyamatos fejlesztésével támogatja a fémipari cégeket a gyártásuk korszerűsítésében. Az értékesítés 54 százalékos növekedése azt jelzi, hogy még a világjárvány által keltett hullámok és az autóipar lassulása sem tudta meggátolni a Bodor lézergépek térhódítását. Vessünk egy közelebbi pillantást az irigylésre méltó számok mögött meghúzódó okokra!

Ultramagas teljesítményű lézerforrások és innovatív gyártási megoldások

A Bodor a legfejlettebb technológiát alkalmazza a gépek fejlesztéséhez. 2020. szeptember 4-én mutatta be a világ első 40 000 W teljesítményű lézeres vágógépét, ami az iparágban teret hódító ultranagy teljesítményű gépek között is éllovas, és mind a mai napig egyedülálló. A 10+ kW-os gépekkel elérhető gyorsabb vágási sebesség eléréséhez a cég 2021 elején mutatta be a csúcskategóriás Dream sorozatba tartozó 40 000 W-os maglev lineáris hajtású, márványágyas lézervágó gépet, majd többféle lézervágási technológiát fejlesztettek az új BodorGenius lézerfejhez és a teljesen új alapokra épülő, az Ipar 4.0 szabványnak megfelelő BodorThinker vezérléshez. Ezekre alapozva a Bodor csaknem újragondolta a teljes termékpaletta dizájnját (ennek hatására 2021-ben két széria is iF Design díjat kapott), és javította a teljesítményüket.

A fenti innovációknak köszönhetően 2021-re a Bodor Laser ezernél is több gépet értékesített a 10+ kW-os kategóriában. A 2021-ben leszállított 5 172 gép mindegyikét a Bodor 2020 végén átadott új 51 000 m2-es high-tech K+F üzemében építették meg. Az Ipar 4.0 koncepciónak megfelelve a mesterséges intelligenciával megtámogatott big data felhőközpont és az intelligens gyártási rendszer révén a termelési folyamat jól menedzselhető. Így az egyes gépek adatai nyomon követhetők, és biztosítható a vágási és az élettartam-minőségük, valamint a szállítási határidejük.

Kizárólagos fókusz a fiber lézervágó gépeken

A Bodor következetesen csak a fiber lézervágó gépekre összpontosít, és ennek a gépkategóriának a képességeit igyekszik a végletekig fejleszteni. 2008-as megalakulása óta a Bodor Laser teljes lefedettséget ért el az 1 000 és 40 000 W közötti teljesítménytartományban. A Bodor gépfejlesztési stratégiája minden berendezés minőségére kihat, a belépő szintű A sorozatú egyplatformos lézervágó géptől a csúcskategóriás Dream sorozatú maglev lézervágó gépig, a hat sorozatból álló lemezvágó lézergépektől a hét sorozatot tartalmazó csővágó lézerekig, a K sorozatú kompakt gépektől a négytokmányos, nagy méretű M sorozatú lézervágó berendezésig, valamint az AT és CT sorozatú integrált lemez- és csőlézerektől az iTransTower és iLift automatizálási eszközökig. Mind a dizájn, mind a teljesítmény egyedülálló megmunkálási élményt biztosít az ügyfelek számára. Az alkategóriák révén a Bodor személyre szabott megoldásokat képes kínálni a hatékony gyártási folyamathoz.

A legkiválóbb gép is rémálommá válna háttértámogatás nélkül

„Hiba nélkül, hatalmas tapasztalattal, a vártnál is jobb szervizzel” lehet ügyfelet nyerni Kong Jie, a Bodor Laser elnökének megfogalmazása szerint. 2021-ben fokozatosan magunk mögött hagytuk a koronavírus okozta sokkot, de az új vírusvariáns beárnyékolja az ipari kilábalást is. Ez sok géptulajdonos számára jelent komoly próbatételt. A géptelepítés és -szerviz támogatására a Bodor továbbfejlesztette a több mint 180 országot lefedő szervizhálózatát, beleértve a 24 órás online ügyfélszolgálatot is, hogy a válaszadási mechanizmus a beérkezéstől rövid időn belül elinduljon. Magyarországon létrehozta alkatrészraktárát, hogy a fogyóanyag-szükségletet vagy az esetleges alkatrészigényt azonnal ki lehessen szolgálni. A magyarországi képviselet a járvány idején is rendelkezésre áll a gépek zökkenőmentes működése érdekében, ami jelentősen megnövelte a Bodor gépek iránti bizalmat.

2021-ben jó eredményeket ért el a Bodor Laser, és egyik innovatív mérföldkövet a másik után hagyta maga mögött. A közeljövőben az ipari trendek hatására sok lemezmegmunkáló vállalkozásnak kell majd korszerűsíteni saját gyártástechnológiáját, amiben ismét nagy szerepe lesz a Bodor innovációknak.

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28–30.

+36 1 434 2680

ugyfelszolgalat@optimum-hungaria.hu

www.bodorlaser.hu