TruBend 5000: a mindentudó sorozat

Kiváló minőség és nagy fokú rugalmasság érhető el a TRUMPF legkedveltebb élhajlítógép-sorozatával

Címkék: élhajlítás lemezmegmunkálás TruBend 5000 Trumpf

A TruBend gépek a sokéves tapasztalat és az élhajlítási technológiában felvonultatott innovációk megtestesítői Ezekkel. a gépekkel bármilyen formájú munkadarab pontosan és gazdaságosan munkálható meg, legyen szó akár egyszerű, akár bonyolultabb geometriáról. A TruBend 5000 sorozat legújabb generációja pedig ezen belül is számos újítással könnyíti meg a gépkezelő munkáját.

A TRUMPF kínálatában már 1989 óta szerepel a hajlítási technológia, a TruBend 5000 sorozat pedig a német lemezspecialista legeredményesebb és legkedveltebb gépmodelljeit sorakoztatja fel. Minden Magyarországra kerülő TruBend 5000-est az ausztriai Paschingban szerelnek össze, ahol jelenleg már 22 000 négyzetméter gyártóterület áll rendelkezésre. A sorozatba jelen pillanatban tartozó nyolc élhajlító modell nyomóereje a 85-től a 320 tonnáig, az élhajlítási hossz pedig a 2 210 mm-től a 4 420 mm-ig terjed.

A 4 hengeres hajtástechnikának, a CNC-vezérlésű bombírozásnak és a jól kitalált szögmérő rendszereknek köszönhetően a TruBend 5000 sorozat már az első munkadarabtól kezdve nagy pontosságú és pontos szögekkel történő megmunkálást tesz lehetővé. Az olyan innovatív jellemzők, mint az alsó szerszám eltolása és a hattengelyes hátsó ütköző, teljes alkalmazási szabadságot adnak a munkavégzés során, így a TruBend 5000 sorozat a vékony és a vastag lemezeket, illetve a hosszú profilokat is nagy szögpontossággal dolgozza fel.

A TruBend 5000 sorozat a TRUMPF legkedveltebb élhajlítóit tartalmazza

Energiahatékonyság, gyorsaság és rendkívüli pontosság

„A szervoelektromos hajtásnak a hidraulikushoz képest jóval kisebb a zajkibocsátása, ellenben a megnövelt sebességnek és gyorsulásnak köszönhetően jóval nagyobb (mintegy +20%) termelékenység elérését teszi lehetővé – fejtette ki Kása István, a TRUMPF Hungary Kft. értékesítési mérnöke. – Nem szabad elmenni amellett sem, hogy a szervoelektromos hajtás energiaigénye nagyjából a fele a hagyományos hajtásokénak, illetve olajból is kevesebbet igényel. A szivárgásmentes működés környezetvédelmi és munkaegészségügyi szempontokból is kifizetődik.”

Az On-Demand Servo Drive-nak nemcsak az energiahatékonysága, hanem 220 mm/s sebességével a gyorsasága is rendkívül meggyőző. A környezetbarát hajtás ezenfelül egy másik tulajdonságával is felhívja magára a figyelmet: azzal, hogy szokatlanul halkan működik.

Minden igényt kielégítő felszereltség

A kezelőbarát, vezeték nélküli ACB (Automatically Controlled Bending) szögmérő rendszer a szöget a felső szerszámba integrált érintőlapok segítségével korrigálja és méri. A rendszer automatikusan felismeri az érzékelők pozícióját; a szerszám és a vezérlés közötti kommunikáció vezeték nélkül történik.

Az ACB Laser szögmérő rendszer ezzel szemben érintésmentes, optimális rendszert használ a szögméréshez. Egy lézer a lemezre vetít egy vonalat, a szöget pedig egy kamera ismeri fel. „Az ACB és az ACB Laser között nem feltétlenül muszáj választani, a két rendszer egymást kiegészítve is működhet – mondta Kása István. – Mindkét szögmérési módszer rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal: a hagyományos ACB módszer kisebb beruházási költségeket jelent, rövidebb hosszokat is képes mérni, és nem jelent problémát, ha a munkadarab lyukakat vagy tükröződő felületeket tartalmaz. Az ACB Laser nem igényel felszerszámozást vagy különleges célszerszámok használatát, nagy hajlítási szögeket is képes mérni, ezenkívül vastag lemezek és nagy rádiuszok esetében is használható. A két metódus kombinációjával mindkét rendszer előnyei kihasználhatók.”

A praktikus hajlítási segéd automatikus magasságbeállítással 30°-os szögig nyújt segítséget. Elsősorban nehéz vagy nagy felületű munkadarabok hajlításában segít. A lemezvastagságokban mutatkozó eltéréseket pedig a gépben lévő érzékelők ismerik fel, és igazítják hozzá a behatolási mélységet. Az alkatrészek kezelését fokozatmentesen állítható magasságú támasztó konzolok könnyítik meg. A kiegészítő LED-ek optimális megvilágításról gondoskodnak.

A kamerával védett Part Indicator rendszer a gépvezérlés képernyőjén mutatja a gépkezelőnek, hogyan kell behelyeznie a hajlítandó munkadarabot, így leegyszerűsíti a behelyezési folyamatot és minimalizálja a selejt gyártásának veszélyét. A 3D felhasználói felületen nagyon jól követhető a hajlítási sorrend, és csak azokat a paramétereket jeleníti meg a gépkezelő számára, amik a munkavégzés szempontjából éppen relevánsak.

A ToolMaster automatikus szerszámcserélő a hajlítógépet minden új programhoz automatikusan felszerszámozza

Szerszámarzenál

Az élhajlítókat gyártó telephellyel megegyező helyen készülnek a 100%-ban a TRUMPF élhajlítókra optimalizált szerszámok is. Ezekre a szerszámokra a német gyártó a kiterítési értékeket is kiszámolja, amiket a gép szoftvere tárol is. A gépekhez optimalizált szerszámok választásával tehát pontos terítéket kapunk.

A több mint 150 felső és alsó standard szerszámtípushoz csatlakoznak a felszerszámozási idő lecsökkentésére is szolgáló 300 mm hosszú, több mint 30%-kal könnyebb, könnyen beépíthető szerszámok, valamint a LASERdur ZN hajlítószerszámok, amelyek a felületi keménységet kiváló csúszási tulajdonságokkal kombinálják, korrózióállók, és nem igényelnek tisztítást. A ZN szerszámokkal a horganyzott lemezek is hideghegedés nélkül munkálhatók meg.

Szoftvermegoldások

A széles körű TruTops szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkát a beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a késztermék kiszállításáig. A TruTops Boost szoftvercsomag egy kézből kínál megoldást a lemezalkatrészek megmunkálásához szükséges programok generálására, így rendkívül gyorsan és egyszerűen juthatunk el a geometriától az NC programig. A TecZone Bend szoftver pedig a hajlítás irodában való programozását, valamint a TruBend hajlítógépen való üzemi programozását kombinálja. A program a 2D és 3D adatok alapján másodperceken belül automatikusan programozási javaslatot készít – NC kóddal együtt.

„Hálózatba köthető gépekről beszélünk, ami az adatok gyűjtésén és kiértékelésén kívül a karbantartási folyamatokat is jelentősen megkönnyíti – jelentette ki Kása István. – A gépállapot ugyanis távolról is felmérhető a felhasználó vagy akár a TRUMPF részéről, így a beavatkozások is időben, adott esetben távolról végezhetők el, ami jelentősen lecsökkenti a kiszállások szükségességét, és segít megelőzni a nem tervezett leállásokat.”

Automatizálási lehetőségek

Az 5000-es sorozatot kifejezetten a nagy termékmixet gyártó cégek igényeinek megfelelően fejlesztették ki, ezért optimális a sok szerszámcserével és a gyakori beállításokkal járó kisszériás gyártásra. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti a ToolMaster automatikus szerszámcserélő, ami nemcsak az alsó és felső szerszámokat, hanem az ACB vezeték nélküli szögmérő rendszert is képes behelyezni a gépbe.

A Bendmaster automatizálási egységet csatlakoztatva az élhajlító gépből komplett TruBend Cell 5000 hajlítócella hozható létre

A ToolMaster automatikus szerszámcserélő a hajlítógépet minden új programhoz automatikusan felszerszámozza. A Bendmaster automatizálási egységet is csatlakoztatva az élhajlító gépből komplett TruBend Cell 5000 hajlítócella hozható létre, amely ideális megoldás mindazok számára, akiknek fontos a produktív és rugalmas automatizálás és a széles munkadarabspektrum.

Molnár László