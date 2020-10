Tökéletes lézerhegesztés speciális hegesztési tapasztalatok nélkül

Megnövelt termelékenység és alacsonyabb költség – mi kell még a megrendelések elnyeréséhez és sikeres teljesítéséhez?

Hegesztéstechnikai specialistává válna rövid idő alatt, kevés beruházással? A csúcsmodern robotizált hegesztősorokon alkalmazott technológia már a mobil, kézi hegesztőkészülékekben is elérhető!

Lézerek a hegesztésben

A lézersugaras hegesztés vált napjaink egyik legnépszerűbb anyagegyesítő eljárásává, nagyrészt a nagy sebességnek, a reprodukálhatóságnak, valamint a kis hőbevitelnek köszönhetően. Ez utóbbi révén keskeny hőhatásövezettel és kis vetemedéssel készíthető el az alkatrész. Lézersugaras hegesztésnél a felületre nem hat közvetlen mechanikai terhelés, az energiabevitel kontakt nélküli. Ennek köszönhetően szinte semmilyen deformáció nem lép fel az alapanyagban, minden adott tehát a kiváló minőségű hegesztési varrat elkészítéséhez. A rendkívül pontosan szabályozható eljárás ezenkívül az alapanyag fényét is megtartja.

A lézerhegesztés előnyei:

A hagyományos hegesztési eljárásokhoz képest lényegesen kevesebb vetemedés;

Sokkal nagyobb folyamatsebesség;

Lényegesen koncentráltabb hőbevitel;

Keskeny hőhatásövezet;

Kevesebb kopó alkatrész (költséghatékonyság);

Könnyen integrálható a gyártósorba;

Kevesebb utómunkaigény;

Az egységnyi hegesztési varrat költsége kisebb a hagyományos hegesztési eljárással létrehozott varratokhoz képest.

A lézerhegesztés hátrányai:

Magasabb egyszeri beruházási költség;

Anyagvastagsági korlátok.

CO 2 vs. fiber

Ha egy évtizeddel ezelőtt ellátogattunk egy iparcsarnokba, azt láthattuk, hogy a lézerhegesztés terén egyértelműen a CO 2 -technológia dominált. Az energiát pedig elkülönített, önálló helyiségekben elhelyezett óriási berendezések szolgáltatták. A fiber lézer a lézeres vágásoknál tapasztalható térhódítását némi késéssel a hegesztéstechnika világa is lekövette. Bár a „jó öreg” CO 2 -lézer nem tűnt el, napjaink hegesztési eljárásaiban már egyre gyakrabban a fiber lézer viszi el a pálmát.

A CO 2 -hegesztőlézerek ugyanis magasabb hőbevitelnek teszik ki a varratot, ami egyértelműen nemkívánt hatás az eljárás során. A minőségi követelmények növekedése miatt egyre több alkalmazásban számít elvárásnak a precíz munkavégzés, nem beszélve a gyorsaságról, az energiatakarékosságról és a darabköltségek csökkentéséről. Ezeknek az elvárásoknak egyre több helyen csak folyamatos hullámú fiber lézerrel lehet megfelelni, amivel a nehezebben kezelhető vagy erősen fényvisszaverő anyagok és ötvözetek, illetve a vegyes kötések (különböző olvadáspontú anyagok) megmunkálása és a kopórétegek felhegesztése sem jelenthet gondot. Kisebb energiabevitel mellett is nagyobb dinamikát eredményez, a rendszer kialakítása pedig lényegesen egyszerűbb.

FMW-1000 fiber lézerhegesztő – a hegesztősorok technológiája egy kézi berendezésben

A HSG egyre népszerűbb FMW-1000 kézi fiber lézerhegesztő készülékének a hagyományos hegesztéssel összehasonlítva kisebb az üzemeltetési költsége, és karbantartást sem igényel. A szakképzett munkaerő felkutatása és megtartása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, így az FMW-1000 kifejlesztése során nagy figyelmet fordítottak a felhasználóbarát és könnyű kezelhetőségre. A gépkezelőnek szakképzettséggel sem kell rendelkeznie a tökéletes hegesztési varrat létrehozásához.

A FMW-1000 géppel készült varratok nem igényelnek utómunkálatokat

A FMW-1000 géppel készült varratok nem igényelnek utómunkálatokat, ezáltal idő, munkaerő és pénz takarítható meg. A hegesztéshez nincs szükség hegesztőhuzalra és -pálcára, sem bármilyen egyéb alapanyagra. A hegeszteni kívánt termékeket anyagában is lehet hegeszteni, így tovább csökkenthetők a darabköltségek. A fogyóeszközigény a fiber lézeres vágógépekhez hasonlóan a kopó alkatrészekben – fúvókák és védőlencsék – merül ki. A különböző varratok elkészítéséhez szükséges fúvókacsere mindössze néhány másodpercet vesz igénybe, így mindent összevetve a folyamat a hagyományos hegesztőberendezésekhez viszonyítva háromszor, de akár tízszer is gyorsabb lehet.

A kizárólag csúcsminőségű alkatrészeket tartalmazó FMW-1000 fiber géppel készült varratok egyenletesek, sima felületűek, és a munkadarabok nem deformálódnak, ezért a sokszor nélkülözhetetlen utólagos megmunkálási folyamatok (például csiszolás, köszörülés) teljes mértékben kihagyhatók. Az 1-től 1,5 kW teljesítményszintig választható IPG lézerforrás globális piacvezetőként szintén a legfejlettebb technológiát képviseli. A 24 hónap garanciával szállított IPG fiber lézerforrások élettartama eléri a 100 000 munkaórát, fogyóeszköz és karbantartási idő nélkül. A berendezés a hozaganyag nélküli hegesztésen kívül egy opciós egységgel a hozaganyaggal történő hegesztésre is használható, ilyenkor egy automatikus adagolóberendezés végzi a hozaganyag varratba juttatását. Az FMW-1000 gép ezenkívül (a TIG/AWI eljáráshoz hasonlóan) kézi hozaganyag-adagolással történő hegesztésre is alkalmas.

Műszaki adatok

Típus FMW-1000 Kimeneti fiberszál hossza 3 / 5 / 10 / 15 méter Teljes burkolat igen Hegesztési sebesség 400 mm/perc Lézerforrás IPG fiber szilárdtest lézer Lézerteljesítmények 1 kW – 1,5 kW Szerkezeti acél hegesztése 2 mm-ig (1 kW) Rozsdamentes acél hegesztése 2 mm-ig (1 kW) Alumínium hegesztése 1,5 mm-ig (1 kW) Pozicionálás Red Dot segédlézer-jelölő Lézer hullámhossza 1 070 ± 10 nm Munkaüzemmód folyamatos / impulzusos Gépméret 1 170 × 780 × 1 105 mm

Molnár László