Tökéletes cső- és perselymegmunkálás

A Horn a cső- és perselymegmunkálás vezető szerszámgépgyártóit és végfelhasználóit is meggyőzte új szerszámfejlesztéseivel

Címkék: cső csőipar forgácsolás forgácsoló_szerszám golyós perselyek HORN lapka precíziós szerszámok szerszám szerszámtechnika

A német szerszámgyártó költséghatékony, API és GOST megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező megoldásai kiválóan megfelelnek a nagy pontosságú kötések megmunkálásához. A szerszámokat más megoldásokhoz képest termelékenyebbre, kevesebb karbantartást igénylőre, hosszabb éltartamúra és megmunkált menetekre vetítve gazdaságosabbra tervezik. Az OCTG gyártási koncepciók fejlesztésében és folyamatos optimalizálásában a Horn saját termékmenedzsment részlege is részt vesz, amely katalógustermékeket és ügyfélspecifikus szerszámokat egyaránt fejleszt és gyárt.

A Horn termékportfóliójában minden szerszámgéphez megtalálható a megfelelő szerszámcsomag. A szerszámrendszerek egyaránt elérhetők szabványos – mint a VDI-, a poligon vagy a hengeres –, illetve a revolverfejre szerelt, peremes szerszámtartókhoz. A szerszámok a rendszer automatizáltsági szintjéhez adaptálhatók a kézi szerszámozástól a teljesen automatizált gyártásig. Az S117 és 315 rendszerek rögzítőcsavarja és forgácstörő geometriája – a gondosan megválasztott szerszámtartóval együtt – a perselyek és csővégek megmunkálásakor optimális forgácselvezetést tesznek lehetővé. Nincs szükség olyan drága kiegészítőkre, mint a forgácstörők vagy az alátétlapkák, így a szerszámok különösen költséghatékonyak. A két rendszer egymással nagy pontossággal felcserélhető, a lapkák kialakítása és bevonata pedig a forgácsolási körülményeknek megfelelő, ami nagymértékben növeli a forgácsolási teljesítményt és az éltartamot. A lapkafészkek nagy pontosságú kialakítása csökkenti a lapkacsere után szükséges szerszámbeállítások számát.

A Horn költséghatékony forgácsolómegoldásokat fejleszt az API- és a GOST-kompatibilis, illetve a prémium minőségű kötéses alkalmazásokhoz (Forrás: HORN/Sauermann)

API- és GOST-megfelelőségű alkalmazások során a menetesztergáláskor az S117 többfogú kialakításának köszönhetően minimális a fogásvételek száma. A 315-ös rendszer három forgácsolóéllel rendelkezik, ami szintén csökkenti a megmunkálási költségeket. Ideális választás nagy pontosságú kötések megmunkálásakor, amikor forgácsolóélenként egy-három fognáI többet nem használhatunk. A szerszámtartó tökéletesen harmonizál a lapkával, ezáltal növeli a szerszámrendszer stabilitását. Emiatt kisebb a vibrációs hajlam, ami a jobb felületminőségben és pontosságban, valamint a hosszabb éltartamban fizetődik ki.

A Horn az ANSI/API-5L szabvány szerinti profilcsövek csővégmegmunkálására is kínál szerszámokat. A marófejek akár 50 mm falvastagságú csővégek megmunkálására is felhasználhatók. A körkörösségi hibákat beépített görgők küszöbölik ki, a legyártott munkadarabok így az API pontossági követelményeknek is megfelelnek.

Az M101 típusú tárcsamaró rendszer kiváló célszerszám a hengerlést követő csővégmegmunkáláshoz, valamint az anyagvizsgálat céljából végzett metszeti leválasztáshoz. A szerszám ezenkívül összeszerelt csövekhez és perselyekhez is használható. A 2 mm és afeletti szélességekben elérhető önrögzítő S101 lapkák egymással nagy pontossággal felcserélhetők, így precízen és alacsony ciklusidő mellett használhatók.

A szerszámokat más megoldásokhoz képest termelékenyebbre, kevesebb karbantartást igénylőre, hosszabb éltartamúra és megmunkált menetekre vetítve gazdaságosabbra tervezik (Forrás: HORN/Sauermann)

A Horn átfogó gyártási palettája a teljes folyamatot magában foglalja, a házon belüli keményfémgyártó üzemükben készülő előgyártmányoktól a köszörűműhelyükön és a gyártástámogatáson át a cégen belül kifejlesztett PVD-bevonatolásig. Ezáltal garantálható a rövid átfutási idő. A Greenline rendszerben leírtak szerint a rajzok ügyfél általi jóváhagyását követően egy-két héten belül leszállíthatók a limitált szériák. Mindezt a szerszámgyártó által nyújtott gyártási konzultációs szolgáltatás is kiegészíti, így a házon belüli termékmenedzsment-folyamatok egy mindenre kiterjedő megoldást eredményeznek. A Horn számtalan alapanyagban mutatta már meg a kompetenciáját a könnyen forgácsolható J55-K55, L80 és P110 acéloktól kezdve a Q125-ön át egészen az olyan erősen ötvözött acélokig, mint a 13Cr vagy 28Cr.

Az M101 típusú tárcsamaró rendszer kiváló célszerszám a hengerlést követő csővégmegmunkáláshoz, valamint az anyagvizsgálat céljából végzett metszeti leválasztáshoz. A szerszám ezenkívül összeszerelt csövekhez és perselyekhez is használható (Forrás: HORN/Sauermann)

A csőgyártásban – a növekvő furatmélység és az agresszív szállított közegek miatt – egyre inkább előtérbe kerülnek a CRA-k (korrózióálló ötvözetek). Ezek megmunkálása viszont komoly kihívást jelent, mert az általában HPHT (nagynyomású, magas hőmérsékletű) környezetben használt anyagokat rendkívül nehéz forgácsolni. Ezen kemény anyagok forgácsolásakor keletkező élek kialakításához már a Horn teljes szakértelmére szükség lehet. És éppen ilyenkor mutatkoznak meg igazán a több évtizedes tapasztalat és a házon belüli gyártás legfőbb előnyei. A HiPIMS bevonatolási technológiának és a házon belül felvitt IG3 és HS3 bevonatoknak köszönhetően mind a forgácsolási paraméterek, mind a hőállóság kimagasló értékeket mutatnak. Az élgeometria, a lapka anyaga és a bevonat az adott alkalmazás követelményeinek figyelembevételével készül.

www.phorn.hu