Többé nem lesz hiánycikk az eldobható kesztyű

Az AFA automatizált tesztelő rendszere biztosítja a világ megbízható higiénikus gumikesztyűellátását

Címkék: Festo gumi gumigyártás gumiipar pneumatika szelep védőfelszerelés védőruha

A COVID-19 világjárvány kitörésekor a védőfelszerelések hiánycikké váltak. Az ápolószemélyzetnek nem volt elegendő arcmaszkja, védőszemüvege, teljes testet védő öltözete vagy higiénikus, egyszer használatos gumikesztyűje. A kesztyűhiány leküzdésére az AFA Technologies csomagológépeket és automatizált minőségellenőrző rendszereket kínál. A malajziai vállalat a Festo pneumatikus szeleptechnológiájára támaszkodik gépeinél.

A globális COVID-válság 2020 tavaszán történt kitörése előtt a higiénikus eldobható kesztyűk gyártása a hagyományos délkelet-ázsiai gumitermelő országokra korlátozódott. A hirtelen megnövekedett kereslet a világjárvány által érintett számos országot arra késztetett, hogy saját kesztyűgyártást indítson. Ez lehetőséget jelentett az AFA Technologies számára, hogy gépeket és berendezéseket exportáljon Európába és Észak-Amerikába is. Malajzia azonban 65%-os részesedéssel továbbra is vezető szerepet tölt be a világ gumikesztyűpiacán.

Rendkívül termelékeny: az AFA Technologies LTM 120 tesztrendszer higiénikus kesztyűkhöz. (Forrás: AFA)

Világpiaci vezető

"Jelenleg 85%-os piaci részesedésünk van az eldobható kesztyűk csomagológépei és tesztrendszerei terén" – magyarázza Chester Tan, az AFA Technologies vezérigazgatója, és büszkén hangsúlyozza, hogy a vállalat már több mint 300 LTM típusú szivárgásvizsgáló gépet értékesített. Tan ezt a sikert nemcsak a világjárvány által kiváltott gyors keresletnövekedésnek, hanem az AFA technológiai vezető szerepének is tulajdonítja.

Az AFA 2009 óta fejleszt szivárgásvizsgáló gépeket védőkesztyűkhöz. Korábban általános gyakorlat volt a kesztyűk kézi tesztelése. Most már csak a kesztyűk tesztelőtüskékre való felhúzása történik kézzel, a tényleges tesztelési folyamat automatizált. A tesztelő rendszer óránként 4800-5200 darabos teljesítményt ér el mindössze három kezelővel. A folyamat sebessége és – ami a legfontosabb – a minőségellenőrzés megbízhatósága a kesztyűket korábban kézzel tesztelő három kezelőhöz képest jelentősen megnőtt.

Minőségbiztosítás: 120 vizsgálati tüske tesztel természetes gumiból és nitrilből készült eldobható kesztyűket. (Forrás: AFA)

Nagy pontosságú szeleptechnológia

A gépek a gumikesztyűket és nitrilkesztyűket légnyomással tesztelik, hogy felismerjék az esetleges lyukakat, de a folyamat során a kesztyűket nem teszik tönkre. Az LTM 120 típusú gépek 120 darab, orvosi teflonból készült, beépített LED-világítással ellátott vizsgálati tüskével rendelkeznek. A tüske különböző szabványos kesztyűméretekhez használható XS-től XL-ig és 5,5-től 9,0-ig. A vizsgálógép olyan digitális nyomásérzékelőket használ, amelyek elérik az 1 tízezred bar pontosságot.

Kompakt és világszerte raktárkészletről kapható: Festo VUVG szelepek (gépenként 120 darab) vezérlik a vizsgálati tüskéket. (Forrás: AFA)

Mind a 120 vizsgálati tüskét a Festo VUVG típusú pneumatikus szelepe vezérli. A Festo alapválasztékába tartozó szelep lényegesen kisebb és robosztusabb, mint a piacon kapható hasonló szelepek, világszerte raktárkészletről, kedvező áron beszerezhető. "Örülünk, hogy a Festo szakértői, különösen Dhruv Subbiah, a Festo Malajzia akkori területi igazgatója, valamint Aaron Ang értékesítési mérnök tanácsot adtak nekünk a Festo szeleptechnológia helyes használatáról" – teszi hozzá Tan.

Világszerte elérhető

A Festo támogatása nem áll meg az értékesítési tanácsadásnál, hanem kiterjedt szimulációkat és számításokat, valamint teszttermékeket is tartalmaz a koncepció bizonyítására, hogy meghatározzák, mely termékek lehetnek alkalmasak a gépekhez. "Ami szintén praktikus számunkra most, hogy a gépeink virágzó exportját tapasztaljuk, az az, hogy a Festo gyorsan elérhető a világ több mint 180 országában" – mondja Tan.

Az AFA Technologies menedzsmentje Malajziában: Christopher Tan (üzletfejlesztési igazgató) balra, Chester Tan (vezérigazgató) jobbra (Forrás: AFA)

Előre mutató partneri kapcsolat

"Nagy öröm volt az AFA-val együtt dolgozni, mert a technológia iránti szenvedélyük és a jövőképük által indíttatva a kesztyűiparról a teljes körű anyagmozgatási és csomagolási megoldásokra is ki akarják terjeszteni a tevékenységi körüket. Élveztük a partnerséget, mint az automatizálási megoldásaik beszállítója, és várakozással tekintünk a jövőbeni közös utunk elé" – teszi hozzá Dhruv Subbiah, aki ma a Festo délkelet-ázsiai és csendes-óceáni régiójának elektronikai és szereléstechnikai üzletágvezetője.

www.festo.hu