Termelékenység, pontosság és önállóság a formagyártásban

A Mikron MILL P 500 a maximális pontosság mellett a hosszú távú stabilitásban is jeleskedik

A GF MILL P 500 a standard 3 tengelyes marógépekkel elérhető legnagyobb pontosságot kínálja. Nagy termelékenységével és az időigényes megmunkálások alatt is biztosított hosszú távú stabilitásával a gép forradalmi megoldást jelenthet a szerszám- és formagyártók számára.

Bár a MILL P 500-at elsősorban a standard 3 tengelyes gépeken elérhető maximális pontosság fémjelzi, előnyei korántsem merülnek ki ebben a tulajdonságában. A korszerű marógép ugyanis az időigényes megmunkálások alatt is hossz távú stabilitást garantál, emellett pedig a termelékenység terén is biztosítja a szükséges versenyelőnyt.

A MILL P 500 a GF Machining Solutions nagy teljesítményű, 3 tengelyes portfólióját kifejezetten az infokommunikációs (ICT) és elektronikai (EC) szektoroknak dolgozó szerszám- és formagyártóknak szánt megoldásokkal bővíti. Nagy tengelyarányának köszönhetően ugyanakkor a MILL P 500 az autóiparnak, a háztartási eszközök szektorának és a csomagolóiparnak beszállító szerszám- és formagyártók igényeit is képes kielégíteni.

Bizonyos iparágak üreges formaszerszámai nagy pozicionálási pontosságot és magas felületi minőséget igényelnek. A MILL P 500 megfelel ezen igényeknek, hála a 42 000 ford./perces Step-Tec főorsónak és a stabil szerkezeti kialakításnak, amely gondoskodik arról, hogy a forgácsok ne hagyjanak nyomot a fényes felületeken

A MILL P 500 kiválóan viseli a megmunkálások alatti, illetve a gyártói környezetből adódó hőingadozásokat, ezzel nagyobb megbízhatóságot, rendelkezésre állást és stabilitást is kínál a gyártóknak. A szerszámgép – kategóriájában különösen – kompakt mérete és könnyű hozzáférhetősége pedig a lehető legjobb egy négyzetméterre eső teljesítményt biztosítja.

A MILL P 500 stabil gépalapja nagy pontosságot és dinamizmust is kínál a felhasználóknak, ami nélkülözhetetlen a műanyagfröccsöntéshez használt formaszerszámok üregeinek és a bélyegző szerszámok lemezeinek minőségi előállításához. A szerszámgép mindemellett kiváló anyagleválasztási sebességgel is rendelkezik, amit nagy sebességű Step-Tec főorsója tesz lehetővé.

±4 µm-es pontosság

A MILL P 500-zal a rendkívül nagy kihívást jelentő, 5 µm méret alatti alkatrészeltérések is biztosíthatók, hosszabb – akár 24 órás – használati periódusok alatt is. A hőstabilizált géptestnek köszönhetően ráadásul a szerszámgép nagyoló teljesítménye is említésre méltó – a minőség a program időtartamától függetlenül garantált. A gép teljesítményét a korszerű komponensek, a nagy technikai megmunkálhatóság és a vonzó automatizációs lehetőségek még tovább növelik. Ezen jellemzők együttesen nagy pontosságot és kiváló felületi minőséget garantálnak a megmunkálási idők befolyásolása nélkül.

Ra ≤ 0,1 μm

A MILL P 500-zal biztosítható 0,1 μm-es felületi minőségnek köszönhetően a gyártók gyorsabban tudják leszállítani termékeiket az előírt minőség mellett. A megoldásnak hála napokkal csökkennek az idő- és munkaerő-igényes manuális polírozási munkák, a gyártók így gyorsabban reagálhatnak ügyfeleik igényeire.

Kiváló dinamikai jellemzők

Jelentősen magasabb dinamikai jellemzőinek köszönhetően a MILL P 500 a termelési költségekre is rendkívül pozitívan hat. További előny a termelékenység szempontjából a 30 m/perces előtolás, a 42 000 ford./perces, 8,8 Nm nyomatékú Step-Tec főorsó, valamint a HSK-E40-es szerszámbefogó.

24/7 automatizált folyamat

Az integrált szerszámtár és az elérhető árú Mikron WPC 10 palettacserélő által biztosított automatizált folyamatokkal a szerszámgép akár folyamatos éjjel-nappali termelésre is beállítható. A System 3R választékából elérhető számos szoftveres opcióval a gép önállósága ráadásul még tovább bővíthető. Ezek közé tartozik például a System 3R WorkShopManager használata esetén elérhető CuttingToolManager (CMT = forgácsszerszám-ellenőrzés).

Balra: A CutterToolMonitoring (CTM = forgácsszerszám-ellenőrzés) opció használatával a felhasználók áttekintést kaphatnak az adott munkához szükséges szerszámokról és azok várható élettartamáról. Jobbra: A munkalistán a gépkezelő megtekintheti a forgácsolószerszámok állapotát, illetve hogy hiányzik-e közülük bármelyik.

A CellManager és a JobTool Manager (JTM) segítségével ellenőrizhető a szükséges forgácsolószerszámok rendelkezésre állása. Az Alarm Server e-mail- vagy szöveges üzenetek formájában értesítéseket küld a felhasználónak. A CellMonitor megjeleníti az egyes gyártócellák, szerszámgépek és folyamatok állapotát. A CellStatistic pedig lekérdezi és elemzi a cellák kihasználtságát és sorrendjének adatait.

Step-Tec HVC 140 főorsó

A MILL P 500 HVC 140-es főorsója a HSK-E40 szerszámbefogóval az egyik lehető legjobb opció a pontosság és a hőstabilitás tekintetében. A főorsó lenyűgöző statikus és dinamikus merevséget biztosít minimális kifutás mellett. Porszáraz főorsóhomlokával orvosi eszközök és grafit megmunkálására is alkalmas.

Az ICT és egyéb szuper precíziós alkalmazásokat kiszolgáló szerszám- és formagyártás terén a HVC 140 főorsó az egyik legjobb választás. Alkatrészgyártói oldalon különösen ideális az orvostechnika, a fogászat, az óra- és ékszeripar számára végzett nagy pontosságú megmunkálásokhoz és köszörülési alkalmazásokhoz.

