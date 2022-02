Terheléses teszt

Mit kell figyelembe venni a nagy igénybevételnek kitett szabványelemek esetében?

Mivel a folyamatok egyre hatékonyabbak, és a termelékenység várhatóan az elkövetkező évtizedben is növekedni fog, most minden eddiginél fontosabb, hogy a szabványelemek a hosszan tartó használatot is kibírják. Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója a nagy igénybevételnek ellenálló gépelemek használatának fontosságát hangsúlyozza a leállások megelőzése érdekében.

Amint azt mindannyian tudjuk, a gépek és berendezések törésre hajlamosak, ami meghibásodásokat és késéseket okoz. Egy idő után minden gépelem elhasználódik, korrodálódik, vagy egyszerűen eléri a hibapontot, ami gyakran a termelés leállásával jár és az éves hatékonyság fenntartásának képességét is befolyásolja.



A mérnökök azonban egyszerű döntésekkel is leküzdhetik, vagy enyhíthetik a problémát. A nagy igénybevételnek kitett szabványelemeket tartalmazó gépek tervezésével a berendezések hosszabb ideig működhetnek, csökkenthető a meghibásodási arány, a tartósság és a megbízhatóság pedig javítható, hogy a rendszer ellenálljon a modern gyártás során felmerülő erőknek és a mindennapi terhelésnek.



A meghibásodások leggyakoribb okai

A gépelemek meghibásodásának számos oka lehet, de fontos megérteni a leggyakoribb hibaokokat, hogy megelőzzük a gyártási zavarokat.



Gyakran az elektronikus egységek az elsők, amelyek egy rendszeren belül meghibásodnak, mivel ezeknek nemcsak szerkezetileg kell megbízhatónak lenniük, hanem digitális funkciókat is el kell látniuk. A forrasztás, a csomagolás és a disztribúció során észlelt lehetséges hibákra tekintettel a gyártók általában egy több órás ´burn-in´ tesztidőszakot tartanak, hogy biztosítsák az egységek elvárt teljesítményét.



Az egységek kényes természete azonban azt eredményezi, hogy hajlamosak a meghibásodásokra és rendszeres karbantartást igényelnek, hogy a beprogramozott funkciókat megbízhatóan teljesítsék. A meghibásodások függhetnek a nedvességszinttől, a hőmérséklet-ingadozásoktól és a túlfeszültségtől, ami nem csak a gyártás leállását, hanem a rendszer fokozott mechanikai igénybevételét is okozhatják.



Ezzel együtt, bár a karbantartás kulcsfontosságú a berendezés meghibásodásának megelőzésében, a túlzásba vitt, vagy elhanyagolt szerviz egyaránt lehet káros. A túl ritka szervizelés elkerülhetetlenül észrevétlen problémákhoz vezethet, amelyek az egységek meghibásodását is katalizálhatják. Ugyanígy a túlzott szervizelés is okozhat ugyanannyi problémát, ha ugyanis több időt töltenek a szükségtelen karbantartással, nagyobb az esélye annak, hogy véletlenül elveszik egy fontos csavar, eltörik egy panel vagy kiold egy retesz.



Nyilvánvaló, hogy az emberi hibák döntő szerepet játszhatnak a rendszer vagy a gépelemek meghibásodásában, és a gépkezelők is jelentősen befolyásolják a gépek sikeres működését. A koncentrációvesztés és a fáradtság mind általános emberi tulajdonságok, amelyek jelentős hatással vannak a teljesítményre és az elkerülhető leállásokra. Vanson Bourne tanulmánya szerint a feldolgozóiparban az összes nem tervezett leállás 23%-át okozza emberi mulasztás, míg más ágazatokban ez az arány mindössze 9%.



Ezek az emberi hibák, valamint a meghibásodások egyéb gyakori okai a gépelemekkel kapcsolatos problémákhoz vezetnek. Az olyan problémák, mint az elmozdulás (amely a gépelemek kifáradását és meghibásodását idézheti elő), a korrózió és az általános felületi kopás, mind a felmerülő problémák következményei. A mérnök feladata ezért az, hogy segítsen megelőzni a gépelemek kopását és csökkentse a leállások valószínűségét.



Hogyan válasszuk ki a megfelelő anyagot?

A feladathoz illő gépelem kiválasztásakor a mérnököknek számos tényezőt kell figyelembe venniük annak biztosítására, hogy a gépelem képes legyen megbirkózni a nagy igénybevétellel.



Az első és valószínűleg legfontosabb szempont a gépelem kopásállósága - különösen annak specifikus alkalmazásán belül. Minden mozgó gépelem elkerülhetetlenül elhasználódik, ezért ha először olyanokat választunk ki, amelyek ellenállnak a nagy terhelésnek és a gyakori használatnak, a mérnökök csökkentik a leállások szükségességét.

Ennek ellenére fontos figyelembe venni a gépelem funkcióját is. Például bár a rézalapú ötvözetek kiváló tartósságot biztosítanak, ezt az anyagot az élelmiszergyártás egyes zónáiban tilos használni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a réz korrodálódhat, ha bármilyen savas hatás éri, így a feldolgozott élelmiszerek is ki lennének téve a szennyeződés veszélyének.



A mérnököknek figyelembe kell venniük a gépelem használatI módját is. Az agresszív anyagokkal történő gyakori tisztítást igénylő gépeknek képesnek kell lenniük megbirkózni a környezettel, miközben a nagy terhelést is el kell viselniük. Az alacsony karbantartást igénylő anyagok rendkívül előnyösek a termelési hatékonyság javítására törekvő vállalatok számára is, mert általuk kevesebb időt kell gépegységek felülvizsgálatára és szervizelésére fordítani.



A piac élén

Az elmúlt években látható volt a fejlődés a nagy igénybevételt elviselni képes, kopásálló anyagok terén, de egyik sem volt képes felülmúlni a közelmúltban bevezetett kerámia gépelemeket.



A kerámia gépelemek kiváló keménységgel, kopás-, hő- és ütésállósággal, ezenkívül pedig kiemelkedő dörzsállósággal is bírnak - ami azt jelenti, hogy a gépi folyamatok és műveletek biztonságosabbá és minőségorientáltabbá tehetők. Az egyik iparág, amely már előnyt húz az anyag kiváló tulajdonságaiból, az éppen a szerszámgyártás, ahol az alternatív anyagok rendkívül precíz alkalmazást tesznek lehetővé, miközben még intenzív használat után sem mutatnak szinte semmilyen kopásnyomot.



Az anyag a nagy hajlítószilárdságának és keménységének köszönhetően a nagy mechanikai terhelésű alkalmazásokhoz is jó választás - norelem átfogó kerámiakínálatával, amelyet kifejezetten az élettartam maximalizálására terveztek.



Ahol kiemelt fontosságú a higiénia, a kiváló minőségű ötvözött rozsdamentes acél továbbra is vezető szerepet tölt be az élelmiszer-, gyógyszer- és egészségiparban.





Az anyag nem csak a benne rejlő tartósság miatt képes a nagy igénybevételnek kitett funkciók kezelésére, de sima, nem nedvszívó felülete higiénikus felületet is biztosít, amely nem tartalmaz baktériumokat vagy vegyszereket. Az Ra 0,8 μm felületi érdességével norelem csavarjai és anyái enyhítik a fémben lévő csúcsok és mélyedések okozta problémát, ami táptalajt biztosíthatna a mikroorganizmusok számára. Az anyag emellett a korróziónak is ellenáll és toleráns a szélsőséges hőmérsékleti változásokkal szemben is, így a piacon elérhető egyik legsokoldalúbb anyag.

Ahol döntő fontosságú a mozgás, semmi sem viseli el jobban a nagy igénybevételt, mint a lineáris aktuátorok. norelem fogasszíj-hajtásaival és profilsínvezetékeivel párosítva az aktuátor minden irányból képes felvenni a legnagyobb erőket, miközben jó kopásállósággal is rendelkezik. A lineáris aktuátorokat nagy tömegek mozgatására optimalizálták folyamatos szervizigény nélkül, tökéletes megoldást kínálva nehéz terhek szállítására olyan környezetben, ahol döntő fontosságú a termelés hatékonysága.

A norelem megoldása

A kopás és az elhasználódás állandó kihívást jelent a feldolgozóipar számára, mivel a gépelemeknek sokféle környezetet kell elviselniük, ezért a mérnököknek számos szempontot kell figyelembe venniük a gyártás megkezdése előtt. norelemnél olyan kiváló minőségű gépelemek gyártására specializálódtunk, amelyek kulcsfontosságúak a leállások megelőzéséhez és a nagy terhelések elviseléséhez.



A több mint 60 000 szabványelemmel norelem a gépelemek teljes választékét teszi elérhetővé, beleértve a kerámia és a rozsdamentes acél gépelemeket is. További információért, kérjük, keresse fel a www.norelem.hu oldalt.