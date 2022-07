Támogató technológiák a digitális ökoszisztéma kialakításában

Már az ipar 5.0 forradalmat emlegetik a világ vezető szervezetei és az ipari döntéshozók, hiszen az elmúlt időszak globális piaci változásai még inkább az automatizáció és digitalizáció felé terelték a vállalatokat. Mégis a magyarországi kis –és középvállalatok digitalizációs és robotizációs fejlettségi szintje továbbra is sok helyen alacsony, azonban könnyedén fejleszthető.

Magyarországon a vállalatok nemrég kezdték megtenni első lépéseiket a digitális transzformáció kihívásainak teljesítése felé, azonban már nyakukon az ipar 4.0-ás és ipar 5.0-ás stratégiák, amelyek még magasabb szintre emelik az automatizációs és IT-s megoldások és az emberek együttműködését az értékteremetés jegyében.

De miért olyan fontos a digitalizáció a vállalatok életében? A gyártással kapcsolatos problémák jelentős részét a rendezetlen termelés, a váratlan gépleállások, a nem megfelelő karbantartás, az ellátási láncok közötti elakadások okozzák.

Egy vállalat digitalizációja több lépésből áll, és jó esetben egy konzisztens stratégia mentén épül fel. Ebben helye van többek között az olyan alapvető eszközöknek, mint a termékek mennyiségét és értékét monitorozó rendszerek, illetve eggyel fejlettebb szinten a megfelelő vállalatirányítási (ERP) és termelésirányítási rendszerek (MES) alkalmazása jellemző. Profi szinten pedig a rengeteg rendelkezésre álló adat segítségével a digitalizált vállalatok a rugalmas termelési tervre és gyártásra koncentrálnak.

Az egyes részfolyamatok automatizációja már jellemzően a hazai kkv-knál is zajlik. Az olyan ismétlődő, nagy hozzáadott értéket nem jelentő, nehéz feladatok ellátására, mint a munkagépekből való ki- és bepakolás, a hegesztés, vagy az árumozgatás, amelyeket az ipari, kollaboratív és mobil robotok könnyedén ellátnak, sok cég már beruházott. Mindez azonban még nem jelenti a magas szintű digitalizációt. Arról akkor beszélhetünk, ha ezen eszközök folyamatos adatszolgáltatás mellett a teljes ellátási láncba vannak kapcsolva, így monitorozható, hogy az adott művelet a teljes folyamaton belül hogyan teljesít. Elképesztő előnyöket jelent, ha az egyes folyamatokat nem manuálisan vagy analóg módon, hanem a digitális térben, automatizáltan működtet egy cég. Tipikusan ilyen részfolyamat a belső logisztika, amely az elérhető technológiák, például autonóm mobil robotok (AMR-ek) segítségével könnyen automatizálható. Ennek köszönhetően humánerőforrás szabadul fel, amelyet hozzáadott értékkel rendelkező feladatokra lehet átcsoportosítani, illetve a belső árumozgatás is optimalizálható. A technológiai gyártók pedig ezen felül arra is törekednek, hogy mindez minél egyszerűbben a digitális tér részeként jelenhessen meg.

Hogyan támogatják a technológiai gyártók a cégek digitalizációját?

Az automatizációs megoldások implementálásakor rendkívül fontos, hogy az mennyire könnyen kezelhető a digitális rendszer részeként, vagy ha megfordítjuk a kérdést, akkor az automatizációs technológia könnyen digitalizálható-e rendszer szinten. Az International Federation of Robotics (IFR) által szervezett müncheni CEO kerekasztal-beszélgetésen már 2016-ban az volt a téma, hogy a robotika mennyire áll készen a digitalizációra. A beszélgetésen részt vevő legnagyobb robotgyártók vezetőinek többsége már akkor is úgy ítélte meg, hogy a robotok hálózatba kapcsolhatók, kommunikálnak magukról, tehát készen állnak a folyamatra. A kérdés inkább az, hogy a gyártói ökoszisztéma egésze mennyire alkalmas rendszer szinten a digitalizációra. A téma azóta csak aktuálisabb lett, és ahogyan a digitalizáció mértéke, úgy a fejlesztések iránya is egy irányba mutat.

Az intralogisztikai folyamatok automatizációjában szerepet vállaló Mobile Industrial Robots (MiR) elnöke, Soren E. Nielsen egy, a közelmúltban adott interjújában például arról beszélt, hogy fejlesztettek egy API-t (Application Programming Interface), vagyis egy webalapú flottakezelőt, amely integrálható a vállalatirányítási (ERP) vagy raktárfelügyeleti rendszerekbe (WMS). Ez azt jelenti, hogy az autonóm mobil robotok nem csak könnyen implementálhatók egy gyártó környezetbe, de rögtön bekapcsolódnak a digitális ökoszisztémába is, amely komoly előnyöket jelent egy vállalat számára.

Tapasztalatok szerint egyébként az a cég, amely belevág a belső logisztika automatizálásába, egyre nagyobb autonóm robotflottát épít, hiszen azon túl, hogy a beruházás rövid megtérülési idővel optimalizálja a korábban humánerőforrást igénylő feladatot, az AMR-ek saját navigációval rendelkeznek, és a beépített biztonsági felszereléseknek és protokolloknak köszönhetően baleset nélkül, akár 3 műszakban dolgoznak. Könnyen implementálhatók és programozhatók, a MiR Fleet webalapú kezelőfelületnek köszönhetően pedig központilag irányíthatók a robotok egyetlen állomásról az egész munkaterületen. Mindez digitális kapcsolódással óriási megtérülést jelenthet egy gyártófolyamat egészére nézve.

Az intralogisztikai feladatok ellátásában részt vállaló autonóm mobil robotgyártók ráadásul olyan szabványokon dolgoznak, amelyek segítik a vállalatokat a különböző gyártóktól származó AMR-eket egymással együttműködve könnyen telepíteni egy gyártókörnyezetbe, segítve ezzel a raktár- és gyártásautomatizálást.

