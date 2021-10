Szerszám- és forgácsolási adatok azonnali optimalizálása a Seco Suggest segítségével

Címkék: forgácsolás forgácsoló_szerszám precíziós szerszámok Seco Tools szerszám szerszámtechnika

A Seco Tools ügyfelei a nemrégiben áttervezett ingyenes online alkalmazás, a Suggest segítségéve gyors, szakértői szerszámajánlásokkal csökkenthetik a folyamatoptimalizáláshoz szükséges időt. Az alkalmazás a nap 24 órájában, folyamatosan elérhető.

A megmunkálási feladatok egyre összetettebbé válnak, a tűréshatárok egyre szigorúbbak, a szállítási határidők egyre rövidebbek, és a szakképzett kezelőszemélyzetet egyre nehezebb megtalálni, az üzemeknek megbízható tanácsadásra van szükségük, amely segít megtalálni a leghatékonyabb szerszámmegoldásokat. Miután a felhasználó beírta a gépére és az alkalmazási követelményekre vonatkozó legfontosabb információkat a Suggest alkalmazásba, kevesebb mint egy perc alatt hasznos ajánlásokat és forgácsolási adatokat kap.

Beállítási idő rövidítése a termelékenység növelése érdekében

A Suggest valós idejű hozzáférést biztosít a Seco termékinformációkhoz és a legtöbb Seco termékre vonatkozó ajánlott forgácsolási adatokhoz, lehetővé téve a cégek számára a ciklusidő minimalizálását. „A megmunkálási idő csökkentése segít a vállalkozásoknak megőrizni a versenyelőnyöket, ám a hagyományos vágószerszám kiválasztása nehéz és időigényes lehet, különösen a kevésbé tapasztalt kezelők számára” – vélekedik Gerrit Kremer, a digitális termékszolgáltatások globális termékmenedzsere.

Használható alternatívák

Mivel a megmunkálási feladatokhoz több szerszámmegoldás is alkalmazható, a Suggest felsorolja azokat az alternatív termékeket is, amelyek jobban megfelelhetnek a felhasználó egyedi igényeinek. Ott, ahol optimalizálni kell a menetprogramozást, a Suggest az alkalmazás részletei mellé teljesen optimalizált CNC-kódot is biztosít.

Középpontban az ügyfél kényelme

Az újonnan optimalizált Suggest a még egyszerűbb használat érdekében segít a műhelyeknek, hogy gyorsan és pontosan megismerhessék a forgácsolási adatokat és a szerszámokra vonatkozó ajánlásokat. A forgácsolási stratégiákkal kapcsolatos kérdéseikre adott átfogó megoldást az ügyfelek a Seco Tools szakértelmét kihasználva a minden eddiginél jobb termelési eredmények eléréséhez használhatják fel.

www.secotools.com