Szerelje fel gépeit és rendszereit az Automatizálás Sztárjaival!

A Festo termék-alapválasztékának már több mint 2 200 típusa érhető el azonnal, világszerte

A Festo készen áll a további növekedésre. A vállalat az elmúlt két évben világszerte megduplázta termelési kapacitását. Azért volt szükség ezekre az erőfeszítésekre, hogy a Festo bővíthesse termék-alapválasztékát (a „csillagos” termékeket) a pneumatikus és elektromos automatizálás területén. Ők az automatizálási technológia igazi „sztárjai” – gyorsan elérhetőek világszerte, tartósak, és az áruk is vonzó.

Az automatizálás sztárjai több mint 2 200 alkatrészt tartalmaznak a pneumatikus és elektromos vezérlési lánc minden szegmenséből, a sűrítettlevegő-előkészítőktől a szelepeken és munkahengereken keresztül a kiegészítő elemekig, amilyenek például a megfelelő csövek és szerelvények. A Festo csillagos termékeivel a gép- és berendezésgyártók az alkalmazások mintegy 80%-át gyorsan, könnyedén és vonzó áron tudják megvalósítani, még akkor is, ha nagy mennyiségekre van szükség.

Kompakt szelep 12 másodpercenként: a gyors átállási időkkel bíró automatizált összeszerelő üzemek biztosítják a Festo csillagos termékeinek nagy sorozatú gyártását (Forrás: Festo AG & Co. KG)

Gyors elérhetőség világszerte

A csillaggal megjelölt alkatrészek nagy része már 24 órával a megrendelés után szállításra kész, míg a konfigurálható termékek öt napon belül készülnek el. A decentralizált automatikus gyártásnak köszönhetően az összes csillagos termék ugyanabban a minőségben érhető el az olyan központi piacokon, mint Németország, Kína és az USA. Ezeken felül további gyárak találhatóak Indiában, Brazíliában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Bulgáriában és Svájcban. A forgalmazás szintén decentralizált a Németországban, Kínában és az USA-ban működő, magas szinten automatizált logisztikai központoknak köszönhetően, így az ügyfelek 70%-a egyetlen nap alatt hozzájuthat a megrendelt termékekhez.

Pontosság és nagy teljesítmény egyetlen alkatrészként gyártott szánnal és járomlappal: DGST miniszán (Forrás: Festo AG & Co. KG)

A csillagos termékek legújabb elemeit a Festo tervezőmérnökeinek és gyártástervezőinek együttműködése fémjelzi. Ezen termékek fejlesztése során szorosan együttműködtek annak érdekében, hogy a Festo üzemei nagy fokú automatizálással tudják gyártani az alkatrészeket. Például az új DGST mini szánegység szánját és járomlapját a Festo mérnökei egyetlen részegységként tervezték meg annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen nagy mennyiségeket gyártani. A fejlesztők ezzel 60%-ra tudták csökkenteni az alkatrészek számát a korábbi modellhez képest.

Erős és kompakt, a felszerelési lehetőségek széles választékával: DFM vezetett henger (Forrás: Festo AG & Co. KG)

Rövidebb ciklusidők

Ez a párhuzamos mérnöki megközelítés tette lehetővé a Festo számára, hogy a DGST vagy a DFM vezetett henger gyártási ütemidejét közel 50%-kal csökkentse. A Festo gyárak jelenleg egy perc alatt képesek elkészíteni egy DFM-et. A másik példa a VUVG szelepsorozat automatikus gyártósora, amely 12 másodpercenként gyárt le egy teljesen összeszerelt szelepet.

Magas térfogatáram keskeny kialakítással: VUVG kompakt szelep (Forrás: Festo AG & Co. KG)

Az új szervezési módszereknek köszönhetően az egyes gyártási lépések közötti útvonalak lerövidültek, és az átbocsátási idők is csökkentek. Ezek magukban foglalják a termelés és az összeszerelés hozzáigazítását az értékáram folyamataihoz és az OPEX (Operational Excellence) módszerek következetes alkalmazását, amilyen például a Lean Management vagy Six Sigma. A Festo ezeket az új módszereket tervezi alkalmazni a hatékonyság és a termelékenység fokozására a termelési, összeszerelési és logisztikai telephelyein az elkövetkező években.

Helytakarékos és precíz, számos telepítési lehetőséggel felruházva: ADN-S kompakt munkahenger (Forrás: Festo AG & Co. KG)

Az automatizálás világának új sztárjai

A gyorsított termékfejlesztési folyamat előkészítette az utat az automatizálás legújabb sztárjai számára. A DGST miniszán például a legkisebb és legrövidebb szánhajtás a piacon. Emellett kiváló, amikor pontosságról, erőkről, mozgásszabályozásról, tartósságról és megbízhatóságról van szó.

Pehelykönnyű és erőteljes a decentralizált alkalmazásokhoz: MS2 szűrő-nyomásszabályozó (Forrás: Festo AG & Co. KG)

Az automatizálás új sztárjai között szerepel az ADN-S pehelykönnyű, kompakt munkahenger is, amelyet szinte teljes egészében egy egységként gyártanak, és a legkisebb helyeken is képes kis és miniatűr mozgásokat végrehajtani. Az MS2 sorozatú levegő-előkészítő egységek nyomásszabályozói és szűrőszabályozói közvetlenül a gépben, a folyamat közelében történő felhasználásra és a mozgó géprészeken való alkalmazásokhoz készültek. Könnyűek és kis helyet foglalnak, de átáramlásuk magas, akár 350 l/perc is lehet típustól függően.

Változatos színekben, átlátszóként, rendkívüli rugalmassággal: PUN-H/QS csövek/csatlakozók kombinációja (Forrás: Festo AG & Co. KG)

A PUN-H/QS cső/csatlakozó kombináció biztosítja a megbízható sűrítettlevegő-ellátást a szokásos alkalmazásoknál, de nedves környezetben és az élelmiszeriparban is használható. Ez csak néhány a Festo csillagos termékeinek több mint 2 200 típusából, amelyek világszerte gyorsan és vonzó áron érhetők el.

