Számtalan alkalmazás a Kennametal GUP-V geometriával

Az új Beyond™ Evolution™ profilesztergáló geometria megnöveli a legkeresettebb beszúró és leszúró platform teljesítményét.

A Kennametal kibővítette az új Beyond™ Evolution™ beszúrórendszerét és bevezette a GUP-V (Groowing Universal Positive) profilesztergáló geometriát. Az új V-alakú egyoldalas lapka kifejlesztésével a Beyond Evolution most több alkalmazást tud lefedni, mint eddig valaha és segít a szerszámköltségek csökkentésében.

A beszúrásra, leszúrásra, oldalazásra, tobborsós esztergálásra és most már profilesztergálásra is képes: az új Beyond Evolution GUP-V lapka

A Beyond Evolution beszúrórendszer bemutatása óta folyamatosan a sokoldalúság növelésére összpontosítunk és ez alól az új GUP-V többirányú profilozó lapka sem kivétel - jelentette ki Robert Keilmann a Kennametal termékmenedzsere. - A többi lapkageometriával együtt a felhasználók egyetlen szerszámrendszerrel képesek sokféle anyag beszúrására, leszúrására, oldalazására és többorsós esztergálásra. Egyszerűen fogalmazva: amikor az ügyfél a Beyond Evolution-t alkalmazza az esztergáláshoz, nincs szüksége másra – annyira univerzálisan alkalmazható.

Minden Beyond Evolution váltólapka tripla-V fészekkonstrukcióval rendelkezik: a stabil pozícionálás a hátoldalon (1), valamint a felül és alul (2) gondoskodik a maximális stabilitásról különösen a többirányú esztergálásnál és profilesztergálásnál.

Mint a többi Beyond Evolution váltólapka a GUP-V geometria is a szabadalmaztatott tripla-V konstrukciót használja prizmaformájú kontaktfelületekkel felül, alul és hátul. Ez nagy merevséget biztosít, ami kiváló felületminőséghez, nagy méretpontossághoz vezet és egyúttal magas forgácsolási teljesítményt eredményez. Kérjük, további információért kattintson ide: Beyond Evolution