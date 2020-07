STUDER – A 360°-os, teljes körű megoldás belső köszörüléshez

A svájci STUDER köszörűgépeket olyan helyeken használják, ahol a nagy pontosság és a működési hatékonyság is elvárás

1933-ban gyártotta le az első, „01” típusra keresztelt belső palástköszörűgépét a Fritz Studer AG. 87 évvel később a svájci gépgyártó 12 gépcsaládjával mára valószínűleg a világ legnagyobb választékát kínálja a belső palástköszörüléshez.

A schorndorfi Kptec Components GmbH a szerszámgépipar beszállítója, termelése jelentős részét orsók, forgórészek, orsóházak, összekötő rudak és peremes alkatrészek teszik ki. Legnagyobb erősségük a köszörüléstechnika. Walter Wiedenhöfer, a Kptec Components ügyvezető igazgatójának elmondása szerint a mikronos tűrések folyamatosan nagy kihívást jelentenek a köszörülés során: „Az orsóalkatrészek gyártásakor az 1 mikronos egytengelyűség tűrések a legmodernebb technikát feltételezik. Gyakran H6 tűréssel kell akár 400 mm mélységű furatokat köszörülni. A gépnek ezenfelül a lehető leggazdaságosabban kell gyártania: egyetlenegyszer foghatjuk be az alkatrészt, és a gépnek így, egy lépésben kell elvégeznie a teljes műveletet.” De egy jó gép ezeken túl még rugalmas is, és lehetővé teszi a nem túl gyakori műveletek elvégzését is, mint például az orsókon hornyok köszörülése. A STUDER S151 univerzális belső palástköszörűgép minden felsorolt követelménynek megfelel. Teljesen felszerelt, három belső és egy külső köszörűorsóval, valamit mérőtapintóval rendelkezik, ami Wiedenhöfer urat is meggyőzte: „A STUDER S151 egyértelműen a legjobb gépünk a cégnél, és abszolút helyes döntés volt Studer gépet vásárolni.”

Valószínűleg a világ legnagyobb gépválasztéka belső palástköszörüléshez

Az univerzális megoldások

A STUDER megfelelő géppel rendelkezik mindenfajta belső köszörülési igényhez. Az univerzális gépválaszték az S121, S131, S141 és S151 modellekből áll. A kedvező árú, széleskörűen használható S121 ideális választás a tárcsaszerű alkatrészek belső-, homlok- és külső köszörülésére. Az S131, S141 és S151 modellek átfogó választékot nyújtanak a belső palástköszörülés minden elképzelhető alkalmazásához. Ezeket a gépeket ott használják, ahol elvárás a nagyon nagy pontosság és vele együtt a termelési hatékonyság is: például peremes alkatrészek, orsótengelyek, orsóházak, rotortengelyek, perselyek és számtalan egyéb termék esetében. A megmunkálható munkadarab maximális tömege 250 kg, a legnagyobb megengedett hossza pedig akár 1 300 mm is lehet.

A változatos gyártáshoz

A STUDER S110 modell egy nagyon rugalmas és kompakt belső palástköszörűgép, amely ideális tárcsaszerű alkatrészekhez, illetve egyedi és kis sorozatú gyártáshoz. Kis helyigényének köszönhetően bármilyen műhelyben könnyedén elfér. A STUDER S122 gépet leginkább kis méretű furatokhoz fejlesztették ki, 220 mm-es legnagyobb elmozdulási átmérővel. A gép a legmodernebb megoldás a kis és közepes méretű munkadarabok kicsi vagy akár nagy szériában történő gyártására. A STUDER S110 és S122 is akár három köszörűorsó kezelésére képes párhuzamos elrendezéssel, ami lehető teszi a külső és belső köszörülés egyetlen befogásban történő elvégzését. „Ár, minőség és műszaki színvonal. Ezek alapján választottunk új gépet – ismertette Miroslav Martinek, a Sellier & Bellot termelési vezetője a STUDER S110 gép megvásárlása után, és hozzátette: – A berendezés legnagyobb előnye a magas gyártási kapacitás.”

Három modell rádiuszokhoz

A rádiuszok, gömbök, kúpok és átmérők nagy pontosságú belső palástköszörülésének specialistái a STUDER S121, S131 és S141 modellek. Ezek a gépek 400 mm átmérővel képesek a munkaasztal felett elmozdulni, a munkadarabok maximális súlya pedig 100 kg is lehet. Fő alkalmazási területeik lehetnek például a volfrám-karbidból és kerámiából készült mélyhúzó szerszámok gyártása, valamint a hidraulikus alkatrészek, axiális szivattyúk dugattyúi, vezetőlemezek, illetve acélból, lemezgrafitos öntöttvasból és rézből készült különböző házak megmunkálása. Ezek a gépek jól alkalmazhatók speciális gyártási területeken is, mint akár az orvostechnikai implantátumokhoz használt, ipari kerámiából, zafírból és volfrám-karbidból készült komplex munkadarabok elkészítése. A direkt hajtású, automatikus B tengely lehetővé teszi az interpolációs köszörülést a rádiuszok nagy pontosságú kialakításához. A Radius köszörűgépeket a StuderSIM szoftver vezérli. Egy rádiuszköszörülési funkcióval felszerelt STUDER S131 gép működik a németországi AKS Hartmetalltechnik GmbH-nál is. „A különféle műveleteket egyetlen befogásban elvégezni képes kifinomult CNC-technológia és az így elért legnagyobb pontosság minket is meggyőzött – magyarázta Edgar Feifel gyártási igazgató. – A beállítási idő, a karbantartási költség és az állásidő immáron pontosan kiszámítható és tervezhető! A Studer helyi szervizének és ügyfélszolgálatának felkészültsége pedig további előnyt jelent számunkra.”

Merev gépszerkezet és kialakítás

A Studer belső palástköszörűgépek kiváló rezgéscsillapító tulajdonságokkal rendelkező egyedi Granitan® gépággyal és speciális StuderGuide® szánvezetékrendszerrel készülnek. Ez utóbbi a Studer saját fejlesztése, és a legnagyobb előnyt a hagyományos hidrosztatikus szánvezetékekkel szemben a mozgási irányban felszerelt rezgéscsillapító elemek adják. Az ügyfél elvárásainak megfelelően a köszörűkorong felszabályzási folyamata is sokoldalúan és optimálisan illeszthető a munkadarab, a szerszám és az anyag egyedi jellemzőihez. További Studer-különlegességet jelentenek a köszörűkorong referenciapontjai (T számok), amik lehetővé teszik a normál méretekkel történő programozást, jelentősen leegyszerűsítve ezzel a köszörülési feladatok programozását. Az elfordítható B tengelyen hosszirányban mozgatható munkafej magas köralak-pontossággal és alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik. A beállítás és az alaphelyzetbe állítás során a mozgást légpárnás emelőmechanizmus könnyíti meg.

A köszörülési és a köszörűkorong-felszabályzási folyamatokat kifinomult szenzortechnológia felügyeli, amivel a köszörűkorong és a munkadarab pozíciója pontosan meghatározható. A ciklusidő csökkentését pedig a kontaktusérzékelés szolgálja. A moduláris orsófelépítés mindenkor a legjobban igazodik a köszörülési feladathoz. A köszörűorsó revolverfejének direkt hajtása a legkisebb pozícióeltérést garantálja a rádiusz- és univerzális köszörűgépeknél (az S110/S122 kivételével). A STUDER S122 modell esetében a kis átmérők nagy pontosságú megmunkálása is lehetséges a már jól bevált köszörűorsó-alakváltozás kompenzációnak köszönhetően.

Az automatizáláshoz rakodórendszerek érhetők el, amelyek moduláris felépítésükből fakadóan pontosan az adott alkalmazáshoz és folyamathoz illeszthetők. A megfelelő periféria biztosítja a zökkenőmentes integrációt a gyártási folyamatba.

Ezentúl mindenki ért a köszörüléshez

A gép üzemeltetéséhez már nem szükséges, hogy köszörülési specialista legyen. Elég, ha ismeri a munkadarab specifikációját, és hogy milyen felületet kíván elérni a művelet végén. A StuderTechnology alkalmazás felajánlja az optimális köszörülési paramétereket, és a programot is elkészíti. A StuderWIN program lehetőséget ad a mérés ellenőrzésének és a folyamatokat felügyelő szenzortechnológiának a teljes integrálására a felhasználói felületbe – mint például a kontaktusérzékelés vagy kiegyensúlyozó rendszerek. Ez lehetővé teszi a különböző rendszerek egyszerű és egységes programozását. A StuderWIN program kiegészíthető a StuderPictogramming köszörülési szoftverrel is. Ennek segítségével a gépkezelő egyszerűen csak sorba rendezi az egyes köszörülési ciklusokat, a vezérlő pedig generálja az ISO kódot. A gép funkcionalitását tovább növeli a formák és menetek köszörülésére szolgáló szoftveropció, a StuderSIM. Ezt a szoftvert kifejezetten rádiuszok belső köszörülésére fejlesztették ki. Az operációs rendszer lehetővé teszi az összes alapciklus programozását a köszörüléshez, a köszörűkorong-felszabályzáshoz és a folyamatot támogató mérésekhez is. Ez a programozási mód nagy rugalmasságot és elégedett felhasználókat garantál. A programozás után a művelet szimulálható és tovább optimalizálható, ami lerövidíti a programozási időt, garantálja a megbízhatóságot, és ezzel növeli az elérhető profitot.

Összességében

Alig létezik olyan munkadarab, amelyet a STUDER belső palástköszörűgépei ne tudnának megmunkálni. A köszörüléstechnika svájci specialistája minden elképzelhető alkalmazáshoz a legmegfelelőbb gépet kínálja. A felhasználóbarát kialakítás és a megbízható, modern technológia mind a gépkezelő, mind a tulajdonos számára olyan előnyöket biztosít, amik tovább növelik a gépek hasznosságát.

A Studer köszörűgépek magyarországi forgalmazója és szakszervize a Galika Szerszámgépek Kft.

www.galika.hu

www.studer.com