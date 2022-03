SMC pneumatikus munkahengerek: energiahatékonyság növelése a 4 bar üzemi nyomásra való átállással

Ma a mérnökök új generációja pozitív módon szeretné befolyásolni az ipar világát olyan gépek létrehozásával, amelyek az energiahatékonyság új szintjeit érik el, hogy ezzel is segítsenek megóvni a Földet a jövő generációi számára

Címkék: energiafogyasztás energiahatékonyság energiamenedzsment pneumatika pneumatikus henger SMC sűrített levegő

Klímaváltozás, fenntarthatóság és energiahatékonyság még soha nem szerepelt ennyire a politikai napirenden. Az ENSZ legutóbbi klímaváltozási konferenciája (COP26) Glasgow-ban (Egyesült Királyság) összehozta a világ politikai vezetőit, a nem kormányzati szervezeteket, a vállalatokat és a tudósokat azzal a céllal, hogy felgyorsítsák a fellépést a párizsi éghajlatváltozásról szóló megállapodás céljainak elérése érdekében. A kérdés számunkra az ipari gépek szintjén az, hogy mi hogyan járulhatunk hozzá a sikerhez.

Ha az ipari gépeket és rendszereket 7 bar helyett 4 bar üzemi nyomásra tervezik, a végfelhasználók akár 29%-kal is csökkenthetik energiafogyasztásukat. Ilyen hatalmas környezeti előny mellett a kérdés az, hogyan lehet az ötletet valóra váltani?

Példaként mi az SMC-nél az energiatakarékos termékekre gondolva, ISO és nem ISO hengereket egyaránt ajánlunk – mindegyiknek megvannak a maga előnyös tulajdonságai. Az ISO hengerek számos különféle alkalmazásban hasznosnak bizonyulnak, és a csereszabatosságuknak köszönhetően (pneumatikus beszállítótól függetlenül) továbbra is szerte a világon népszerűek az ipari gépgyártási projekteknél. Azonban, ha valóban új szintre szeretné emelni az energiahatékonyságot, akkor azt javasoljuk, hogy válassza nem ISO megoldásainkat.

Az SMC JMB sorozata – köztes dugattyúátmérőket kínál

Japánban dolgozó mérnökeink mindig hatékonyabb alternatívákat keresnek annak érdekében, hogy csökkentsék az energiafogyasztást, és segítsék a gépgyártókat a fenntarthatóbb megoldások létrehozásában. Hiszünk abban, hogy a kompaktabb és könnyebb megoldás előremutató út azok számára, akik rendkívül hatékony megoldásokat keresnek. A kevesebb, optimalizáltan felhasznált anyagból, high-tech technológiával előállított termékek kevésbé környezetterhelő gyártási folyamatot, beépítés után könnyebb gépeket és alacsonyabb szállítási költségeket eredményeznek. A kompaktabb termékek végtére kisebb gépi lábnyomhoz vezetnek. Több gépsor telepíthető a gyárba, növelve a termelékenységet. Bár nem állíthatjuk, hogy a könnyebb és kisebb mindig kevesebb levegőfogyasztást jelent, de az ilyen alkatrészek felszerelése a gép mozgó részeire kevesebb energiafogyasztást eredményezhet üzemeltetéskor.

ISO és nem ISO munkahengerek összehasonlítva (Ø 63–200 mm)

Hogy érzékeltessük az ISO és a nem ISO közötti különbséget, íme egy példa: az SMC C96-C ISO hengerhez (50 mm dugattyúátmérő és 100 mm lökethossz) képest az új JMB sorozatunk hossza 18%-kal csökkent, míg szélessége 9%-kal lett kevesebb, tömege pedig 39%-kal lett könnyebb. Figyelemre méltó, hogy a köztes dugattyúméretek használatával levegőfogyasztás-megtakarítás érhető el. Például egy 37 kg tömegű munkadarab mozgatásához egy legalább 43 mm-es dugattyúátmérőjű henger szükséges (ha 5 bar nyomáson működik, 50%-os terhelési tényezővel kalkulálva). Korábban a hagyományos 50 mm dugattyúátmérő lett volna a legközelebbi lehetőség, mivel a következő legkisebb méret a 40 mm, ami nem rendelkezik elegendő teljesítménnyel. Az újonnan kiadott 45 mm dugattyúátmérőjű JMB hengerrel azonban elegendő teljesítmény áll rendelkezésre, miközben az 50 mm-es változathoz képest a 0,4 l (ANR – Atmosphere Normale de Reference) levegőfogyasztás-csökkenésnek köszönhetően levegőt is megtakarít.

Típus Dugattyúátmérő (mm) Kimenet (kg) Levegőfogyasztás (l [ANR]) Elegendő a teljesítménye? C96-C Ø 40 32 1,4 Nem C96-C Ø 50 50,1 2,2 Igen JMB Ø 45 40,6 1,8 Igen

Levegőfogyasztás csökkenése: Ø 50: 2,2 l (ANR) − Ø 45: 1,8 l (ANR) = 0,4 l (ANR)

Ügyfeleink gyakran kompaktabb hengereket kérnek tőlünk, amelyek még mindig optimális teljesítményt nyújtanak, miközben csökkentik az energiaszükségletet is. Sajnos az ISO 15552 korlátai között rendkívül nehéz elérni ezeket az optimalizálásokat és a klímaválság miatt megkövetelt magas szintű energiafogyasztás-megtakarítást. Bár természetesen továbbra is támogatjuk ügyfeleinket az ISO hengerek és opciók széles választékával, ugyanakkor előremozdítjuk más hengercsaládok fejlesztését – mint például a JMB sorozatunk –, hogy kielégítsük a kompaktabb és energiahatékonyabb termékek iránti piaci igényt is. Az egész bolygó számára a kritikus döntéshozatal időszakát éljük. Hozzuk meg a helyes döntéseket!

Energiahatékony termékeink és megoldásaink széles skálájáról további tájékoztatást kaphat a www.smc.hu weboldalon, illetve keressen minket az elérhetőségeinken!