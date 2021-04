Sima futás a norelem siklócsapágyaival

A norelem siklócsapágyainak választéka az olajtárolási képességnek köszönhetően biztosítja az eszközök zavartalan és hatékony működését. A termékcsaládba a kompozit siklócsapágyak és a hengerelt kompozit siklócsapágyak tartoznak, melyeket úgy száraz, mint kenéssel futó alkalmazásokhoz terveztek, mivel önkenő tulajdonságúak és karbantartásmentesek

A beépítésre kész siklócsapágyak kombinált acél, bronz és műanyag kombinációjából, illetve szinterbronzból állnak rendelkezésre. A norelem szinterbronz siklócsapágyai folyamatos üzemű készülékekhez, például villanymotorokhoz, szellőzőkhöz és háztartási készülékekhez alkalmasak.

„A siklócsapágy-sorozatunkhoz használt anyagok kombinációja az optimális és gyakorlatilag kopásmentes csúszást nagy terhelhetőséggel és vezetőképességgel párosítja – jelentette ki Marcus Schneck, a norelem vezérigazgatója. – Ezeket a csapágyakat számos iparágban – az általános iparban, az autóiparban, az egészségügyben és a háztartási készülékekben – használják, hogy csak néhányat példát említsek.”

A szinterezett siklócsapágyak olajban impregnáltak és önkenő tulajdonságúak: az olajtartalom a tengely forgása következtében a csapágy pórusaiban áramlik, ezáltal kialakul a hidrodinamikai kenés, majd az áramlás leáll, amikor a tengely áll. Normál üzemi körülmények között nincs szükség további kenésre.

A norelem kompozit siklócsapágyai kenést használó alkalmazásokhoz, valamint forgó és oszcilláció mozgásokat igénylő alkalmazásokhoz alkalmasak. A siklócsapágy-sorozatnál nem lép fel akadozó csúszás, nem szív magába vizet és működés közben szabad mozgást és nagy pontosságot eredményez.

Az acélból és szinterbronzból készült hengerelt kompozit siklócsapágyak különösen alkalmasak száraz futási körülmények közötti működésre. A réz-ón réteg miatt a hordozólemez védett a korróziótól, belül pedig a PTFE és kenőanyag bevonattal kombinált szinterbronz sima forgást biztosít.

A siklócsapágyak nagy kémiai ellenálló képességgel rendelkeznek, és megfelelnek az európai RoHS irányelveknek. A norelem kínálata persely, illetve vállas persely formában 3-50 mm belső átmérőkben, illetve axiális tárcsa formában érhető el.

Az alkatrészek a norelem THE BIG GREEN BOOK termékkatalógusában is elérhetők. Az adatlapok és a CAD rajzok elérhetők online és a norelem webáruházán keresztül közvetlenül is megrendelhetők.

